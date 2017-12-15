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«Зеленая папка» Минниханова: Балтасинский район — обманутые надежды на национальную глубинку

07:00, 15.12.2017 16 Сюжет: «Зеленая папка» Минниханова

7-я серия. Учителя татарских школ оказались беззащитными против произвола чиновников задолго до языкового конфликта

«Зеленая папка» Минниханова: Балтасинский район — обманутые надежды на национальную глубинку Фото: baltasi.tatarstan.ru

Северо-запад Татарстана — Заказанье и Арская сторона — считаются цитаделью татарского национального духа, откуда народ получает жизненные силы. Учитель — почти святой человек для жителей села, которого уважают все. Увы, реальность оказывается не такой красивой. «Реальное время» изучило материалы Комиссии Республиканской экспертной группы по вопросам противодействия коррупции. Проверка проводилась в Балтасинском районе, которым руководит Рамиль Нутфуллин. Оказывается, у татарской национальной школы есть проблемы посущественнее неуклюжих федеральных инициатив.

Балтасинские пчеловоды не боятся сибирской язвы

Основная доля нарушений, которые выявляются контрольными органами на районном уровне, касается земли и других видов муниципального имущества. Балтасинский район — не исключение.

Самый резонансный факт в местной градостроительной политике — это предоставление земельных участков под жилищное строительство в защитной зоне сибиреязвенного скотомогильника, который располагается всего в 100 метрах от Балтасей. Захоронения инфицированных животных на участке в 3 кв. км осуществлялись еще при Сталине, скотомогильник огорожен высоким забором и покрыт бетонным саркофагом. Наверное, это придает беспечности счастливым обладателям земли вблизи источника смертельной инфекции.

Есть в Балтасинском районе истории о том, как на землях сельскохозяйственного назначения появляются «дома пчеловода», которые фактически являются жилыми домами. Принадлежат такие «дома пчеловода» людям из районного истеблишмента: предпринимателям, главному ветеринарному врачу района и даже сыну главы района Айнуру Нутфуллину. Зеленая папка Рустама Минниханова богата подобными проявлениями изобретательности.

Но, быть может, обогатившаяся и отстроившаяся муниципальная элита, решив свои личные вопросы, успешнее занимается социальной сферой? В конце концов, зачем завидовать чужому успеху, надо смотреть на дела, которые делают люди. Посмотрим и мы на состояние главных социальных отраслей Балтасинского района.

Есть в Балтасинском районе истории о том, как на землях сельскохозяйственного назначения появляются «дома пчеловода», которые фактически являются жилыми домами

Здесь мог быть идеальный район для национального образования

Языковой конфликт в Татарстане стал поводом, чтобы обратить внимание на состояние национальной школы. Балтасинский район, где татары составляют 85% населения, а еще 11,9% — удмурты, представляет собой идеальную площадку для развития национального образования. Здесь действует 16 общеобразовательных школ с татарским языком обучения и 24 детских сада с татарским языком обучения и воспитания. С удмуртским языком — шесть школ и три детских сада. С марийским языком — две школы и один детский сад. Но готова ли районная система образования к задачам по воспитанию новых поколений на родных языках и в родной культурной традиции? Материалы Республиканской экспертной группы по вопросам противодействия коррупции показывают, что нет. Управление сетью школ и детских садов построено так, что речь идет об элементарном выживании, а не о раскрытии потенциала.

Проверка выявила, что «у учредителя муниципальных образовательных учреждений в лице исполнительного комитета и МКУ «Управление образования» отсутствует должный контроль за соблюдением требований трудового законодательства и законодательства в сфере образования, не предпринимаются своевременные действия по урегулированию и предотвращению конфликтных ситуаций, что влечет за собой как создание напряженной обстановки в районе, так и возможность коррупционных проявлений».

Оптимизируй все, что можешь

В первую очередь нарушения в сфере образования проявились в чрезмерной оптимизации всего и вся. Выявлено, что количество ставок педагогических работников в районе не в состоянии обеспечить нормальное ведение образовательного процесса. На основании постановления районного исполкома «Об оптимизации бюджетных расходов в образовательных организациях Балтасинского муниципального района РТ» в нарушение требований коллективных договоров было предписано многократное увеличение нормативного количества услуг, оказываемых работниками образования, за час базовой ставки заработной платы.

