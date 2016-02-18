XIII Красноярский экономический форум 2015

С 18 по 20 февраля 2016 года в г. Красноярске при поддержке Правительства Российской Федерации состоится Красноярский экономический форум 2016.

Красноярский экономический форум традиционно открывает в начале года общественный и деловой сезон в России. За время проведения форум закрепил за собой статус центральной российской экспертной площадки.

В 2015 году участие в ключевых дискуссиях форума приняли Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, председатель организационного комитета форума А.В. Дворкович, помощник Президента Российской Федерации И.Е. Левитин, а также руководители федеральных органов исполнительной власти. Всего мероприятия форума посетили более 6 000 участников, в числе которых представители 54 регионов России и члены делегаций из 35 стран мира. На форуме подписано 36 инвестиционных соглашений на сумму 213,8 млрд рублей.

Тема предстоящего форума – «Россия: Стратегия 2030». Участникам форума предлагается в формате открытой дискуссии обсудить перспективы развития страны во всех отраслях экономики на ближайшие 15 лет. Основной задачей форума станет подготовка предложений по созданию рабочего механизма Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.

В работе форума традиционно примут участие представители Правительства Российской Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, региональных органов власти, институтов развития, государственных корпораций и бизнес-сообществ, а также российские и зарубежные эксперты.

Подробная информация о мероприятии доступна на официальном сайте.