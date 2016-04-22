IV съезд градозащитников России

22-24 апреля 2016 года в Казани состоится ряд мероприятий, посвящённых 50-летию Татарстанского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Организаторами выступают Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (Москва, Санкт Петербург, Казань), общественное движение «Архнадзор» (Москва), Министерство культуры Республики Татарстан, Казанский государственный институт культуры, Казанский (Приволжский) Федеральный университет, Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан.

Приглашенные гости: Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре - Рыбаков Сергей Евгеньевич, Директор Департамента контроля и надзора в сфере культурного наследия Министерства культуры Российской Федерации - Цветнов Владимир Анатольевич, Депутат Государственной Думы Российской Федерации - Драпеко Елена Григорьевна.

22 апреля в Казанском Кремле состоится Международная научно-практическая конференция «Сохранение историко-культурного наследия-фактор гуманитарной безопасности. Наследие и туризм». На конференции планируется обсуждение вопросов по следующим направлениям: роль сохранения историко-культурного наследия в системе национальной безопасности, экономика и наследие, наследие и формирование архитектурно-пространственного образа исторического поселения, культурный потенциал малых исторических городов и другим.

23 и 24 апреля в зале «Тукай» гостиницы «Ногай» (открытый после реставрации в 2015 году объект культурного наследия «Дом Печати, 1933-1935») состоится IV Съезд градозащитных организаций России. На съезд приглашены активисты общественных организаций и неформальных групп из 30 регионов России, среди которых региональные отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Казани, Московской области, Петрозаводске и Ярославле, градозащитные движения «Живой город» и «Синяя лента» (Санкт-Петербург), «Архнадзор» (Москва), «Архзащита Уфы», «СпасГрад» и «Зеленый мир» (Нижний Новгород), «Тверские своды « (Тверь), «АрхиСтраж» (Челябинск), «Настоящая Вологда» и другие. В градозащитное движение вовлечены историки, краеведы, архитекторы, юристы, журналисты, деятели культуры, экологи. Значительную часть движения составляет молодежь.

Первым шагом к объединению градозащитников России стала встреча в Санкт-Петербурге в марте 2013 года, на которой присутствовали представители градозащитных организаций из 15 городов. В марте 2014 г. в Москве состоялся II Cъезд градозащитников России. Итогом этого съезда стало принятие Хартии градозащитного движения, определяющей главные болевые точки в деле охраны объектов культурного наследия городов. Повестка III Съезда градозащитников России включала три основных вопроса: обсуждение федерального и регионального законодательства в области охраны объектов культурного наследия, развитие общественно-государственного партнерства, межрегиональное взаимодействие и координация градозащитного движения. IV съезд продолжает тему предыдущего, развивая актуальные для регионов вопросы: судебная практика как метод борьбы за наследие, как сделать работу градозащитников эффективнее, как вовлечь жителей в сохранение исторической среды (представитель от Самары), как развивать исторические поселения, сохраняя и объекты культурного наследия, и ценные средовые объекты.

В ходе конференции и съезда предусмотрены автобусные и пешеходные экскурсии по историческому центру Казани.

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