Сегодня, 13 сентября, в единый день голосования, в столице Татарстана на территории стадиона "Казань Арена" состоится семейное праздничное мероприятие "Мы можем! Мы вместе!"
Фестиваль «Знай наших!» с участием ведущих поп- и рок-коллективов Татарстана:
группа «Австралия», группа «ZetProject»,группа «Аврора», группа «Doratti», группа «Сахар», этно-лаунж проект «Татарсис», поп-рок группа «Большой Куш», группа «Мураками», группа ВИА «Волга-Волга», группа «Прогульщики», группа «Miami dance».
Хедлайнерами концерта выступят: певица Елка, Лев Лещенко и Салават.
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