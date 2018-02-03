«Их нравы»: как дважды султан османов не дожил до завоевания Константинополя

Казанский исследователь Булат Ногманов, публикации которого читает Минтимер Шаймиев, продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодня он рассказывает о жизни султана Мурата II, прославившийся победами над крестоносцами и набожностью.



Слова за слово

Шестой правитель Османского государства Мурат II был первым султаном, который применил метод рокировки и правил дважды. Его первый срок длился 30 лет, а после трехлетнего перерыва начался второй срок, продлившийся 5 лет и завершившийся его отбытием в мир иной. Именно по этой причине он считается шестым султаном официально и восьмым султаном неофициально.

После загадочной смерти своего отца Мехмеда I, получившего ранения несовместимые с жизнью во время охоты в окрестностях Эдирны в 1421 году, Мурат II взошел на османский престол в городе Бурса в возрасте 17 лет. Несмотря на то, что его поддержала большая часть тогдашней элиты и весь янычарский корпус, первые годы его правления были ознаменованы борьбой за власть. Мы уже знаем, что его отец Мехмед I заключил с византийским императором Мануилом II соглашение, по которому после его смерти власть переходит к его сыну Мурату, Мануил это признает, но взамен забирает в качестве заложников младших братьев Мурата Махмуда и Юсуфа. Однако после смерти отца Мурат не отдал своих братьев византийцам. В ответ на это Мануил сразу же освобождает дядю Мурата Мустафу, который уже по другой договоренности должен был находиться под стражей на острове Лемнос, и поддерживает его притязания на османский престол. Так начинается новая междоусобная война, в которой войска Мустафы или же Лжемустафы, при военной и финансовой поддержке Византии, начинают побеждать воинов Мурата и захватывают Эдирну.

Султан Мурат II на стрельбище. Фото wikipedia.org

Царь ненастоящий

В Эдирне от имени Мустафы читается хутба, его признают султаном, он даже начинает чеканить деньги, подписанные именем Мустафа бин Баязид. По причине несоблюдения договоренностей, согласно которым в обмен на военную поддержку Мустафа должен был отдать византийцам Галлиполи, правление Мустафы длится недолго. В это же время его визирей потихоньку начинают подкупать люди Мурата II, и получается, что перед решающей битвой между дядей и племянником Мустафа остается в меньшинстве. Перед тем, как войска Мурата вошли в Эдирну, Мустафа успевает скрыться, прихватив государственную казну. Однако он был пойман и задушен, а его тело в назидание другим висело на дереве пока не истлело. Но эта показательная казнь не достигла своей цели. И вскоре, опять же при поддержке Византии, то здесь, то там, время от времени появлялись люди, называющие себя Мустафой, утверждавшие, что им чудом удалось спастись, что они претендуют на османский престол, и поднимали восстания, которые все же были успешно подавлены. После победы над Мустафой, Мурат II осаждает Константинополь. В этот же период, воспользовавшись неразберихой как и при его отце, правители анатолийских бейликов вновь заявляют о своей независимости от османов, и Мурат II, сняв осаду, устремляется в Анатолию. Там он при помощи силы оружия вновь подчиняет себе все бейлики, кроме бейлика Караманидов.

Святой и султан

Примечательно, что в это же время, в Анкаре начинает набирать популярность суфийское братство Хаджи Байрама Вели «байрамийа». Памятуя о восстании шейха Бедретдина и опасаясь повторения истории, Мурат II велит сразу же доставить Хаджи Байрама к нему. Эта встреча оказалась судьбоносной для шестого правителя Османского государства. Узнав шейха поближе, он проникается его убеждениями, просит его вести пятничные проповеди в мечети Эдирны, а также освобождает всех его мюридов (учеников и последователей) от выплаты налогов. Согласно преданию, именно Хаджи Байрам Вели предсказал Мурату II рождение сына, которому будет суждено завоевать Константинополь. Этим сыном был Фатих султан Мехмед II. С появлением приставки «Фатих», связано несколько историй, которые дополняют предсказания Хаджи Байрама Вели.

Мехмед попросил отца возглавить османское войско, которое в том же 1444 году полностью разбило венгерские войска под Варной. Фото wikipedia.org



Известно, что Мурат II был очень набожным человеком и при каждой возможности перечитывал священный Коран. В ночь, когда должен был родиться его сын, он по привычке делал хатим Корана. И когда он дошел до 48-й суры «Аль-Фатх» («Победа»), ему сообщили радостную весть о рождении сына, которого он назвал Фатих Мехмед. По другой версии приставку «Фатих», что можно перевести как победитель или завоеватель, Мехмед получил уже после завоевания Константинополя. Есть версия, что Мурад II еще при жизни хотел стать свидетелем предсказания о долгожданном завоевании и, по этой причине отрекся от престола в 1444 году в пользу сына, но знаменательное событие состоялось через 2 года после его смерти.

