Online-конференция с Фанисом Нурмухаметовым, директором МБУК "Казанский Зооботсад"

22 августа в 11.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет директор МБУК «Казанский Зооботсад» Фанис Нурмухаметов.
Тезисы встречи:
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.