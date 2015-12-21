21-27 декабря 2015 года в ТЦ «Suvar Plaza» состоится Новогодняя неделя недвижимости.
В рамках мероприятия будут представлены предложения со с кидками от жилых комплексов и застройщиков Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Турции, Болгарии, Черногории, Венгрии, Белорусии, Испании, Италии, Канады, ОАЭ.
В программе:
Семь «ЧЕРНЫХ ПЯТНИЦ»: максимальные скидки от застройщиков
Посещение бесплатное.
Подробности по телефону (843)267-22-29, +7(919)629-92-52
Официальный сайт мероприятия.
Подробности по телефону (843)267-22-29, +7(919)629-92-52
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