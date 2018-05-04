Гайнуллов Мунир Анварович

Общая информация

Генеральный директор ООО «Домкор»; Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва

Родился в д. Старый Студенец Буинского района ТАССР. Окончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности «инженер-строитель» (1983 г.).

Трудовая деятельность:

1977 — 1978 гг. — автослесарь Казанского производственного объединения грузового автотранспорта № 2.

1983 — 1986 гг. — мастер, начальник участка эксплуатационного производственного управления «Брежневгаз», командир зонального студенческого отряда «Брежневский» Татарского обкома ВЛКСМ.

1989 -1996 гг. — основатель и глава Научно-производственного центра молодежи, который переименован в производственную фирму «Ренавтострой»(«Ренавтоцентр»).

1996 — 1999 гг. — директор центра продаж запасных частей департамента ресурсов ОАО «КАМАЗ», директор центра продаж запасных частей ОАО «Торгово-финансовая компания КАМАЗ», заместитель генерального директора — директор филиала ОАО «Торгово-финансовая компания КАМАЗ».

В 1999 г. — депутат городского Совета народных депутатов г. Набережные Челны.

2000 — 2009 гг. — заместитель руководителя исполнительного комитета г. Набережные Челны.

2009 — 2014 гг. — депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва, член комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству.

С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета Республики Татарстан 5-го созыва.

Генеральный директор ООО «ДОМКОР».

Член партии «Единая Россия», член фракции «Единая Россия» в Государственном Совете РТ.

Заслуженный строитель РТ.

Награжден медалями «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2002 г.), «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), «75 лет Северному флоту» (2007 г.), памятным знаком «100 лет адмиралу флота Советского Союза Н. Г. Кузнецову» (2004 г.).

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