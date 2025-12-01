11 дек 2025

Бизнес-бранч «Цифровизация бизнеса в Татарстане: итоги 2025 года и прогнозы на следующий год»

11 декабря редакция интернет-газеты «Реальное время» организует бизнес-бранч на тему «Цифровизация бизнеса в Татарстане: итоги 2025 года и прогнозы на следующий год»

Вопросы к обсуждению:

  1. На какие технологические аспекты тратил деньги бизнес в 2025 году: ИИ, защита данных, импортозамещение и т.д.
  2. Полгода ограничений мобильного интернета: как это повлияло на бизнес-процессы и как бизнес научился с этим жить
  3. Законодательные инициативы 2025 года, которые повлияли на МСБ с точки зрения цифровизации
  4. Вырастут ли затраты на цифровые сервисы и связь в 2026 году? На что конкретно будете тратить?
  5. Цифровизация по отдельным отраслям: тренды и удачные кейсы

Контакты

По вопросам участия:

+7 (843) 222-90-80;

e-mail: pr@realnoevremya.ru

