Специализированная выставка туризма и спорта «KITS»

Специализированная выставка туризма и спорта «KITS» - ключевое мероприятие отрасли в Поволжье, которое выступает платформой для установления эффективного диалога профессионалов спорт и тур – индустрии.

Выставка KITS дает уникальную возможность для:

расширения спектра туристических программ и маршрутов, благодаря уникальным природным, рекреационным и познавательным ресурсам Республики Татарстан;

демонстрации и реализации туристических, оздоровительных продуктов и услуг своей компании и региона целевой аудитории

обмена практическим опытом в сфере въездного и внутреннего туризма

обсуждения актуальных вопросов развития въездного и внутреннего туризма с представителями органов исполнительной власти Республики Татарстан

Посетители выставки – профессионалы в сфере туризма и спорта.

Традиционно выставку посетят руководители и специалисты тур и спорт индустрии не только из Республики Татарстан, но и республик: Башкортостан, Марий Эл, Чувашия, Удмуртия; городов Приволжского Федерального Округа, Москвы, Санкт-Петербурга и др.

Выставка « KITS » состоит из двух разделов - спорт и туризм:



Туроператоры и турагентства

Санатории, пансионаты, здравницы

Перевозчики и транспортные средства (авиакомпании, речные пароходы, морские лайнеры, автобусные компании)

Достопримечательности и развлечения (музеи, заповедники, исторические памятники и т.д.)

Информационные технологии в туризме (системы бронирования, программное обеспечение)

Объекты размещения (отели, гостиничные сети, кемпинги)

Национальные и региональные управления по туризму

Образование и переподготовка

Тематика раздела «Спорт»:

Спортивные комплексы и фитнес-клубы.

Спортивная одежда, обувь, аксессуары для спорта и активного отдыха;

Спортивное оборудование и инвентарь (велосипеды, баскетбольные, волейбольные и футбольные мячи, ракетки для тенниса и пр.)

Оборудование для спортивных сооружений и фитнес – центров;

Наградная атрибутика, сувениры;

Деловая программа

В рамках выставки планируется насыщенная деловая программа:

Международная научно-практическая конференция «ТУР-Фактор 2015»;

Знакомство с туристическими маршрутами и программами Республики Татарстан, и достопримечательностями г. Казани;

Представления объектов национального, культурного и исторического наследия Республики Татарстан, историко-архитектурного ансамбля г. Казани;

Презентации спортивных объектов и сооружений г. Казани;

Презентации и семинары от ведущих туроператоров;

Ярмарка вакансий в сфере туризма и гостеприимства «Работа твоей мечты».

Стоимость участия для российских / иностранных компаний



Регистрационный сбор – 6700 руб. / 210 евро

Необорудованная площадь – 4200 руб. / 140 евро

Открытая площадь – 2200 руб. / 80 евро

Цены указаны с учетом НДС