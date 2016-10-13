Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2016

13-14 октября 2016 года в Казани состоится второй форум FINOPOLIS, на который соберутся ключевые представители регуляторов, компаний финансового рынка и IT, чтобы обсудить развитие инновационных технологий в финансовом секторе.

Организаторы форума – Банк России и Правительство Республики Татарстан приглашают Вас принять участие в главном событии года в сфере дигитализации финансовых рынков.

Первая пленарная дискуссия Finopolis 2016 будет посвящена перспективам развития финансового рынка до 2026 года. Среди выступающих - Председатель Банка РоссииЭльвира Набиуллина, модератор дискуссии – Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф.

Второе пленарное заседание будет посвящено актуальным проблемам обеспечения кибербезопасности, его модератором станет Александр Галицкий, управляющий Партнер Almaz Capital, а ключевым спикером - глава АО «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский.

На 17 секционных заседаниях в течение двух дней форума планируется обсудить широкий круг вопросов, среди которых:

Использование технологии распределенного реестра (blockchain) на финансовом рынке

Банк как IT-компания: развитие «банков без отделений»

Crowdfinancing и P2P как альтернатива традиционным финансам для малого предпринимательства

Robo- trading, advising и т.д. Как далеко зайдет роботизация инструментов инвестирования?

Финансовая индустрия и унификация API

Развитие инструментов BigData и искусственного интеллекта (AI)

InsurTech: как технологии меняют страховой рынок

Регулирование цифровых технологий. Особенности зарубежной и российской практики

Подробности об условиях участия, программа мероприятия, а также перечень тем пленарных и секционных заседаний доступны на сайте Форума