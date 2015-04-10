10 апр. 2015

Специализированная выставка туризма и спорта «KITS»

Специализированная выставка туризма и спорта «KITS»

Специализированная выставка туризма и спорта «KITS» - ключевое мероприятие отрасли в Поволжье, которое выступает платформой для установления эффективного диалога профессионалов спорт и тур – индустрии.

Выставка KITS дает уникальную возможность для:

  • расширения спектра туристических программ и маршрутов, благодаря уникальным природным, рекреационным и познавательным ресурсам Республики Татарстан;
  • демонстрации и реализации туристических, оздоровительных продуктов и услуг своей компании и региона целевой аудитории
  • обмена практическим опытом в сфере въездного и внутреннего туризма
  • обсуждения актуальных вопросов развития въездного и внутреннего туризма с представителями органов исполнительной власти Республики Татарстан

Посетители выставки – профессионалы в сфере туризма и спорта.

Традиционно выставку посетят руководители и специалисты тур и спорт индустрии не только из Республики Татарстан, но и республик: Башкортостан, Марий Эл, Чувашия, Удмуртия; городов Приволжского Федерального Округа, Москвы, Санкт-Петербурга и др.

Выставка «KITS» состоит из двух разделов - спорт и туризм:

  • Туроператоры и турагентства
  • Санатории, пансионаты, здравницы
  • Перевозчики и транспортные средства (авиакомпании, речные пароходы, морские лайнеры, автобусные компании)
  • Достопримечательности и развлечения (музеи, заповедники, исторические памятники и т.д.)
  • Информационные технологии в туризме (системы бронирования, программное обеспечение)
  • Объекты размещения (отели, гостиничные сети, кемпинги)
  • Национальные и региональные управления по туризму
  • Образование и переподготовка

Тематика раздела «Спорт»:

  • Спортивные комплексы и фитнес-клубы.
  • Спортивная одежда, обувь, аксессуары для спорта и активного отдыха;
  • Спортивное оборудование и инвентарь (велосипеды, баскетбольные, волейбольные и футбольные мячи, ракетки для тенниса и пр.)
  • Оборудование для спортивных сооружений и фитнес – центров;
  • Наградная атрибутика, сувениры;

Деловая программа

  • В рамках выставки планируется насыщенная деловая программа:
  • Международная научно-практическая конференция «ТУР-Фактор 2015»;
  • Знакомство с туристическими маршрутами и программами Республики Татарстан, и достопримечательностями г. Казани;
  • Представления объектов национального, культурного и исторического наследия Республики Татарстан, историко-архитектурного ансамбля г. Казани;
  • Презентации спортивных объектов и сооружений г. Казани;
  • Презентации и семинары от ведущих туроператоров;
  • Ярмарка вакансий в сфере туризма и гостеприимства «Работа твоей мечты».

Стоимость участия для российских / иностранных компаний

Регистрационный сбор – 6700 руб. / 210 евро
Необорудованная площадь – 4200 руб. / 140 евро
Открытая площадь – 2200 руб. / 80 евро
Цены указаны с учетом НДС

Контакты

Место проведения: г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 8, ОАО «Казанская ярмарка»

Телефон/факс: (843) 570-51-17, 570-51-14
Телефон горячей линии: (843) 570-51-11

e-mail: d3@expokazan.ru, d2@expokazan.ru;

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