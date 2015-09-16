II Международный съезд реставраторов в рамках празднования 70-летия ЮНЕСКО

Следующие этапы развития реставрационной отрасли России будут обсуждаться на II Международном съезде реставраторов, главной темой которого станет отечественная и международная практика в области сохранения и реставрации историко-культурного наследия. Он пройдет с 16 по 18 сентября 2015 года в рамках празднования 70-летия ЮНЕСКО в столице республики Татарстан – городе Казани.
II Международный съезд реставраторов продлится 3 дня. Деловая программа будет представлена пленарным заседанием и тематическими круглыми столами, также гостям Съезда будет предложена насыщенная экскурсионная программа.
Деловая часть Съезда пройдет в крупнейшем конференц-центре республики – Korston Club Hotel Kazan.
В рамках Съезда планируется проведение выставки значимых российских проектов в области реставрации и заседание Союза реставраторов России. Точные даты и время всех мероприятий размещены в разделе « Программа Съезда».
Подробная информация на официальном сайте мероприятия.
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