Поражение крестоносцев

Возвращаясь к периоду правления Мурата II, после подавления восстаний и подчинения анатолийских бейликов, он устремляет свой взор на Балканы. Ему удается покорить северную часть Греции, Валахию и Сербию. Конечно же, подобное развитие событий не обрадовало правителя Венгрии Владислава III, который, объединив поляков, немцев, албанцев и румын, собирает крестовый поход против турков. Руководить объединенными войсками Владислав III поручает воеводе Трансильвании Яношу Хуньяди. Крестоносцы были успешны в своих действиях, и в 1444 году между Муратом II и Владиславом III заключается перемирие в Эдирне. Согласно мирному договору, османы признают независимость сербских территорий, граничащих с Венгрией, Валахия остается под контролем османов, но в качестве гарантов соглашения правитель Валахии должен был передать двух своих сыновей в заложники османам. Этими двумя сыновьями оказались ставший прототипом для книги Брэма Стокера легендарный Влад Дракула и его младший брат Раду. Говорят, что годы, проведенные в османской Турции, неоднозначно сказались на характере будущего правителя Трансильвании Влада Дракулы, но это уже совсем другая история.

После подписания мирного договора Мурат II, как уже было отмечено выше, отрекается от престола в пользу своего 12-летнего сына Мехмеда. Он переехал в Манису, где стал проводить свои дни в молитве и посте. Противники Мурата увидели в этом поступке проявление слабости, и венгерское войско под командование Хуньяди вторглось в Болгарию. Мехмед попросил отца возглавить османское войско, которое в том же 1444 году полностью разбило венгерские войска под Варной. После этого, не желая оттенять авторитет сына своими военными успехами, Мурат II снова возвращается в Манису, но через 2 года из-за восстания янычар и беспорядков в Албании, он был вынужден вернуться на османский трон. Есть версия, что восстание янычар было специально организовано визирем Мехмеда II, чтобы подтолкнуть Мурата II к решению о необходимости вернуться на трон. Во время второго султанского срока, длившегося 5 лет, Мурат предпринимает успешные походы на Балканах, это приводит к тому, что данный регион несколько веков будет находиться в подчинение будущей Османской империи.

Гробница Мурата II. Фото wikipedia.org

Упокоился под открытым небом

Мы уже упоминали о том, что Мурат II был очень набожным человеком, кроме того, он оказывал покровительство ученым, строил мечети и медресе, помогал бедным. Известно, что в Эдирне при мечетях он организовал столовые для бедняков, где сам лично раздавал еду. В связи с его набожностью весьма примечательны два его сна. Согласно преданию, Мурат II увидел во сне пророка Мухаммада (с.г.в.), который сказал ему: «Неужели ты так и не построишь мечеть, где будут звучать мои слова». Едва проснувшись, султан немедленно отдал распоряжение о строительстве мечети, выбрал место и заложил первый камень в основание. Это была мечеть Даруль Хадис, что находится в Эдирне. На стене рядом с михрабом этой мечети находится камешек, взятый с мечети Пророка в Медине. В медресе при Даруль Хадис стали преподавать хадисы, и здесь постоянно звучали слова пророка Мухаммада (с.г.в.). Так как эта мечеть была построена по указанию самого Пророка, она считается священной для мусульман.

Второй сон связан с Мевляной Джелаладдином Руми, которого Мурат II тоже очень сильно почитал. Согласно преданию Руми явился к султану во сне и также, как и Пророк спросил: «Неужели ты не построишь здание, где будет проводиться обряд сема (вид поминания Аллаха в кружении, — прим. ред.)?». Так в Эдирне появилась обитель для суфиев братства «мавлявийа». К сожалению, это сооружение не дошло до наших дней.

Шестой правитель османов, которого за ратные подвиги также называли великий и победоносный, умер в 1451 году. Он завещал захоронить себя в Эдирне близ мечети Мурадийе, рядом с могилой своего сына Алаэддина. Усыпальница Мурата II находится под открытым небом, это было сделано по его желанию, чтобы ничего не препятствовало милости и благодати Аллаха, которые льются на людей подобно дождю.

Булат Ногманов