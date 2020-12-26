Фаттерахманов Ленар Рифатович

Общая информация

Родился 26 декабря 1981 года в г. Набережные Челны.

Образование

2004 г.— окончил «Казанскую государственную академию ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» по специальности «ветеринария».

2008 г.— окончил ФГУ «Федеральный центр токсикологической и радиационной безопасности животных» (ФГУ «ФЦТРБ — ВНИВИ»).

Трудовая деятельность

В 2004 г. — сыродел, филиал ОАО «Татарстан сэтэ» «Казанский молочный комбинат».

2006-2008 гг. — по совместительству, ООО «Приволжский центр внедрения инновационных технологий „АгроКонсул“.

2005-2011 гг. — старший лаборант, младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник ФГУ „Федеральный центр токсикологической и радиационной безопасности животных“ (ФГУ«ФЦТРБ -ВНИВИ»).

2011 г. — начальник отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по РТ.

2011-2013 гг. — начальник отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по РТ.

2013-2020 гг. — заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по РТ.

С 2020 г. — начальник Управления агропромышленного комплекса, земельных отношений и потребительского рынка Аппарата Кабинета министров РТ.

Награды и звания

Заслуженный работник сельского хозяйства РТ (2016 г.).

Кандидат биологических наук.

Награжден почетными грамотами управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РТ (2013 г.), министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ (2016 г.), благодарностью Россельхознадзора (2016 г.).

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