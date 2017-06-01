Торжественное открытие ПМЭФ 2017

Приветствие заместителя председателя Организационного комитета Петербургского международного экономического форума, губернатора г. Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко
Модератор: Сергей Брилёв, Телеведущий, заместитель директора, ГТК «Телеканал „Россия"»; президент, Институт Беринга — Беллинсгаузена по изучению обеих Америк
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