19-20 октября 2016 г. в Москве (ЦВК «Экспоцентр») пройдет III Международный форум «Вся банковская автоматизация 2016», организованный Ассоциацией российских банков и компанией «АйФин Медиа», которые с 2001 года совместно занимаются организацией ИТ и бизнес мероприятий для финансовой сферы.
Главные цели Форума:
На выставке, которая пройдет в одном из самых больших и удобных павильонов ЦВК «Экспоцентр» (павильон «Форум»), можно будет ознакомиться с многочисленными решениями и продуктами, отвечающими за автоматизацию всего разнообразия услуг, задач, процессов и направлений банковской деятельности, а также с современным банковским оборудованием.
Сегменты банковской автоматизации, которые будут представлены на Форуме:
Конференция, которая пройдет в рамках Форума, будет носить практический характер. Ее основу составят доклады и презентации ведущих разработчиков и экспертов в области информационных технологий, а также представителей банков, которые поделятся своим опытом. Программа будет состоять из специализированных секций и панельных дискуссий, на которых будут обсуждаться насущные вопросы и современные тенденции развития основных сегментов банковской автоматизации.
Основную аудиторию Форума составят руководители ИТ и бизнес подразделений банков. Планируемая численность посетителей – 800-1000 делегатов из России и других стран.
Для БАНКОВ участие в Форуме – БЕСПЛАТНОЕ (при условии предварительной регистрации). Количество делегатов от одного банка НЕ ОГРАНИЧЕНО.
Подробная информация доступна на официальном сайте мероприятия.
Оргкомитет Форума:
Тел.: +7 (495) 229-8502, 2016@abaforum.ru
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