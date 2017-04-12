Дискуссия "Работа с контрагентами: теория и практика грамотной работы с дебиторской задолженностью"

12 апреля состоится дискуссия на тему "Работа с контрагентами: теория и практика грамотной работы с дебиторской задолженностью", организатором которой выступает интернет-газета "Реальное время".
Тезисы встречи:
|Тайминг:
|10:00 – 10:30
|регистрация, кофе-брейк
|10:30 - 13:00
|мероприятие
|13:00 – 14:30
|кофе-брейк, неформальное общение
Участие в мероприятии по приглашению. Итоги встречи будут опубликованы на сайте
realnoevremya.ru.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.