XV Российская и X Казанская венчурная ярмарка

Казанская венчурная ярмарка ежегодно проводится в г. Казани с 2005 года. Организаторами являются Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ) и Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан. В 2015 году юбилейная Х Казанская венчурная ярмарка проводится совместно с юбилейной XV Российской венчурной ярмаркой.

Казанская Венчурная ярмарка - двухкомпонентное мероприятие, включающее в себя экспозицию инновационных компаний и конгрессный блок, в котором проходят тематические мероприятия, и экспозицию, в рамках которой компаниям-экспонентам предоставляется возможность презентовать свой бизнес широкой заинтересованной общественности и венчурным инвесторам.

В 2014 году в IX Казанской венчурной ярмарке приняли участие более 100 представителей инвестиционных фондов и частных инвесторов со всего мира. Высокий интерес проявили инвесторы из Австрии, Бельгии, Германии, Португалии, Великобритании, США, Финляндии, Швейцарии. Всего в Ярмарке приняло участие более 1500 гостей со всего мира.

В работе Ярмарки приняли участие Президент Республики Татарстан Р.Н.Минниханов, Бенджамин Софер, директор Технологического Университета Технион (Израиль); Игорь Агамирзян, Генеральный директор ОАО «Российская венчурная компания»; Ханс Хён, управляющий директор Arete Investment (Гонконг); Тойохару Тцутцуи, Бакалавр экономики Университета Кюсю, степень М.В.А. Университета Пенсильвании, Wharton School и AMP в Гарвардской школе бизнеса; Андрей Свинаренко, Заместитель председателя Правления ОАО «РОСНАНО», Генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных программ; Александра Джонсон, Управляющий директор DFJ VTB Aurora (США); Константин Фокин, Президент национальной ассоциации бизнес-ангелов.

Особенностью Ярмарки явилась ключевая тема «Современные модели инновационного развития США, Европы, Азии - есть ли универсальный рецепт для России?».

В рамках Ярмарки была представлена экспозиция инновационных высокотехнологичных компаний, ищущих венчурные инвестиции. Для участия в экспозиции венчурной ярмарки было заявлено 83 компании, в результате отбора, в экспозиции приняли участие 38 инновационных проекта, которые были подготовлены и прошли «упаковку» со стороны Фонда совместно с Российской ассоциацией венчурного инвестирования для презентации идеи инвесторам. Объем запрашиваемых инвестиций 82,9 млн. долл., подавляющее большинство представленных проектов – 27 - это разработки Высших учебных заведений республики (КНИТУ- КАИ - 7, КГАСУ - 3, КГЭУ - 2, КНИТУ – 3, КФУ - 5, ИТ-парк – 5, Бизнес инкубатор Н. Челны – 1, Татнефтехиминвест-холдинг – 1, самостоятельно заявившиеся – 11). География представленных проектов: Москва – 2, Санкт Петербург – 2, Славянск (Краснодарский край) – 1, Казань – 27, Набережные Челны – 4, Елабуга – 1, Польша – 1. Представление компаний проводилось по отраслевому принципу в соответствии с приоритетными направлениями экономического развития республики. Общее количество участников Ярмарки превысило 1000 человек. Гостям Ярмарки была представлена инновационная инфраструктура Республики Татарстан и научный потенциал высших научных учреждений.

В разные годы в рамках Ярмарки проходили мероприятия федерального и мирового масштаба, такие как: Первый Всероссийский Фестиваль науки, Первой Российской Недели Бизнес-ангелов и XII Конгресса Европейской ассоциации бизнес-ангелов (EBAN), встречи рабочей группы Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), Третий Российский технологический тур и др.

Партнерами Ярмарки выступали Ассоциация инновационных регионов России; ОАО «РОСНАНО»; ОАО «Российская венчурная компания»; Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере; Фонд «Сколково»; АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»; Национальная ассоциация бизнес-ангелов России и др.

Особенностью Х Ярмарки 2015 года станет следующая ключевая тема: «Индустрия венчурных инвестиций - драйвер роста в условиях рыночной турбулентности». К обсуждению на круглых столах будут предложены следующие тематические линейки:

Переосмысление приоритетов технологического и научного развития.

Развитие отраслей экономики через венчурный капитал.

Влияние рисков внешних факторов на существующую инновационную систему и систему науки России.

Интернет в России: повторение мирового пути или уникальное развитие.

Увеличение производительности – залог конкурентоспособности на мировых рынках.

Рециклинг или перспективные направления переработки отходов.

Автомобилестроение – потребности в локализации автокомпонентных производств.

Развитие фармакологии как драйвер развития региона.

Отдельно для представителей инновационного предпринимательства – участников Казанской венчурной ярмарки, будет предоставлена возможность выступить перед инвесторами из России, Европы, Азии и США.

Программа мероприятия

Официальный сайт мероприятия

Официальный сайт Российской венчурной ярмарки