Специализированная выставка туризма и спорта «KITS» - ключевое мероприятие отрасли в Поволжье, которое выступает платформой для установления эффективного диалога профессионалов спорт и тур – индустрии.
Выставка KITS дает уникальную возможность для:
Посетители выставки – профессионалы в сфере туризма и спорта.
Традиционно выставку посетят руководители и специалисты тур и спорт индустрии не только из Республики Татарстан, но и республик: Башкортостан, Марий Эл, Чувашия, Удмуртия; городов Приволжского Федерального Округа, Москвы, Санкт-Петербурга и др.
Выставка «KITS» состоит из двух разделов - спорт и туризм:
Тематика раздела «Спорт»:
Деловая программа
Стоимость участия для российских / иностранных компаний
Регистрационный сбор – 6700 руб. / 210 евро
Необорудованная площадь – 4200 руб. / 140 евро
Открытая площадь – 2200 руб. / 80 евро
Цены указаны с учетом НДС
Место проведения: г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 8, ОАО «Казанская ярмарка»
Телефон/факс: (843) 570-51-17, 570-51-14
Телефон горячей линии: (843) 570-51-11
e-mail: d3@expokazan.ru, d2@expokazan.ru;
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