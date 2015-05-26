Конференция «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса»

26–29 мая 2015 г. в Казани состоится Четвертая конференция «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса», организуемая Издательским Домом «Connect» при поддержке коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Правительства Республики Татарстан и Госкорпорации Ростех. Цель мероприятия – выработка системного подхода к реализации стратегии автоматизации при создании и непрерывном совершенствовании систем управления в сфере ОПК.

Делегаты форума проанализируют ход исполнения протоколов, принятых по итогам конференций, состоявшихся в 2013 и 2014 гг., обсудят характер изменений нормативно-правовой базы, регулирующей применение ИТ в оборонной отрасли, представят решения по автоматизации производственных и технологических процессов на всех уровнях управления ОПК, оценят качество импортонезависимых решений и платформ для различных сегментов индустрии, смогут выработать практические рекомендации в сфере импортозамещения программных и аппаратных решений. Большое внимание планируется уделить обсуждению концепции ИТ для ОПК и, в частности,преобразованию концепции в программу деятельности по созданию АСУ на всех уровнях управления оборонно-промышленным комплексом.

Программой мероприятия предусмотрено проведение пленарной сессии и 12 тематических секций и дискуссионных заседаний в формате круглых столов. Главной темой обсуждений за круглым столом станут вопросы, связанные с решением задачи импортозамещения в области ИТ, механизмами привлечения инвестиций в сегмент разработки программных продуктов по заказу ОПК.

В центре внимания участников секционных заседаний будут вопросы внедрения прогрессивных методов и систем управления предприятиями и структурами ОПК, создания цифрового производства, актуальные задачи в области имитационного суперкомпьютерного моделирования, сквозного управления жизненным циклом изделия, обеспечения информационной безопасности и стандартизации применения ИТ на предприятиях ОПК. По традиции на конференции будут обсуждаться проблемы подготовки кадров, способы повышения эффективности процессного управления и многие другие вопросы модернизации и развития предприятий оборонной индустрии.

Почетные гости

В официальных мероприятиях Конференции примут участие:

Рустам

Нургалиевич

Минниханов

Президент Республики Татарстан

Сергей

Викторович

Чемезов

Генеральный директор Госкорпорации Ростех

Николай

Анатольевич

Никифоров

Министр связи и массовых коммуникаций РФ

Денис

Валентинович

Мантуров

Министр промышленности и торговли РФ

Олег

Иванович

Бочкарев

Заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ

Спикеры

В рамках специальной программы Конференции пройдет серия семинаров

по вопросам технологического прогресса.

В ходе семинаров планируется раскрыть следующие темы: технологии искусственного интеллекта, виртуальная и дополненная реальность в условиях нового технологического уклада, виртуальные экспертные сообщества, перспективы технологий квантовой обработки информации, технологическая сингулярность и др. Участие подтвердили:

Сергей

Владимирович

Гарбук

к.т.н. ФПИ

Борис

Борисович

Славин

к.ф.-м.н

Финансовая академия при Правительстве РФ

Алексей

Васильевич

Заблоцкий

к.ф.-м.н. МФТИ, ФПИ

Станислав

Александрович

Тактаев

Российское агенство развития информационного общества

Место проведения: Иннополис - будущая IT столица России

Местом проведения Конференции станет Иннополис - инновационный проект в республике Татарстан с разветвленной бизнес-инфраструктурой, первым в России университетом, специализирующимся в области информационных технологий, полным спектром социальной и коммерческой инфраструктуры и жильем различного уровня.

В рамках Конференции Иннополис впервые откроет свои двери для широкой публики, предоставив уникальные возможности для организации официальных и секционных блоков, размещения экспозиции стендов участников.

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Официальный сайт мероприятия

