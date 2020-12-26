Фаттерахманов Ленар Рифатович
Общая информация
Родился 26 декабря 1981 года в г. Набережные Челны.
Образование
2004 г.— окончил «Казанскую государственную академию ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» по специальности «ветеринария».
2008 г.— окончил ФГУ «Федеральный центр токсикологической и радиационной безопасности животных» (ФГУ «ФЦТРБ — ВНИВИ»).
Трудовая деятельность
В 2004 г. — сыродел, филиал ОАО «Татарстан сэтэ» «Казанский молочный комбинат».
2006-2008 гг. — по совместительству, ООО «Приволжский центр внедрения инновационных технологий „АгроКонсул“.
2005-2011 гг. — старший лаборант, младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник ФГУ „Федеральный центр токсикологической и радиационной безопасности животных“ (ФГУ«ФЦТРБ -ВНИВИ»).
2011 г. — начальник отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по РТ.
2011-2013 гг. — начальник отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по РТ.
2013-2020 гг. — заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по РТ.
С 2020 г. — начальник Управления агропромышленного комплекса, земельных отношений и потребительского рынка Аппарата Кабинета министров РТ.
Награды и звания
Заслуженный работник сельского хозяйства РТ (2016 г.).
Кандидат биологических наук.
Награжден почетными грамотами управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РТ (2013 г.), министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ (2016 г.), благодарностью Россельхознадзора (2016 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420060, пл. Свободы, 1
- Телефон: (843) 264-76-89
- Email: Lenar.Fatterahmanov@tatar.ru
Дата последнего обновления: 26.12.2020