17 марта 2016

Online-конференция с председателем правления Торгово-промышленной палаты РТ Шамилем Агеевым

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17 марта в 14.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Шамиль Агеев, председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ.

Тезисы к обсуждению:

  • Промышленная политика Татарстана
  • Успехи татарстанской промышленности в импортозамещении
  • Специальные инвестиционные контракты и региональный фонд развития промышленности: способны ли эти меры господдержки придать новый импульс к развитию?

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