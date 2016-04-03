Казанская Бизнес Лига. Весна 2016

Традиционный корпоративный турнир по мини-футболу "Казанская Бизнес Лига. Весна 2016". Третий год подряд организаторы собирают лучшие и действительно корпоративные команды города.

Если Вы сотрудник компании и у вас есть своя сборная, звоните 247-74-74 и +7(987) 210-32-82 Роберт или пишите на электронную почту usmanov_rm@sportcorp.ru

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