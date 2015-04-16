Конференция "HR в условиях кризиса: стратегии перемен"

Текущие экономические и политические события побуждают компании корректировать свои бизнес-стратегии, и вместе с этим в неопределённые условия ставится управление стратегическим активом любой современной организации – человеческим капиталом.
Гибкость и эффективность HR-политики во многом определит, насколько успешно компания пройдет этот период. Политические деятели и общество сравнивают текущий период с 2008—2009 годами. Анализируя результаты антикризисной деятельности, можно заметить, с чем пришлось столкнуться HR-менеджерам и какой путь следования они выбрали.
Насколько эффективна оказалась выбранная стратегия, и выдержали ли нововведения внутрикорпоративные отношения? Применима ли она к текущему периоду? Какие факторы влияют на развитие рынка труда в России? Какие угрозы и риски создают экономическая и политическая ситуации? Как HR-ы встречают эти вызовы? Изменяется ли политика компаний России? Обо всем этом и не только расскажут топ-менеджеры и HR-директора крупнейших работодателей Поволжья.
Форум газеты «Ведомости» создает независимую площадку для обсуждения проблем HR-сферы, путей их решения и поиска новых стратегий развития компаний в аспекте работы с персоналом. Форум будет полезен владельцам бизнеса, руководителям, топ-менеджерам и hr-директорам крупных и средних компаний.
Ключевые вопросы форума
Стоимость участия — 7500 руб. (без учета НДС)СпецпредложениеПри заказе и оплате до 15 марта стоимость участия 5000 руб. (без учета НДС 18%), до 31 марта – 6000 руб. (без учета НДС 18%).
Скидка 10% - при участии 2-3 человек от компании, 15% - при участии 4 и более человек от компании.
Место проведения: ГТРК "Корстон", ул. Н.Ершова, 1а.
По вопросам участия и спонсорства просим вас обращаться к руководителю проекта по телефону +7 (843) 292-13-38, 292-13-42
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