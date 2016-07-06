Лекторий «PRO Наука в КФУ»: «Ночной резонанс»

Площадкой мероприятия, которое пройдет 6 июля, станет Институт физики по адресу ул. Кремлевская, д. 16а.

Мероприятие получило название «Ночной резонанс» - в честь открытого казанским ученым Е.К.Завойским явления парамагнитного резонанса. Такая отсылка как нельзя лучше раскрывает содержание будущей встречи: на этот раз гостей лектория познакомят с тайнами естественных наук, а еще - новейших ИТ-технологий. Свою программу в рамках мероприятия представят ученые Института физики, Химического института им. А.М.Бутлерова, Института геологии и нефтегазовых технологий, Института математики и механики им.Н.И.Лобачевского, Института вычислительной математики и информационных технологий, Инженерного института, а также Высшей школы информационных технологий и информационных систем.

С 18 до 23 часов гости мероприятия смогут прослушать лекции, рассказывающие о самых необычных и интересных научных вопросах каждого из направлений, поучаствовать в интерактивных викторинах, квестах и играх, самостоятельно провести опыты, посетить мастер-классы, которые научат маленьким научным хитростям на каждый день, а также погрузиться в захватывающий мир дополненной реальности. Также запланированы экскурсии по лабораториям институтов, выставки, живые выступления творческих коллективов и «музыкальные паузы», на протяжении всего вечера будет работать фуд-корт.

Вход на все площадки бесплатный по предварительной регистрации на сайте.

Цикл образовательных интенсивов «PRO Наука в КФУ» затем продолжится научно-популярным лекторием по медицине.