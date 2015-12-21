21 дек. 2015

Новогодняя неделя недвижимости

Новогодняя неделя недвижимости

21-27 декабря 2015 года в ТЦ «Suvar Plaza» состоится Новогодняя неделя недвижимости.

В рамках мероприятия будут представлены предложения со с кидками от жилых комплексов и застройщиков Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Турции, Болгарии, Черногории, Венгрии, Белорусии, Испании, Италии, Канады, ОАЭ.

В программе:

  • Ведущий САША PROZET
  • Рождественская Елка
  • Дед Мороз и Снегурочка
  • Ростовые фигуры Оптимус Прайм, Бамблби (Трансформеры)
  • Шоу «Мыльные пузыри»
  • Призы и подарки для детей
  • Музыкальные коллективы
  • Розыгрыш призов и подарков для участников выставки

Семь «ЧЕРНЫХ ПЯТНИЦ»: максимальные скидки от застройщиков

Посещение бесплатное.

Подробности по телефону (843)267-22-29, +7(919)629-92-52

Официальный сайт мероприятия.

Контакты

Подробности по телефону (843)267-22-29, +7(919)629-92-52

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