С 4 по 6 декабря в креативном кластер «Адонис» пройдет IX архитектурно-градостроительная конференция «Диалоги. Самореализация». Приглашаем принять участие в одном из наиболее значимых специализированных мероприятий в регионе архитекторов, градостроителей, а также инноваторов, представляющих перспективные стартапы не только из России, но и других стран.
Первой темой обсуждения станут «Стартапы, меняющие города». На конференции встретятся участники с идеями, которые способны улучшить город и качество жизни в нем, например:
• новые программные продукты, в том числе позволяющие быстро выбирать более эффективные и экономически выгодные архитектурные и градостроительные решения;
• материалы и технологии, позволяющие реализовывать инновационные решения;
• материалы и технологии, оптимизирующие процесс строительства;
• готовые модульные решения в строительстве;
• элементы ландшафтной архитектуры;
• новые разработки в предметном дизайне, включая мебель, текстиль, свет, декор;
• работы арт индустрии, скульпторов, художников;
• и другие.
«Пространства для самореализации молодежи и развития креативных индустрий» станут второй темой конференции. На «Диалогах» обсудят: пространства для молодежного развития и образования, креативные кластеры и арт-резиденции, городские хабы и пространства для коворкинга, инфраструктуру для стартапов и культурных инициатив.
