Второе расширенное заседание Совета по предпринимательству при Президенте РТ

4 августа в Казани состоится второе расширенное заседание Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан. В нем примут участие более 200 предпринимателей. Предприниматели-инициаторы проектных групп Совета представят результаты работы и покажут решения актуальных вопросов бизнеса в республике.
Предприниматели-лидеры десяти проектных групп представят Рустаму Минниханову свои решения проблем бизнес-среды Татарстана. Среди них:
Совет по предпринимательству работает по проектно-ориентированной модели. В нем нет постоянного членства, в работу может включиться любой предприниматель. В рамках Совета создаются проектные группы для решения актуальных вопросов предпринимателей и отраслей бизнеса.
На сегодняшний день ведут работу более 30 проектных групп Совета. Чтобы принять участие в работе Совета, предпринимателям нужно оставить заявку на сайте sovet.tatarstan.ru либо связаться с контакт-центром по номер (843) 203-44- 17.
Чтобы принять участие в работе Совета, предпринимателям нужно оставить заявку на сайте sovet.tatarstan.ru, либо связаться с контакт-центром по номеру (843) 203-44-17.
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