«Казань в феврале»: каким увидел город и казанцев немецкий фотограф

В Галерее современного искусства открылась выставка Артура Бауэра

Фото: Максим Платонов

3 ноября в Галерее современного искусства ГМИИ РТ открылась выставка немецкого фотографа Артура Бауэра «Казань в феврале». Стрит-фотографии он снимал в 2018 и 2020 годах исключительно в последний месяц года, самостоятельно путешествуя по городу и его окрестностям. Каким увидел Казань и казанцев иностранный гость, чем и когда завершится его масштабный российский проект — в репортаже «Реального времени».

«Захотелось вернуться к своим русским корням»

Выставка «Казань в феврале» — совсем небольшая, хотя фотографий Артур Бауэр сделал немало. На самом деле, Госмузей изобразительных искусств Татарстана готов был предоставить и большие площади фотохудожнику, но пока экспозиция занимает один зал первого этажа галереи. Там расположились только 16 работ, однако специально к экспозиции был выпущен каталог.

Интерес Артура Бауэра к России не случаен. Он родился в Алматы в 1993 году, но когда ему было 7 лет, их семья покинула Казахстан, чтобы перебраться в Германию. Как он сам признался, его изначально звали Артем Калубаев, но по паспорту он сейчас Бауэр. «Наверное, мне просто захотелось вернуться к своим корням, я и русский язык учить начал», — признается он.

«И город, и люди не разочаровали меня, напротив, я восхищенно бродил здесь целый месяц, а через 2 года решил повторить свой опыт, и вновь — в феврале», — рассказал Артур Бауэр

Фотографией Артур Бауэр всерьез заинтересовался в 2008 году, после посещения фотовыставки. Продал свой автомобиль, купил небольшую фотокамеру и отправился сначала в Венгрию, потом — в Румынию, Болгарию...

— Увиденные фотографии зацепили меня гуманизмом, чувством, композицией. Еще я понял, что очень люблю и хочу путешествовать. Так, с рюкзаком на плечах и камерой в руках, я и отправился в путь по Европе. Потом, уже в 2013 году, вместе с итальянской подругой, которая изучала русский язык, мы приехали в Москву. Так получилось, что это было зимой, и в какой-то момент мы поняли, что просто устали от столицы, решили уехать. Куда — даже вопроса не стояло. Мы много наслышаны были о Казани как о прекрасном городе, третьей столице России. Так как в Петербурге уже были, двинулись в Татарстан. И город, и люди не разочаровали меня, напротив, я восхищенно бродил здесь целый месяц, а через 2 года решил повторить свой опыт, и вновь — в феврале, — рассказал Артур Бауэр «Реальному времени».

На снимках фотохудожника — люди. Разных возрастов и национальностей

Двухметровые сугробы и король дорог — автобус

На снимках фотохудожника — люди. Разных возрастов и национальностей. Видя, какой перед гостем предстала Казань, в которой живешь всю жизнь, охватывает неподдельное чувство гордости. За людей, прежде всего. Как говорит фотохудожник, утром после завтрака и занятия русским языком, он отправлялся на самостоятельное изучение города, проходил с камерой по 15—20 километров: сначала шел куда глаза глядят, потом начал разбираться в географии. Снимал в музеях, мечети «Кул Шариф», церкви, транспорте. Лица — вот главная загадка для фотографа. Это и девочка, сидящая у окна с грустно-задумчивым видом, и необъятных размеров бабушка, читающая газету, и работник обувного ларька, скучающий по своей родине. Руки — вот еще одно выразительное средство — он увидел натруженные руки кондуктора, перебирающие билеты, изящную женскую кисть, держащую модный айфон, — все разные и все — едины.

— Меня поразил, наверное, общественный транспорт в Казани. Как мне показалось, автобус — главное средство передвижения общего пользования, и интересно, что люди в нем ездят с разным достатком. В одной машине можно увидеть и совсем бедных, и достаточно состоятельных граждан. У нас в Мангейме в основном пользуются трамваями, а метро в небольшом городе и вовсе нет. Еще, пожалуй, можно назвать двухметровые сугробы — такая полноценная зима для меня, как европейского жителя, настоящая экзотика. На это стоит посмотреть! — рассказывает Артур Бауэр.

«Такая полноценная зима для меня, как европейского жителя, настоящая экзотика», — рассказывает Артур Бауэр

Люди в рамках

Правда, случались с фотоохотником и казусы. Как-то забрел он на окраину города, в частный сектор. Начал снимать. Вокруг вдруг обнаружил насупленные, настороженные лица, а молодой парень подошел к нему вызнать цель фотографирования. Артур объяснил, кто он и откуда, на что получил совет: «Шел бы ты отсюда, пока цел». Однако, по словам гостя, это было исключение. Люди с удовольствием и позировали, и просто разрешали делать фото, либо вовсе объяснять ничего не приходилось.

— Когда я увидела фотографии, сразу почувствовала в них некую кинематографичность. Такой киношный прием — люди в рамках: я имею в виду то окошко ларька, то окно, то билетершу в окошке театральной кассы. Он слово снял про нас документальный фильм. И еще одна вещь поразила меня — почему на первый взгляд все снимки кажутся такими странными? Только потом пришла догадка — нет никого в масках! Ведь февраль 2020 года — последний период, когда мы даже не представляли, что скоро все будем закрывать лица… Собственно, этот факт и дал название выставке — февраль как документ, как последний рубеж перед пандемией, — делится впечатлениями искусствовед Дина Ахметова.

«Когда я увидела фотографии, сразу почувствовала в них некую кинематографичность», — делится впечатлениями искусствовед Дина Ахметова

«Автор не соврал ни в одной работе»

К слову, пандемия и в Германии сыграла с фотографом злую шутку. Его первая персональная выставка — с казанскими работами — открылась именно в локдаун, да так и простояла без посетителей. Так что теперь проект зажил новой жизнью в России и, по словам самого автора, он будет постоянно пополняться.

— Я планирую один месяц в году проводить в России, так через 10 лет, думаю, завершу проект. В Казань, наверное, уже не вернусь — в будущем году есть планы поехать в Екатеринбург. Пусть там холоднее, но я отправлюсь туда летом, как уже делал в этом году — снимал на Байкале и в Иркутске, — говорит Бауэр.

Теперь проект зажил новой жизнью в России и, по словам самого автора, он будет постоянно пополняться

На открытии выставки присутствовали и казанские фотографы. Не только по работе — многим интересно было увидеть родной город глазами иностранца. Да и оценить профессионализм молодого коллеги тоже было интересно.

— Я вижу здесь работу будущего большого мастера. В, казалось бы, случайных кадрах скрыта целая философия. Самое важное — это откровенный взгляд художника, без приукрашиваний, искренний. Это один из самых честных срезов нашей действительности, автор не соврал ни в одной работе. Мы такие, какие есть, и меня радует, что жители Казани в его работах предстают умными и вдумчивыми, дружелюбными и с яркими характерами. Здесь собрана не только коллекция изображений, но составлен характер города, — поделился мнением председатель Союза фотографов Татарстана Рамиль Гали.

Выставка продлится до. 4 и 12 ноября в ГСИ пройдут творческие встречи с Артуром Бауэром.

1 / 21 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов