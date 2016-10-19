III Международный форум «Вся банковская автоматизация 2016»

19-20 октября 2016 г. в Москве (ЦВК «Экспоцентр») пройдет III Международный форум «Вся банковская автоматизация 2016», организованный Ассоциацией российских банков и компанией «АйФин Медиа», которые с 2001 года совместно занимаются организацией ИТ и бизнес мероприятий для финансовой сферы.

Главные цели Форума:

Собрать в одном месте все самые современные продукты, решения и услуги в области банковской автоматизации, которые необходимы современному банку для эффективного ведения бизнеса и качественного обслуживания клиентов. Создать дискуссионную площадку для всестороннего обсуждения новейших тенденций в сфере оптимизации банковского бизнеса с использованием широкого спектра современных информационных технологий. Дать возможность руководству банков, широкому кругу руководителей и специалистов банковских ИТ и бизнес подразделений ознакомиться с достижениями отечественной и зарубежной банковской автоматизации методом «комплексного погружения».

На выставке, которая пройдет в одном из самых больших и удобных павильонов ЦВК «Экспоцентр» (павильон «Форум»), можно будет ознакомиться с многочисленными решениями и продуктами, отвечающими за автоматизацию всего разнообразия услуг, задач, процессов и направлений банковской деятельности, а также с современным банковским оборудованием.

Сегменты банковской автоматизации, которые будут представлены на Форуме:

Автоматизированные банковские системы (АБС, ИБС, core banking)

Автоматизация фронт-офиса, филиальной сети, розничного и корпоративного бизнеса

Электронный и мобильный банкинг, системы ДБО

Банковские карты, платежные системы, процессинг

Бесконтактные платежи, NFC

Системы самообслуживания, банкоматы, платежные терминалы

Управление продажами и банковским обслуживанием, CRM-системы, call-центры

Управление эффективностью и рисками, бизнес-аналитика, BPM и BI системы

Банковская ИТ-инфраструктура, ЦОД, оборудование, сети и телекоммуникации

Управление ИТ-активами, сервисами, изменениями, ITSM

ИТ-аутсорсинг и облачные технологии для банков

Информационная безопасность банков

Электронный документооборот, ECM-системы, электронные архивы

ЭДО с государственными органами (ГИС ГМП ФК, ФНС, ФССП, ФМС и др.)

Управление ресурсами, ERP, АХД, закупки

Управление персоналом, HRM-системы

Интеграционные решения для банков

Big Data в банковском секторе

Конференция, которая пройдет в рамках Форума, будет носить практический характер. Ее основу составят доклады и презентации ведущих разработчиков и экспертов в области информационных технологий, а также представителей банков, которые поделятся своим опытом. Программа будет состоять из специализированных секций и панельных дискуссий, на которых будут обсуждаться насущные вопросы и современные тенденции развития основных сегментов банковской автоматизации.

Основную аудиторию Форума составят руководители ИТ и бизнес подразделений банков. Планируемая численность посетителей – 800-1000 делегатов из России и других стран.

Для БАНКОВ участие в Форуме – БЕСПЛАТНОЕ (при условии предварительной регистрации). Количество делегатов от одного банка НЕ ОГРАНИЧЕНО.

Подробная информация доступна на официальном сайте мероприятия.