01 июня 2017

Торжественное открытие ПМЭФ 2017

Смотреть видеозапись

Приветствие заместителя председателя Организационного комитета Петербургского международного экономического форума, губернатора г. Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко

  • Выступление Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша
  • Выступление исполняющего обязанности Председателя Правительства и Министра иностранных дел Республики Сербия Ивицы Дачича
  • Выступление Премьер-министра Габонской Республики Эммануэля Иссозе-Нгонде
  • Выступление Премьер-министра Монголии Жаргалтулгына Эрдэнэбата

Модератор: Сергей Брилёв, Телеведущий, заместитель директора, ГТК «Телеканал „Россия"»; президент, Институт Беринга — Беллинсгаузена по изучению обеих Америк

Источник

Календарь

Все мероприятия