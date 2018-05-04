Гайнуллов Мунир Анварович
Общая информация
Генеральный директор ООО «Домкор»; Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва
Родился в д. Старый Студенец Буинского района ТАССР. Окончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности «инженер-строитель» (1983 г.).
Трудовая деятельность:
1977 — 1978 гг. — автослесарь Казанского производственного объединения грузового автотранспорта № 2.
1983 — 1986 гг. — мастер, начальник участка эксплуатационного производственного управления «Брежневгаз», командир зонального студенческого отряда «Брежневский» Татарского обкома ВЛКСМ.
1989 -1996 гг. — основатель и глава Научно-производственного центра молодежи, который переименован в производственную фирму «Ренавтострой»(«Ренавтоцентр»).
1996 — 1999 гг. — директор центра продаж запасных частей департамента ресурсов ОАО «КАМАЗ», директор центра продаж запасных частей ОАО «Торгово-финансовая компания КАМАЗ», заместитель генерального директора — директор филиала ОАО «Торгово-финансовая компания КАМАЗ».
В 1999 г. — депутат городского Совета народных депутатов г. Набережные Челны.
2000 — 2009 гг. — заместитель руководителя исполнительного комитета г. Набережные Челны.
2009 — 2014 гг. — депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва, член комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству.
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета Республики Татарстан 5-го созыва.
Генеральный директор ООО «ДОМКОР».
Член партии «Единая Россия», член фракции «Единая Россия» в Государственном Совете РТ.
Заслуженный строитель РТ.
Награжден медалями «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2002 г.), «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), «75 лет Северному флоту» (2007 г.), памятным знаком «100 лет адмиралу флота Советского Союза Н. Г. Кузнецову» (2004 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 423816, г. Набережные Челны, ул. Х.Туфана, 12
- Телефон: (88552) 74-58-20
- Email: mgainullov@mail.ru, e.ahmetshina@domkor.com
- Сайт: gossov.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018