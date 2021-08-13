Как фотохудожник Ляля Кузнецова попала в цыганский табор и стала мировой знаменитостью
В Галерее современного искусства открылся вернисаж «Дорога…» к 75-летию казанского фотографа
В Казани на открытии выставки фотохудожника Ляли Кузнецовой «Дорога…» было такое огромное количество гостей, что двери Галереи современного искусства не успевали закрываться. Если сравнить с прошедшей здесь осенью экспозицией столичной дамы с абстрактными картинами и скандальным прошлым, которую казанские художники проигнорировали, — ажиотаж был небывалый. Но главное — атмосфера, которая по своей теплоте конкурировала с уличной жарой.
Последствия знакомства с цыганским бароном
Поздравить с 75-летием известного фотохудожника, ставшего известным во всем мире, пришли живописцы, коллеги-фотографы, искусствоведы и все причастные к миру прекрасного. Пожалуй, даже официального открытия не нужно было — гостей объединяла и сама уникальная личность Ляли Кузнецовой, и пройденные вместе годы, и множество совместных проектов.
Сама выставка небольшая, занимает примерно половину второго этажа галереи. При этом она крайне лаконична — серии черно-белых фотографий рассказывают в основном о жизни цыган. Самые ранние датированы 1982 годом, это серия «Цирк. Казань». Закулисье шапито раскрывается неприглядной простотой и богатством образов. На выставке есть и цыгане из Узбекистана, Уральска, Одессы и Туркмении — зарисовки со свадеб и празднований Нового года, бытовые картины о жизни семейств, маленькие праздники с танцами и песенными застольями. В центре ее внимания оказались и евреи из Бухары, им посвящается серия работ 2008 года.
— Попасть в цыганский табор было моей мечтой, — вспоминает Ляля Кузнецова. Мы жили тогда с родителями и семьей брата в маленьком городе Уральске. Я ходила на рынок, где как раз и были эти цыгане, они продавали медные трубы, которые сами же и изготавливали, конечно же, они продавали лошадей. Мне посчастливилось познакомиться с цыганским бароном и заручиться его предложением посетить табор вместе со своей фотокамерой.
В табор — всей семьей
Как только семья фотохудожника узнала, куда эта маленькая, но отважная женщина отправляется, решили: «Украдут, не пускать!». Однако ее намерение «уйти за табором в небо» было настолько сильно, что сначала брат вызвался сопровождать, потом его супруга, так подтянулось практически все семейство. Всем «кагалом» они и посетили табор, где Ляля Кузнецова, счастливая и вдохновленная, быстро отбилась от своих в поисках необычных сюжетов: павлин и счастливый его обладатель, обнявшиеся дети на кладбище, взволнованная невеста и счастливый отец, целующий младенца.
— Сейчас, конечно, мы уже не дружим, не встречаемся с героями моих фоторабот. Но в каждом городе я находила их, чтобы вновь погрузиться в этот особый мир, — говорит фотограф.
Когда ушел любимый — спас фотоаппарат
Ляля Кузнецова, инженер по профессии, снимать начала после личной трагедии. Вместе с супругом, оба выпускники КАИ, в 1977 году они отправились в один из военных городков, где муж должен был служить уже офицером. Военная кафедра авиационного института сыграла с ним злую шутку — именно в этом таинственном городе, который фотохудожница не стала даже упоминать, муж заболел. Лейкоз крови, профессиональное заболевание. Он тихо угас на ее руках, несмотря на все отчаянные попытки его спасти. Вернувшись в Казань и живя в общежитии, Ляле Кузнецовой попалась полупрофессиональная фотокамера одной из ее соседок. Она начала снимать подруг, потом гулять с камерой по городу, пока снимков не накопилось предостаточное количество.
Первый фотограф Дома моды
Далее в ее жизни появилась казанская фотогруппа «Тасма», с 1987 года — она уже член Союза журналистов Республики Татарстан, а в 1994 году стала членом Союза фотохудожников России. В 1978 году она работала фотографом в Музее изобразительных искусств ТАССР, куда несколько лет назад передала часть своей коллекции. Была первым фотографом в республиканском Доме моды, создавала портретные галереи творческих коллективов Камаловского театра, Казанского ТЮЗа и театра кукол «Экият».
— Это человек-легенда, пример для молодежи, на который стоит равняться, выстраивая свою фотографическую жизнь, — отметил на открытии председатель Союза фотографов Татарстана Рамиль Гали.
«Окно в Европу» для казанских фотографов
Приехавший из Москвы галерист и издатель Ильдар Галеев, как он выразился — «с корабля на бал» — с самолета в галерею, признался виновнице торжества в любви на протяжении уже 20 лет:
— Конечно вернисаж — странное и даже малоподходящее место для признаний, но на протяжении всех этих лет она неизменно меня вдохновляет. Когда я впервые увидел Лялю Кузнецову, она напомнила мне звезд французского кинематографа. Жаль, что сегодня она так редко выставляется, в последний раз выставка в Москве была примерно 10 лет назад. Но среди многих заслуг этого фотохудожника, я могу отметить то, что именно она вывезла казанских фотографов за рубеж, открыла их произведения западному зрителю.
Медаль Превосходства и Гран-при в Париже
Нужно отметить, что с 1979 до конца 80-х годов Ляля Кузнецова была неоднократной участницей выставок «Современная советская фотография» в Вильнюсе, Праге, Париже, Таллине, Лондоне, Хельсинки, Стокгольме. В 1980 году на европейском фотобиеннале в Париже она получила Гран-при «За гуманизм в фотоискусстве», а уже после распада СССР ее фотокартины можно было увидеть в Вашингтоне, Амстердаме, во Франции, Германии, Нидерландах и Португалии. В Нью-Йорке она была отмечена медалью Превосходства за вклад в мировое фотоискусство.
Сегодня Ляля Кузнецова уже не снимает.
— Я живу внутри своего небольшого круга, в семье, с внуками. Кстати, они тоже решили посвятись свою жизнь фотоделу. Но сама я уже разобрала свою студию. Ходить с камерой сложно, возраст, но я безумно скучаю по прежним временам, по своей работе, — призналась фотохудожница.
Выставка в ГСИ продолжится еще месяц.
комментарии