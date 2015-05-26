26–29 мая 2015 г. в Казани состоится Четвертая конференция «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса», организуемая Издательским Домом «Connect» при поддержке коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Правительства Республики Татарстан и Госкорпорации Ростех. Цель мероприятия – выработка системного подхода к реализации стратегии автоматизации при создании и непрерывном совершенствовании систем управления в сфере ОПК.
Делегаты форума проанализируют ход исполнения протоколов, принятых по итогам конференций, состоявшихся в 2013 и 2014 гг., обсудят характер изменений нормативно-правовой базы, регулирующей применение ИТ в оборонной отрасли, представят решения по автоматизации производственных и технологических процессов на всех уровнях управления ОПК, оценят качество импортонезависимых решений и платформ для различных сегментов индустрии, смогут выработать практические рекомендации в сфере импортозамещения программных и аппаратных решений. Большое внимание планируется уделить обсуждению концепции ИТ для ОПК и, в частности,преобразованию концепции в программу деятельности по созданию АСУ на всех уровнях управления оборонно-промышленным комплексом.
Программой мероприятия предусмотрено проведение пленарной сессии и 12 тематических секций и дискуссионных заседаний в формате круглых столов. Главной темой обсуждений за круглым столом станут вопросы, связанные с решением задачи импортозамещения в области ИТ, механизмами привлечения инвестиций в сегмент разработки программных продуктов по заказу ОПК.
В центре внимания участников секционных заседаний будут вопросы внедрения прогрессивных методов и систем управления предприятиями и структурами ОПК, создания цифрового производства, актуальные задачи в области имитационного суперкомпьютерного моделирования, сквозного управления жизненным циклом изделия, обеспечения информационной безопасности и стандартизации применения ИТ на предприятиях ОПК. По традиции на конференции будут обсуждаться проблемы подготовки кадров, способы повышения эффективности процессного управления и многие другие вопросы модернизации и развития предприятий оборонной индустрии.
Почетные гости
В официальных мероприятиях Конференции примут участие:
Рустам
Нургалиевич
Минниханов
Президент Республики Татарстан
Сергей
Викторович
Чемезов
Генеральный директор Госкорпорации Ростех
Николай
Анатольевич
Никифоров
Министр связи и массовых коммуникаций РФ
Денис
Валентинович
Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ
Олег
Иванович
Бочкарев
Заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ
Спикеры
В рамках специальной программы Конференции пройдет серия семинаров
по вопросам технологического прогресса.
В ходе семинаров планируется раскрыть следующие темы: технологии искусственного интеллекта, виртуальная и дополненная реальность в условиях нового технологического уклада, виртуальные экспертные сообщества, перспективы технологий квантовой обработки информации, технологическая сингулярность и др. Участие подтвердили:
Сергей
Владимирович
Гарбук
к.т.н. ФПИ
Борис
Борисович
Славин
к.ф.-м.н
Финансовая академия при Правительстве РФ
Алексей
Васильевич
Заблоцкий
к.ф.-м.н. МФТИ, ФПИ
Станислав
Александрович
Тактаев
Российское агенство развития информационного общества
Место проведения: Иннополис - будущая IT столица России
Местом проведения Конференции станет Иннополис - инновационный проект в республике Татарстан с разветвленной бизнес-инфраструктурой, первым в России университетом, специализирующимся в области информационных технологий, полным спектром социальной и коммерческой инфраструктуры и жильем различного уровня.
В рамках Конференции Иннополис впервые откроет свои двери для широкой публики, предоставив уникальные возможности для организации официальных и секционных блоков, размещения экспозиции стендов участников.
Место проведения: Иннополис - будущая IT столица России
Теплов Максим
Тел./факс +7 (495) 925-11-18
E-mail: mteplov@connect.ru
Сутягина Алла
Тел./факс +7 (495) 925-11-18
E-mail: as@connect.ru
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