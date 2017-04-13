HR-саммит Поволжья — 2017

13 апреля 2017 года в Казани состоится одно из самых значимых событий для HR-профессионалов Поволжья — HR-саммит Поволжья — 2017.

В этом году мероприятие пройдет в двух частях:

Пленарная сессия «HR-поколение — 2017: трансформация и перспективы развития бизнеса», где будут обсуждаться тренды развития рынка труда в Поволжском регионе, новые вызовы времени, а также вопросы трансформации HR-функции в зависимости от задач бизнеса.

Практическая часть «HR-лекторий в формате TED»* — это опыт и мысли HR-экспертов, связанные с прикладными задачами, находками, ошибками и прозрениями.

Информацией с участниками поделятся компании Поволжского региона, работающие в разных отраслях: производство, ИТ, автомобильный бизнес, розничная торговля и др. На данный момент к участию приглашены:

Мария Колчина, «Бернер и Стаффорд», г. Москва;

Владислав Шерстобоев, «Медицинская компания ИДК, г. Самара;

Артур Лаас, «Бриджстоун», г. Ульяновск;

Ольга Филиппова, «Быстроденьги», г. Ульяновск;

Мария Пирожкова, ГК «Фармаимпекс», г. Ижевск;

Наталья Филиппова, ITECH.group, г. Ульяновск;

Ольга Исаева, «СОГАЗ», г. Москва.

Специальный гость мероприятия — Дмитрий Занин (г. Москва), который выступит с мастер-классом «Внедрение профессиональных стандартов в практику управления персоналом».

Интересные спикеры, восемь часов насыщенной программы, новые HR-идеи — все это ждет вас на событии для профессионалов сферы управления персоналом.

Официальный сайт мероприятия

*Конференции формата TED (Technology Entertainment Design) играют роль сцены, с которой озвучиваются инновационные, свежие, нестандартные идеи. Слоган TED был и остается неизменным — «Идеи, достойные распространения».