Оптимизации добились за счет объединения начальных классов в класс-комплекты, увеличения наполняемости групп детских садах, а также за счет уменьшения количества ставок воспитателей, младших воспитателей, педагогов образовательных учреждений района, логопедов. Вопреки Трудовому кодексу, с постановлением о сокращении не были ознакомлены ни сотрудники, ни профсоюз. Из штатных расписаний исчезли дворники, слесари-сантехники, медработники. В результате чистить территорию школ и детсадов от снега вынуждены сами педагоги. Впрочем, беззащитность почувствовали не только рядовые сотрудники образования. Конфликтами и нарушениями сопровождалось увольнение директора Балтасинской гимназии в 2014 году и директора школы в д. Смаиль. Директоров увольняли без объяснения причин. В первом случае отказали в устройстве учителем-предметником, в во втором — не дали закончить учебный год.

В районе действует 16 общеобразовательных школ с татарским языком обучения и 24 детских сада с татарским языком обучения и воспитания. С удмуртским языком — шесть школ и три детских сада. С марийским языком — две школы и один детский сад. Фото tatfrontu.ru

Проверяющие органы оперируют фактами нарушения законодательства и цифрами. Но может ли бесправный и перегруженный посторонними обязанностями педагог быть проводником национальной культуры? Такой вопрос должно задать руководству Балтасинского района татарстанское общество, мобилизовавшееся на защиту языка.

ГЛОНАСС и идея высокотехнологичного Татарстана в исполнении одного ИП

Безопасность школьников — для их родителей и для государства задача базовая и более приоритетная, чем воспитание в национальном духе. Может быть, с этим в Балтасинском районе все в порядке, а все прочее — «лирика»? Увы, данные проверки не подтверждают это предположение. Громко заявляемые на всю Россию проекты Татарстана по организации перевозки школьников и оснащению школьных автобусов современными системами мониторинга споткнулись о балтасинские реалии.

В 2015 году договоры о передаче муниципальных школьных автобусов и на оказание транспортных услуг в Балтасях заключили с индивидуальным предпринимателем И.А. Фахразиевым. В самих договорах выявлено немало противоречий, а также нарушения федерального закона «О конкуренции», но это может показаться формальной стороной дела. Важно, что, согласно лицензии, транспортные средства выходили на линию в Набережных Челнах — в 220 километрах от Балтасей! То есть договоры были заключены с ИП, который фактически не имел возможности предоставлять услуги по перевозке детей в Балтасинском районе.

Проверка прокуратуры Балтасинского района выявила, что у перевозчика не имеется помещений для стоянки и оборудования для технического обслуживания. У перевозчика в штате всего четыре механика. При этом двое из них сами работают водителями школьных автобусов и ежедневно находятся на рейсах, перевозя учеников. Еще двое — не имеют физической возможности ежедневно обслуживать 22 автобуса, находящиеся в сельских поселениях. Нет ответственного за осуществление предрейсового осмотра автобусов. Послерейсовые медицинские осмотры водителей вообще не проводятся, а предрейсовые медосмотры проводятся не по месту осуществления лицензионной деятельности. ГЛОНАСС на автобусах работает с перебоями, а выполнявший перевозки ИП Фахразиев доступа к системе не имел.

Несмотря на все нарушения, 1 января 2016 года МКУ «Управление образования Балтасинского районного исполнительного комитета» заключило договор на перевозку учащихся с ООО «РегионТрансСервис», учредителем которого (с долей 98%) является все тот же Фахразиев.

Громко заявляемые на всю Россию проекты Татарстана по организации перевозки школьников и оснащению школьных автобусов современными системами мониторинга, споткнулись о балтасинские реалии. Фото rt-online.ru

Принцип «эти уже наворовались» не работает

«Все схвачено» и в районной медицине. Проверка выявила нарушения в закупках для нужд Балтасинской-ЦРБ. Стоимость ультразвукового диагностического аппарата, который больница приобрела в 2015 году, оказалась завышена на 125%. Приобрели его у ООО «Акцент-Сервис» за 2,36 млн рублей, тогда как стоимость на сайте компании производителя заявлено всего 1,05 млн. За поставки сжиженного газа для нужд ЦРБ успешно конкурируют компании, принадлежащие одним учредителям. Этими схемами в 2017 году уже никого не удивишь, и суммы — некритичные для системы здравоохранения. Но они проливают свет на девальвацию правосознания даже там, где спасают жизни.

