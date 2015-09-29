Бизнес-платформа «Собственная генерация на предприятии: ставка на энергоэффективность, бесперебойность и снижение затрат»

29 – 30 сентября Бизнес-платформа «Собственная генерация на предприятии: ставка на энергоэффективность, бесперебойность и снижение затрат» состоится в Казанском IT-Парке.

В 2010 году Татарстан, как и все регионы Российской Федерации, принял новую программу развития отрасли до 2020 г. В республике уже давно назрела необходимость развития новых источников энергии, которые могли бы компенсировать возможное снижение бюджетной эффективности нефтяной отрасли ТЭК. В дополнение к существующим направлениям в Татарстане должны появиться инновационные источники энергии. Особенное место среди них занимает малая распределенная генерация.

Именно поэтому организатор , российско-британская компания Redenex, решила в этом году провести Бизнес-платформу «Собственная генерация на предприятии» в Казани. В рамках мероприятия будут продемонстрированы примеры успешной реализации проектов по созданию собственной генерации на предприятии, наглядно показывающие, как можно экономить, производя собственную энергию.

В программе:

2 дня насыщенной деловой программы

опыт ведущих предприятий региона: ТК «Майский», «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим» и др.

экскурсии на энергообъекты промышленных предприятий

оживленные дискуссии с участием более 30 спикеров

мастер-классы по выбору и эксплуатации генерирующего оборудования

возможность прямого диалога с представителями региональных администраций

Участники мероприятия получат ответы на вопросы о том, как сократить затраты на электричество, выбрать оптимальное оборудование, привлечь финансирование для его покупки и запуска, решить юридические вопросы, связанные с внедрением собственной генерации, обеспечить бесперебойность и энергоэффективность собственного электроснабжения, сократить срок окупаемости проектов и многое другое.

В бизнес-платформе примут участие руководители и представители федеральных органов государственной власти, а также компании из энергоемких отраслей и производств непрерывного цикла, нефтехимической, автомобильной и пищевой отрасли, производители и поставщики оборудования и решений по автоматизации объектов собственной генерации, сервисные компании. Для получения максимальной пользы от посещения платформы организаторы предлагают участникам воспользоваться системами Business Connect и Биржа услуг, которые призваны помочь в организации встреч и проведении переговоров формата B2B.

Мероприятие проходит при поддержке Технологической платформы «Малая распределенная энергетика», Некоммерческого партнерства «Сообщество потребителей энергии», Российского национального комитета СИГРЭ и Технической инспекции ЕЭС.

За более подробной информацией обращайтесь к Организатору бизнес-платформы по телефону +7 495 780 71 18 или e-mail: own-gen@redenex.com

Место проведения: г. Казань, IT-Park



Официальный сайт мероприятия







