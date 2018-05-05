Нуриахметов Рустам Хусаинович

Общая информация

Родился 24 мая 1972 года в с. Пестрецы Пестречинского района Татарской АССР.

Образование:

1994 год -Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина

Трудовая деятельность:



В 1994 — 1995 гг. — работа в редакции газеты «Татарстан Яшьлэре».

В 1995 — 2001 гг. — начальник компьютерного отдела в ТОО «Стар».

В 2001 — 2011 гг. — начальник отдела информационных технологий Управления Федерального казначейства по РТ.

В 2011 — 2012 гг. — заместитель руководителя, и.о. руководителяУправления Федерального казначейства по РТ.

С сентября 2012 г. — руководитель управления Федерального казначейства по РТ.

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