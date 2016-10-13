Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2016

13-14 октября 2016 года в Казани состоится второй форум FINOPOLIS, на который соберутся ключевые представители регуляторов, компаний финансового рынка и IT, чтобы обсудить развитие инновационных технологий в финансовом секторе.
Организаторы форума – Банк России и Правительство Республики Татарстан приглашают Вас принять участие в главном событии года в сфере дигитализации финансовых рынков.
Первая пленарная дискуссия Finopolis 2016 будет посвящена перспективам развития финансового рынка до 2026 года. Среди выступающих - Председатель Банка РоссииЭльвира Набиуллина, модератор дискуссии – Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф.
Второе пленарное заседание будет посвящено актуальным проблемам обеспечения кибербезопасности, его модератором станет Александр Галицкий, управляющий Партнер Almaz Capital, а ключевым спикером - глава АО «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский.
На 17 секционных заседаниях в течение двух дней форума планируется обсудить широкий круг вопросов, среди которых:
Подробности об условиях участия, программа мероприятия, а также перечень тем пленарных и секционных заседаний доступны на сайте Форума
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