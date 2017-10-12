Деловой форум ALFA BUSINESS WEEK «Точки роста вашего бизнеса»

12 октября 2017 г. в Казани, в КРК «Пирамида» (ул. Московская, д. 3), пройдет масштабный деловой форум для малого бизнеса Alfa Business Week «Точки роста вашего бизнеса».
Мероприятие адресовано предпринимателям, владельцам и директорам компаний малого бизнеса. В ходе форума известные российские эксперты в области маркетинга, продаж, интернет-продвижения, HR поделятся практическими советами и рекомендациями по развитию бизнеса. Участники мероприятия получат не только ценную практическую информацию и реальные кейсы из российской практики, но и уникальную возможность пообщаться со спикерами, бизнес-партнерами и потенциальными клиентами в непринужденной обстановке.
В ходе форума пройдет уникальная сессия «Сравни себя». Эксперты оценят 2-3 бизнес-проекта: разберут типичные ошибки, укажут на точки роста, дадут практические рекомендации для развития бизнеса.
В числе экспертов форума:
Регистрация и подробности на сайте мероприятия.
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