Деловой форум ALFA BUSINESS WEEK «Точки роста вашего бизнеса»

12 октября 2017 г. в Казани, в КРК «Пирамида» (ул. Московская, д. 3), пройдет масштабный деловой форум для малого бизнеса Alfa Business Week «Точки роста вашего бизнеса».

Мероприятие адресовано предпринимателям, владельцам и директорам компаний малого бизнеса. В ходе форума известные российские эксперты в области маркетинга, продаж, интернет-продвижения, HR поделятся практическими советами и рекомендациями по развитию бизнеса. Участники мероприятия получат не только ценную практическую информацию и реальные кейсы из российской практики, но и уникальную возможность пообщаться со спикерами, бизнес-партнерами и потенциальными клиентами в непринужденной обстановке.

В ходе форума пройдет уникальная сессия «Сравни себя». Эксперты оценят 2-3 бизнес-проекта: разберут типичные ошибки, укажут на точки роста, дадут практические рекомендации для развития бизнеса.

В числе экспертов форума:

Игорь Манн, известный российский маркетолог;

Алексей Иванов, генеральный директор агентства ISEE Marketing, партнер по обучению Яндекс;

Михаил Смолянов, основатель сервиса финансового учета «Финолог», председатель совета директоров компании «Юнисендер»;

Вячеслав Прохоров, ведущий менеджер по работе с агентствами, Mail.Ru Group;

Дмитрий Занин, эксперт по внешним проектам HeadHunter;

Валентин Васин, главный менеджер по работе с клиентами в соцмедиа, Альфа-Банк;

Роман Тарасенко, предприниматель, основатель и генеральный директор сервиса «Кросту»;

Михаил Добровольский, Эксперт в области применения сертификатов электронных подписей СКБ Контур

Дмитрий Федоров, спортивный комментатор, телеведущий, креативный продюсер КХЛ ТВ;

Виктор Гусев, известный спортивный комментатор, телеведущий.

Регистрация и подробности на сайте мероприятия.