22 апр. 2016

Заседание совета при президенте РФ по физкультуре и спорту

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В работе заседания принимают участие заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, первый заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ, президент Олимпийского комитета России, член МОК Александр Жуков, помощник Президента РФ, вице-президент ОКР Игорь Левитин, министр спорта России Виталий Мутко, Президент Татарстана Рустам Минниханов, полномочный Представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг и другие официальные лица.

Источник: RT


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