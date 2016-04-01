01 апр. 2016

Выставка туризма и спорта KIТS-2016

Выставка туризма и спорта KIТS-2016

Специализированная выставка туризма и спорта «KITS» - ключевое мероприятие отрасли в Поволжье, которое выступает платформой для установления эффективного диалога профессионалов спорт и тур индустрии.

Выставка KITS дает уникальную возможность для:

  • расширения спектра туристических программ и маршрутов, благодаря уникальным природным, рекреационным и познавательным ресурсам Республики Татарстан
  • демонстрации и реализации туристических, оздоровительных продуктов и услуг своей компании и региона целевой аудитории
  • обмена практическим опытом в сфере въездного и внутреннего туризма
  • обсуждения актуальных вопросов развития въездного и внутреннего туризма с представителями органов исполнительной власти Республики Татарстан
Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте.

Место проведения: ВЦ "Казанская ярмарка"

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