В нашем народе прижилась выстраданная установка: «Не нужно трогать власть имущих, эти наворовались, другие придут — будут воровать больше». Предполагается, что насытив собственные аппетиты, коррумпированные чиновники «дадут жить» простым людям.

Балтасинский кейс отлично показывает, что это не так. Там, где допускаются нарушения в вопросах собственности, государственного и муниципального имущества, не может себя чувствовать уверенно и простой человек. Система, опутанная неформальными связями, не заинтересована оказывать качественные услуги гражданам. Не готова она и отстаивать национальные интересы своего собственного народа. Взять, что плохо лежит, — вот ее политический и хозяйственный кругозор.

Интернет-газета «Реальное время»
ОбществоВластьОбразование
комментарии 16

комментарии

  • Анонимно 15 дек
    Ну что тут скажешь? Культурными словами тут невозможно прокомментировать! Лучше не буду.....,
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    Таня Алешина 15 дек
    ту одни вероятности и притянутые уши. увы. да и компетенция недостаточна, для того, чтобы уверовать. в век интернета нужно быть осторожнее с правдами и неправдами
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  • Анонимно 15 дек
    Молодцы "Реальное время"! Давайте и дальше "Жгите глаголом"!
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  • Анонимно 15 дек
    Нәкъ шулай.
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  • Анонимно 15 дек
    А зав роно , Нутфуллину кем является? Бывшая директор школы???
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  • Анонимно 15 дек
    Минем авылыма да барып житкэннэр
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  • Анонимно 15 дек
    Я сама стала жертвой Балтасинских чиновников. Меня ,многодетную маму, оставили без работы
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  • Анонимно 15 дек
    Монда язып бер ни узгэрми, э чынлыкта берэр чарасын курергэ кирэк шушы Балтач администрациясына карата!
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  • Анонимно 15 дек
    Да там вообще мрак и произвол
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  • Анонимно 16 дек
    Слов уже нет...
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  • Анонимно 16 дек
    Татарские школы и там, наверное, только на бумаге. Напишите, все ли уроки и воспитатательные мероприятия проводятся на татарском. Вот, например, в Нурлатском районе, из - за одного русского все занятия проводятся на русском(Кульбаево Мораса), в Р. Слободском (Чураш), тоже, говорят, на русском. И это повсеместно так. Новому министру необходимо поработать с РОНО по устранению приписок в этом направлении.
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  • Анонимно 19 дек
    Ничего страшного у Ахметова другой родственник найдется
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    Анонимно 19 дек
    Шунга карап кыланды дэ « алдына - артына карамыйча» - "КРЫША" ! " " Сколько бы верёвочке не виться, а концу быть..." — вот и потянулась... Руссча айтмешли... Алланы барын онытабыз шул!!! Хажга баргач та Алладан сораган идем безнен районны шундый " явыз " кешедэн Азат итуен... хем « ЯКШИ, ХАЛЫКНЫ ЯРАТАТЫРГАН, ЯКШИЛЫКНЫ ЭШЛИ ТОРГАН АДЭМ БАЛАСЫ КИЛЬСЕН ИДЕ !!! ИНШАЛЛА МАШАЛЛА!!! Р.S. Бу Реал - новости да 10% - ты гэнэ язылган дер наверное...
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  • Анонимно 17 янв
    Надо в Балтаси вообще чужого человека ставить главой, не местного. Чтобы он там порядок навел. Но этот район Ахметовский, поэтому пока он остается министром СХ, вряд ли что-то там поменяется. Уверен в этом на 60-70%
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  • Анонимно 19 янв
    надо меня ставить главой,Марата Рустамовича！
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    Анонимно 31 марта
    да балтачта хэллэр бар икэн. без берни белибез.
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