22 авг. 2017

Online-конференция с Фанисом Нурмухаметовым, директором МБУК "Казанский Зооботсад"

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22 августа в 11.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет директор МБУК «Казанский Зооботсад» Фанис Нурмухаметов.

Тезисы встречи:

  • Что планируется сделать на месте старого зоопарка?
  • Сколько средств удалось собрать с момента запуска благотворительной акции на площадке «Карта инициатив»? Кто из крупных меценатов оказывает помощь в закупке животных?
  • На какой стадии сейчас находятся работы по строительству площадки для зоопарка?


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