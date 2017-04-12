Дискуссия "Работа с контрагентами: теория и практика грамотной работы с дебиторской задолженностью"

12 апреля состоится дискуссия на тему "Работа с контрагентами: теория и практика грамотной работы с дебиторской задолженностью", организатором которой выступает интернет-газета "Реальное время".

Тезисы встречи:

Не упустить момент: как понять, когда объем дебиторской задолженности начинает угрожать бизнесу?

Методы работы с дебиторской задолженностью: предоставление отсрочки, финансирование кассовых разрывов, взыскание, продажа долгов. Рыночные возможности. Правовые и психологические аспекты.

Правила безопасности: как строить отношения с контрагентами для снижения риска возникновения «дебиторки», как распознать признаки недобросовестного агента, на каких ресурсах найти информацию о недобросовестных агентах?

Тайминг: 10:00 – 10:30 регистрация, кофе-брейк 10:30 - 13:00 мероприятие 13:00 – 14:30 кофе-брейк, неформальное общение

Участие в мероприятии по приглашению. Итоги встречи будут опубликованы на сайте realnoevremya.ru.



Эксперты

Айрат Кавеев Модератор дискуссии, руководитель отдела развития бизнеса казанского офиса KPMG

Дмитрий Прилуцкий региональный управляющий по работе с крупными корпоративными клиентами УБРИР

Эльвира Лабашова заместитель главы УФССП по РТ

Дмитрий Абращенков ведущий финансовый менеджер компании ICL Services

Лариса Максудова ведущий юрист юридической компании "Право и город"

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