Как Татарстан пугают нашествием мраморных клопов

Удмуртским предпринимателям из «КОМОС Групп» припомнили нарушения на свиноферме в Сабах

Фото: Максим Платонов

Об опасности мраморных клопов, боевой готовности к приходу африканской чумы свиней и многочисленных нарушениях как на свиноводческих комплексах, так и на молокоперерабатывающих предприятиях говорили сегодня на публичной встрече управления татарстанского Россельхознадзора. О том, как отработало ведомство в первые три месяца 2018 года, — в материале «Реального времени».

С рекомендациями, но без пользы?

Сегодня зал Дворца земледельцев, в котором обитает Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ, заполнился людьми в форме — Управление Россельхознадзора по Татарстану рассказывало о своей работе в 2018 году и отвечало на вопросы бизнеса. На входе всем участникам обсуждения вручали брендированный пакетик, в котором, помимо глянцевой памятки с предупреждением не ввозить из-за заграницы картофель, посадочные материалы, семена и не более 5 кг овощей и фруктов, лежала еще целая кипа пояснений для сельского хозяйства. Из них подробнее можно было узнать о птичьем гриппе, бешенстве, ящуре, карантинных сорных растениях, также приводились юридические пояснения для руководителей сельхозпредприятий. Правда, как впоследствии выяснилось, фермеров на мероприятии можно было пересчитать по пальцам одной руки.

По правую руку от руководителя татарстанского отделения Россельхознадзора Нурислама Хабипова в президиуме разместился руководитель Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Марий Эл Игорь Ивашин. Приглашенный гость начал с того, что расписался в бесполезности подобных мероприятий. По его словам, сейчас готовится пакет документов, которые позволят более результативно проводить подобные публичные обсуждения, потому что пока проводятся они каждые три месяца и поэтому «не представляют реальной пользы». Кроме того, он рассказал, что сейчас в ходе реформы ведомства от надзорно-контрольной организации они идут к информационно-консультативной.

Управление Россельхознадзора по Татарстану рассказывало о своей работе в 2018 году и отвечало на вопросы бизнеса. Фото shn.tatarstan.ru



Мраморный клоп наступает

О том, чем занимался Россельхознадзор в Татарстане в 2018 году, рассказал заместитель руководителя Россельхознадзора по РТ Ленар Фаттерахманов. Так, инспекторы проконтролировали более 354 тонн семян сельскохозяйственных растений. Нормам из них не соответствовали 69 тонн, принадлежащие двум компаниям в Альметьевском районе. Несоответствие по всхожести в 9 тоннах семян выявили в ООО «Кичучат» и в 60 тоннах по содержанию семян других растений у ООО «Ярыш».

Инспекторы Россельхознадзора также выяснили, что в 21 населенном пункте на приусадебных участках семенной картофель болеет золотистой картофельной нематодой, которая может погубить до 90% урожая.

Угрожает территории России, по словам Фаттерахманова, новый карантинный объект — коричневый мраморный клоп, из-за которого в Абхазии в прошлом году пострадал урожай мандаринов, апельсинов и фундука. Казалось бы, в Татарстане ни мандарины, ни апельсины, ни фундук не растут и поживиться паразиту будет нечем, но не тут-то было.

— В курортном городе Сочи введен режим ЧС. Клоп опасен своей многоядностью. По последним данным, мраморный клоп регулярно «пробует на зуб» новую пищу. Так, в прошлом году этот вредитель в Италии облюбовал рисовые поля, — предупредил о надвигающейся опасности сотрудник Россельхознадзора.

По последним данным, мраморный клоп регулярно «пробует на зуб» новую пищу, предупредили специалисты. Фото Максима Платонова

Перейдя к теме проверок соблюдения земельного законодательства, спикер рассказал, что специалисты обнаружили в этом году 38 несанкционированных свалок твердых бытовых отходов. Лидером по количеству нелегальных мусорных полигонов стал Высокогорский район. Там выявили 14 свалок. Но по объему мусора его опередил Буинский район.

Сам Фаттерахманов привел единственный пример с нелегальной свалкой, выявленной в ходе внеплановой проверки по требованию природоохранной прокуратуры. Почему взор Россельхознадзора упал именно на эту компанию, стало ясно после обнародования ее названия. ООО «Благоустройство и озеленение» уличили в создании мусорного полигона на площади 8,2 га. За нарушение компанию наказали штрафом в 400 тысяч рублей и выдали предписание об устранении свалки.

Проблемный молочный вопрос

Другой заместитель руководителя — Евгений Иванов отчитался о том, как они контролируют качество продуктов питания и защищают татарстанскую животину от вирусов.

Если плановых проверок управление провело всего десять, то внеплановых — 119, а на постах ГИБДД — 330. По их итогам в административных протоколах зафиксировали 226 правонарушений, выдали штрафов на 905 тысяч рублей и выписали 15 предостережений.

По требованию прокуратуры Россельхознадзор проверил 37 молокоперерабатывающих предприятий и нашел в их работе множество нарушений. «Улов» управления составили 33 административных протокола, 30 предписаний и штрафы на 700 тысяч рублей. Чаще всего у компаний не было ветеринарно-сопроводительных документов на молоко, не соблюдался температурный режим при приемке молока, был истекший сроки годности и технологические нарушения.

