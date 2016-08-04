Второе расширенное заседание Совета по предпринимательству при Президенте РТ

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4 августа в Казани состоится второе расширенное заседание Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан. В нем примут участие более 200 предпринимателей. Предприниматели-инициаторы проектных групп Совета представят результаты работы и покажут решения актуальных вопросов бизнеса в республике.

Предприниматели-лидеры десяти проектных групп представят Рустаму Минниханову свои решения проблем бизнес-среды Татарстана. Среди них:

развитие государственно-частного партнерства;

преодоление административных барьеров для бизнеса;

снижение налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения в Татарстане;

создание равных условий для частных и муниципальных детских садов;

разрешение открытия хостелов в многоквартирных домах.

Совет по предпринимательству работает по проектно-ориентированной модели. В нем нет постоянного членства, в работу может включиться любой предприниматель. В рамках Совета создаются проектные группы для решения актуальных вопросов предпринимателей и отраслей бизнеса.

На сегодняшний день ведут работу более 30 проектных групп Совета. Чтобы принять участие в работе Совета, предпринимателям нужно оставить заявку на сайте sovet.tatarstan.ru либо связаться с контакт-центром по номер (843) 203-44- 17.