20 июня 2017

Online-конференция c Романом Шайхутдиновым, министром информатизации и связи РТ

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20 июня гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет заместитель премьер-министра — министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов.


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