Россельхознадзор проверил 37 молокоперерабатывающих предприятий и нашел в их работе множество нарушений. Фото Сергея Афанасьева

Проверило управление и продукцию различных предприятий, которая предназначалась для реализации. Из 418 отобранных проб в 50 нашли остатки запрещенных и вредных веществ. Впрочем, преимущественно проверке подверглись опять же молоко и молочные продукты. Анализ 328 отобранных проб выявил нарушения в 48 из них. Еще два несоответствия зафиксировали в мясе убойных животных и субпродуктов.

Со свиньями тоже не все просто

Если переходить к эпизоотической ситуации в Татарстане, то тут отсутствие новостей — это очень хорошая новость. Республику пока вирусные заболевания животных и птиц обошли стороной. Но переживать есть о чем — в России на 23 апреля в режиме карантина находятся три очага африканской чумы свиней (АЧС) среди домашних хряков. На природе же бегают 11 животных, зараженных АЧС. И это только известные случаи. Всего с начала 2018 года в стране обнаружено 22 случая заболевания АЧС.

В Татарстане за своих свиней очень переживают. В республике всего 33 свиноводческих комплекса — семь предприятий на 303 тысячи голов, 10 — на 47 тысяч и 16 — на 24 тысячи голов. Еще 33 тысячи свиней насчитывается в 9,5 тысячи личных подсобных хозяйств. На всякий случай проверили свиноводческие хозяйства в марте-апреле и не зря — везде нашли нарушения.

Например, на ООО «ТАТМИТ Агро», которое контролирует владелец удмуртского холдинга «КОМОС Групп» Андрей Шутов, не соответствуют требованиям дезинфекционные барьеры, нет подогрева при минусовых температурах, бетонированной ванны, разделения дорог на чистые и грязные, а корма поступают без необходимых документов. Проверку прошли и свиноводческие предприятия при исправительных колониях. И там без нарушений не обошлось.

Семена преткновения

После основных докладов и выступлений предпринимателям дали возможность задать свои вопросы. Правда, представителей бизнеса в зале практически не было — возможно потому, что большую его часть занимали люди из ведомств, а не те, кто находится по другую сторону. Предусмотрев это, начальник татарстанского управления Россельхознадзора Нурислам Хабипов по очереди вызывал к трибуне своих подчиненных — они отвечали на вопросы, полученные онлайн через интернет-приемную. Вопросы преимущественно касались правового аспекта. Когда речь зашла о семенах, слово из зала попросил генеральный директор ассоциации «Элитные семена Татарстана» Юрий Еров и внес живость в обсуждение.

Нурислам Хабипов по очереди вызывал к трибуне своих подчиненных — они отвечали на вопросы, полученные онлайн через интернет-приемную. Фото shn.tatarstan.ru

Его интересовало, является ли нарушением Гражданского кодекса иметь неисключительные лицензионные договоры на пользование определенными сортами семян без регистрации? Сегодня ответа на этот вопрос он не ждал, но пояснил, почему его надо озвучивать.

— Дело в том, что две федеральные структуры своими внутренними документами обложили семеноводческие хозяйства проблемами, сдерживая выдачу сертификатов на реализованную продукцию, от чего сегодня страдает в первую очередь сельскохозяйственный бизнес, — обратился к присутствующим Еров.

Еще один вопрос касался проверок, которыми по плану на 2018 год подвергнуться все сельские хозяйства в его ассоциации.

— На основании каких документов вы формировали план проверок по хозяйствам ассоциации «Элитные семена Татарстана»?

По его словам, в законе четко сказано, что плановым проверкам должны подвергаться не больше 10% членов ассоциации, но не менее двух компаний.

На это он получил обещание рассмотреть его вопрос и дать на него подробный ответ.

— Мне в прокуратуру или в суд обращаться? — улыбаясь, отреагировал Еров.

— Пока к нам, — ответил Игорь Ивашин.

На первый вопрос он пояснил, что, скорее всего, обращаться с проблемой надо напрямую в Минсельхоз России, а они со своей стороны готовы поддержать и ускорить этот процесс.

Говоря же о проверках, приглашенный гость предложил Ерову не бояться их и понимать, что Россельхознадзор — это в первую очередь компаньон предприятий, а не враг, ведь чем быстрее выявят нарушения, тем быстрее их можно устранить.

Игорь Ивашин пояснил, что, скорее всего, обращаться с проблемой надо напрямую в Минсельхоз России. Фото shn.tatarstan.ru

Нурислам Хабипов же позже отметил, что цели покарать у ведомства нет.

— Мы сами все от земли. Мы вчера были на вашей стороне, сегодня оказались здесь, — миролюбиво обратился к предпринимателям спикер.

Жирную точку во встрече поставил первый заместитель министра сельского хозяйства РТ Николай Титов, он похвалил «наших людей», которые трудятся на благо республики, и напоследок предложил проводить подобные мероприятия пореже, раз в год.