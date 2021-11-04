«Казань в феврале»: каким увидел город и казанцев немецкий фотограф
В Галерее современного искусства открылась выставка Артура Бауэра
3 ноября в Галерее современного искусства ГМИИ РТ открылась выставка немецкого фотографа Артура Бауэра «Казань в феврале». Стрит-фотографии он снимал в 2018 и 2020 годах исключительно в последний месяц года, самостоятельно путешествуя по городу и его окрестностям. Каким увидел Казань и казанцев иностранный гость, чем и когда завершится его масштабный российский проект — в репортаже «Реального времени».
«Захотелось вернуться к своим русским корням»
Выставка «Казань в феврале» — совсем небольшая, хотя фотографий Артур Бауэр сделал немало. На самом деле, Госмузей изобразительных искусств Татарстана готов был предоставить и большие площади фотохудожнику, но пока экспозиция занимает один зал первого этажа галереи. Там расположились только 16 работ, однако специально к экспозиции был выпущен каталог.
Интерес Артура Бауэра к России не случаен. Он родился в Алматы в 1993 году, но когда ему было 7 лет, их семья покинула Казахстан, чтобы перебраться в Германию. Как он сам признался, его изначально звали Артем Калубаев, но по паспорту он сейчас Бауэр. «Наверное, мне просто захотелось вернуться к своим корням, я и русский язык учить начал», — признается он.
Фотографией Артур Бауэр всерьез заинтересовался в 2008 году, после посещения фотовыставки. Продал свой автомобиль, купил небольшую фотокамеру и отправился сначала в Венгрию, потом — в Румынию, Болгарию...
— Увиденные фотографии зацепили меня гуманизмом, чувством, композицией. Еще я понял, что очень люблю и хочу путешествовать. Так, с рюкзаком на плечах и камерой в руках, я и отправился в путь по Европе. Потом, уже в 2013 году, вместе с итальянской подругой, которая изучала русский язык, мы приехали в Москву. Так получилось, что это было зимой, и в какой-то момент мы поняли, что просто устали от столицы, решили уехать. Куда — даже вопроса не стояло. Мы много наслышаны были о Казани как о прекрасном городе, третьей столице России. Так как в Петербурге уже были, двинулись в Татарстан. И город, и люди не разочаровали меня, напротив, я восхищенно бродил здесь целый месяц, а через 2 года решил повторить свой опыт, и вновь — в феврале, — рассказал Артур Бауэр «Реальному времени».
Двухметровые сугробы и король дорог — автобус
На снимках фотохудожника — люди. Разных возрастов и национальностей. Видя, какой перед гостем предстала Казань, в которой живешь всю жизнь, охватывает неподдельное чувство гордости. За людей, прежде всего. Как говорит фотохудожник, утром после завтрака и занятия русским языком, он отправлялся на самостоятельное изучение города, проходил с камерой по 15—20 километров: сначала шел куда глаза глядят, потом начал разбираться в географии. Снимал в музеях, мечети «Кул Шариф», церкви, транспорте. Лица — вот главная загадка для фотографа. Это и девочка, сидящая у окна с грустно-задумчивым видом, и необъятных размеров бабушка, читающая газету, и работник обувного ларька, скучающий по своей родине. Руки — вот еще одно выразительное средство — он увидел натруженные руки кондуктора, перебирающие билеты, изящную женскую кисть, держащую модный айфон, — все разные и все — едины.
— Меня поразил, наверное, общественный транспорт в Казани. Как мне показалось, автобус — главное средство передвижения общего пользования, и интересно, что люди в нем ездят с разным достатком. В одной машине можно увидеть и совсем бедных, и достаточно состоятельных граждан. У нас в Мангейме в основном пользуются трамваями, а метро в небольшом городе и вовсе нет. Еще, пожалуй, можно назвать двухметровые сугробы — такая полноценная зима для меня, как европейского жителя, настоящая экзотика. На это стоит посмотреть! — рассказывает Артур Бауэр.
Люди в рамках
Правда, случались с фотоохотником и казусы. Как-то забрел он на окраину города, в частный сектор. Начал снимать. Вокруг вдруг обнаружил насупленные, настороженные лица, а молодой парень подошел к нему вызнать цель фотографирования. Артур объяснил, кто он и откуда, на что получил совет: «Шел бы ты отсюда, пока цел». Однако, по словам гостя, это было исключение. Люди с удовольствием и позировали, и просто разрешали делать фото, либо вовсе объяснять ничего не приходилось.
— Когда я увидела фотографии, сразу почувствовала в них некую кинематографичность. Такой киношный прием — люди в рамках: я имею в виду то окошко ларька, то окно, то билетершу в окошке театральной кассы. Он слово снял про нас документальный фильм. И еще одна вещь поразила меня — почему на первый взгляд все снимки кажутся такими странными? Только потом пришла догадка — нет никого в масках! Ведь февраль 2020 года — последний период, когда мы даже не представляли, что скоро все будем закрывать лица… Собственно, этот факт и дал название выставке — февраль как документ, как последний рубеж перед пандемией, — делится впечатлениями искусствовед Дина Ахметова.
«Автор не соврал ни в одной работе»
К слову, пандемия и в Германии сыграла с фотографом злую шутку. Его первая персональная выставка — с казанскими работами — открылась именно в локдаун, да так и простояла без посетителей. Так что теперь проект зажил новой жизнью в России и, по словам самого автора, он будет постоянно пополняться.
— Я планирую один месяц в году проводить в России, так через 10 лет, думаю, завершу проект. В Казань, наверное, уже не вернусь — в будущем году есть планы поехать в Екатеринбург. Пусть там холоднее, но я отправлюсь туда летом, как уже делал в этом году — снимал на Байкале и в Иркутске, — говорит Бауэр.
На открытии выставки присутствовали и казанские фотографы. Не только по работе — многим интересно было увидеть родной город глазами иностранца. Да и оценить профессионализм молодого коллеги тоже было интересно.
— Я вижу здесь работу будущего большого мастера. В, казалось бы, случайных кадрах скрыта целая философия. Самое важное — это откровенный взгляд художника, без приукрашиваний, искренний. Это один из самых честных срезов нашей действительности, автор не соврал ни в одной работе. Мы такие, какие есть, и меня радует, что жители Казани в его работах предстают умными и вдумчивыми, дружелюбными и с яркими характерами. Здесь собрана не только коллекция изображений, но составлен характер города, — поделился мнением председатель Союза фотографов Татарстана Рамиль Гали.
Выставка продлится до. 4 и 12 ноября в ГСИ пройдут творческие встречи с Артуром Бауэром.
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