Традиционный корпоративный турнир по мини-футболу "Казанская Бизнес Лига. Весна 2016". Третий год подряд организаторы собирают лучшие и действительно корпоративные команды города.
Если Вы сотрудник компании и у вас есть своя сборная, звоните 247-74-74 и +7(987) 210-32-82 Роберт или пишите на электронную почту usmanov_rm@sportcorp.ru
Официальный сайт турнира.
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