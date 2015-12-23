23 дек. 2015

Online-конференция с Эльмирой Зариповой

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23 декабря в 14.30 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Эльмира Зарипова, министр труда, занятости и социальной защиты РТ

Тезисы к обсуждению:

  • Уровень скрытой безработицы в РТ
  • Динамика миграции в РТ
  • Беженцы из Украины. Как изменилась ситуация по итогам года?
  • Квоты на турецких рабочих в РТ
  • Как развивается портал для поиска работы?

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