Как фотохудожник Ляля Кузнецова попала в цыганский табор и стала мировой знаменитостью

В Галерее современного искусства открылся вернисаж «Дорога…» к 75-летию казанского фотографа

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани на открытии выставки фотохудожника Ляли Кузнецовой «Дорога…» было такое огромное количество гостей, что двери Галереи современного искусства не успевали закрываться. Если сравнить с прошедшей здесь осенью экспозицией столичной дамы с абстрактными картинами и скандальным прошлым, которую казанские художники проигнорировали, — ажиотаж был небывалый. Но главное — атмосфера, которая по своей теплоте конкурировала с уличной жарой.

Последствия знакомства с цыганским бароном

Поздравить с 75-летием известного фотохудожника, ставшего известным во всем мире, пришли живописцы, коллеги-фотографы, искусствоведы и все причастные к миру прекрасного. Пожалуй, даже официального открытия не нужно было — гостей объединяла и сама уникальная личность Ляли Кузнецовой, и пройденные вместе годы, и множество совместных проектов.

Сама выставка небольшая, занимает примерно половину второго этажа галереи. При этом она крайне лаконична — серии черно-белых фотографий рассказывают в основном о жизни цыган. Самые ранние датированы 1982 годом, это серия «Цирк. Казань». Закулисье шапито раскрывается неприглядной простотой и богатством образов. На выставке есть и цыгане из Узбекистана, Уральска, Одессы и Туркмении — зарисовки со свадеб и празднований Нового года, бытовые картины о жизни семейств, маленькие праздники с танцами и песенными застольями. В центре ее внимания оказались и евреи из Бухары, им посвящается серия работ 2008 года.

— Попасть в цыганский табор было моей мечтой, — вспоминает Ляля Кузнецова. Мы жили тогда с родителями и семьей брата в маленьком городе Уральске. Я ходила на рынок, где как раз и были эти цыгане, они продавали медные трубы, которые сами же и изготавливали, конечно же, они продавали лошадей. Мне посчастливилось познакомиться с цыганским бароном и заручиться его предложением посетить табор вместе со своей фотокамерой.

В табор — всей семьей

Как только семья фотохудожника узнала, куда эта маленькая, но отважная женщина отправляется, решили: «Украдут, не пускать!». Однако ее намерение «уйти за табором в небо» было настолько сильно, что сначала брат вызвался сопровождать, потом его супруга, так подтянулось практически все семейство. Всем «кагалом» они и посетили табор, где Ляля Кузнецова, счастливая и вдохновленная, быстро отбилась от своих в поисках необычных сюжетов: павлин и счастливый его обладатель, обнявшиеся дети на кладбище, взволнованная невеста и счастливый отец, целующий младенца.

— Сейчас, конечно, мы уже не дружим, не встречаемся с героями моих фоторабот. Но в каждом городе я находила их, чтобы вновь погрузиться в этот особый мир, — говорит фотограф.

Когда ушел любимый — спас фотоаппарат

Ляля Кузнецова, инженер по профессии, снимать начала после личной трагедии. Вместе с супругом, оба выпускники КАИ, в 1977 году они отправились в один из военных городков, где муж должен был служить уже офицером. Военная кафедра авиационного института сыграла с ним злую шутку — именно в этом таинственном городе, который фотохудожница не стала даже упоминать, муж заболел. Лейкоз крови, профессиональное заболевание. Он тихо угас на ее руках, несмотря на все отчаянные попытки его спасти. Вернувшись в Казань и живя в общежитии, Ляле Кузнецовой попалась полупрофессиональная фотокамера одной из ее соседок. Она начала снимать подруг, потом гулять с камерой по городу, пока снимков не накопилось предостаточное количество.

Первый фотограф Дома моды

Далее в ее жизни появилась казанская фотогруппа «Тасма», с 1987 года — она уже член Союза журналистов Республики Татарстан, а в 1994 году стала членом Союза фотохудожников России. В 1978 году она работала фотографом в Музее изобразительных искусств ТАССР, куда несколько лет назад передала часть своей коллекции. Была первым фотографом в республиканском Доме моды, создавала портретные галереи творческих коллективов Камаловского театра, Казанского ТЮЗа и театра кукол «Экият».

— Это человек-легенда, пример для молодежи, на который стоит равняться, выстраивая свою фотографическую жизнь, — отметил на открытии председатель Союза фотографов Татарстана Рамиль Гали.

«Окно в Европу» для казанских фотографов

Приехавший из Москвы галерист и издатель Ильдар Галеев, как он выразился — «с корабля на бал» — с самолета в галерею, признался виновнице торжества в любви на протяжении уже 20 лет:

— Конечно вернисаж — странное и даже малоподходящее место для признаний, но на протяжении всех этих лет она неизменно меня вдохновляет. Когда я впервые увидел Лялю Кузнецову, она напомнила мне звезд французского кинематографа. Жаль, что сегодня она так редко выставляется, в последний раз выставка в Москве была примерно 10 лет назад. Но среди многих заслуг этого фотохудожника, я могу отметить то, что именно она вывезла казанских фотографов за рубеж, открыла их произведения западному зрителю.

Медаль Превосходства и Гран-при в Париже

Нужно отметить, что с 1979 до конца 80-х годов Ляля Кузнецова была неоднократной участницей выставок «Современная советская фотография» в Вильнюсе, Праге, Париже, Таллине, Лондоне, Хельсинки, Стокгольме. В 1980 году на европейском фотобиеннале в Париже она получила Гран-при «За гуманизм в фотоискусстве», а уже после распада СССР ее фотокартины можно было увидеть в Вашингтоне, Амстердаме, во Франции, Германии, Нидерландах и Португалии. В Нью-Йорке она была отмечена медалью Превосходства за вклад в мировое фотоискусство.

Сегодня Ляля Кузнецова уже не снимает.

— Я живу внутри своего небольшого круга, в семье, с внуками. Кстати, они тоже решили посвятись свою жизнь фотоделу. Но сама я уже разобрала свою студию. Ходить с камерой сложно, возраст, но я безумно скучаю по прежним временам, по своей работе, — призналась фотохудожница.

Выставка в ГСИ продолжится еще месяц.

1 / 34 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов