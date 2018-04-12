Учитель Гагарина: как татарский наставник из Муслюмовского района учил покорителей космоса

О вкладе Татарстана и уроженцев республики в освоение космоса сказано немало. Однако мало кто знает о фронтовике Никоне Егорове, который был учителем у первых героев-космонавтов, включая Юрия Гагарина. Заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны в Казанском кремле и наш колумнист Михаил Черепанов в сегодняшней авторской колонке, написанной для «Реального времени», приводит штрихи биографии уроженца Муслюмовского района.

Казанские имена

О многих страницах истории российской космонавтики, написанных уроженцами и жителями Татарстана, сказано немало.

Это и родовые корни Константина Циолковского, девичья фамилия матери которого Юмашева, из казанских татар. Это и «шарашка» при казанском авиационном заводе, в которой в годы Великой Отечественной войны Сергей Королев, Валентин Глушко и Борис Стечкин разрабатывали реактивный двигатель для будущих космолетов. Это и казанский мордвин Михаил Девятаев, улетевший с немецкой ракетной базы Пенемюнде и раскрывший секреты Фау-2 советским ученым в 1945 году. Это и многочисленные предприятия Татарстана, выпускающие до сих пор всевозможное оборудование для отечественного космоса.

Есть и еще одна страничка этой огромной истории, героем которой стал уроженец небольшого села Новые Усы Муслюмовского района Никон Егоров, которому довелось сыграть немалую роль в обучении первого космонавта нашей страны Юрия Гагарина.

Да-да, уроженец татарского села, фронтовик, дослужившийся до звания полковника, ставший кандидатом технических наук, начальником кафедры политэкономии Военно-воздушной академии имени Жуковского 15 лет учил основам экономики будущих инженеров авиации. И в том числе весь отряд первых советских космонавтов, таких как Гагарин, Титов, Терешкова, Быковский, Николаев, Попович и другие.

Егоров Никон Романович до войны

Между ТАССР и БАССР

Никон Егоров родился в многодетной семье крестьянина 6 ноября 1906 года. Среди пяти братьев и сестер был главным заводилой и непоседой. С 16 лет — он учащийся Белебеевского педагогического техникума (Башкирия). Хорошая учеба, занятия спортом и общественной работой помогли юноше стать молодежным лидером, комсомольским вожаком. Потому и после окончания техникума ему сразу доверили должность директора крестьянско-молодежной школы села Верхне-Троицк (ныне село Верхнетроицкое Туймазинского района Башкортостана, — прим. ред.).

В те времена перспективные специалисты на месте долго не засиживались. Молодого директора школы райком направил учиться в Москву, в Экономический институт имени Орджоникидзе. И там он был одним из лучших. После окончания института с отличием ему, конечно, предложили остаться в аспирантуре. В самый разгар репрессий, в 1937 году, перспективный молодой преподаватель вступил в партию большевиков. Тогда же и женился.

Уже 26 июня 1941 года был мобилизован Фрунзенским РВК города Москвы.

Как служил Егоров зафиксировано в наградных документах.

1 / 2



Из наградного листа

«Егоров Никон Романович, 1906 года рождения, гвардии капитан, агитатор 180 гвардейского стрелкового полка 60 гвардейской стрелковой Павлоградской Краснознаменной дивизии.

Татарин. Семья жила в Москве.

На III Украинском фронте с ноября 1943 года.

11 марта 1944 года легко ранен в бедро.

Работая агитатором полка, провел большую партийно-политическую работу по воспитанию у бойцов и офицеров наступательного порыва. В бою за город Кишинев он вел в боевых порядках 1 и 3 стрелковых батальонов. На подходе к городу провел митинги и беседы на темы: «Даешь Кишинев!», «За столицу Советской Молдавии!». В момент боя, когда артиллерия противника открыла ожесточенный огонь, он возгласами «За Родину!», «За Сталина!», «За родной Кишинев!» повел бойцов на штурм города.

Проявил личную инициативу по наведению переправы через речку вместо взорванного моста. В течение 20 минут группа бойцов и офицеров, возглавленная товарищем Егоровым, из местных подручных средств навела переправу, в результате чего пехота сократила путь к городу на 3 километра и бросилась на штурм его восточной окраины.

После выбытия из строя заместителя командира полка по политической части товарищ Егоров заменил его и организовал эвакуацию раненых с поля боя, похороны убитых, провел митинги и беседы среди населения города.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и доблесть товарищ Егоров достоин Правительственной награды ордена Отечественной войны 1 степени.

Командир 180 гвардейского стрелкового полка, гвардии полковник Чайка. 27 августа 1944 года.

Достоин. Командир 60 гвардейской стрелковой дивизии, гвардии генерал-майор Соколов. 28 августа 1944 года.

Достоин награды орденом Красной Звезды. Командир 32 стрелкового корпуса гвардии генерал-майор Жеребин. 29 августа 1944 года.

Наградить орденом Красной Звезды. Начальник Политотдела 5 ударной армии генерал-майор Кощеев.

Приказом от 1 сентября 1944 года награжден орденом Красной Звезды».

1 / 2



«Гвардии майор, агитатор 180 гвардейского стрелкового полка.

Участвуя в боях с немецкими захватчиками, при прорыве сильно укрепленной обороны противника на плацдарме левого берега реки Висла западнее г. Магнушева 14 января 1945 года товарищ Егоров все время находился в боевых порядках пехоты, где личным примером воодушевлял бойцов и увлекал их вперед.

С группой бойцов обходным маневром товарищ Егоров ворвался в расположение артиллерийских точек противника, перебили два немецких расчета, захватили две пушки, из которых в упор расстреливали контратакующие танки и пехоту противника. Убито до 20 гитлеровцев, контратака танков отражена.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками, проявленные при этом мужество и доблесть, товарищ Егоров достоин Правительственной награды ордена Красного Знамени.

Командир 180 гвардейского стрелкового полка, гвардии майор Кузов. 20 января 1945 года».

Его родной брат, Борис Романович Егоров, был 1921 года рождения. В звании младшего лейтенанта погиб в сентябре 1941 года в районе станции Боровичи Новгородской области. Похоронку на него получила мать, Марья В., которая жила в селе Муслюмово.





Егоров с космонавтами

Полеты в космос учеников

Орденоносцу-татарину после победы доверили возглавить отдел экономики советской комендатуры в освобожденном Берлине. Вместе с антифашистами восстанавливали город и страну. Столица Германии стала родиной его второй дочери.

Вернувшись с семьей в Москву в 1949 году, Никон Романович становится преподавателем Военно-воздушной академии имени Жуковского.

По воспоминаниям его сестры, Галины Прокопьевой, проработавшей всю жизнь в родном селе Новые Усы педагогом, полковника Егорова связывала с его курсантами, будущими космонавтами, настоящая мужская дружба. Даже на фотографиях чувствуется то уважение, с которым относились будущие покорители космоса к преподавателю-фронтовику из Татарии.

Егоров и в академии продолжал как на фронте «воспитывать у офицеров наступательный порыв».

Свой опыт преподавания политэкономии Никон Романович оставил в 20 книгах.

Учитель успел стать свидетелем первых полетов своих учеников в космос. Целых пять лет открытий космоса к нему на кафедру приходили бывшие курсанты, делясь радостью побед.

19 декабря 1966 года летчики и космонавты проводили своего 60-летнего преподавателя в последний путь после тяжелой болезни.

Михаил Черепанов