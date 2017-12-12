«Проблема татарского языка в глазах населения не вышла на первый план»

Как татарстанцы «переварили» банковский кризис, споры о Договоре и дебаты о языке. И за кого они проголосовали бы на президентских выборах?

Фото: Тимур Рахматуллин (на фото Кирилл Родин)

Заседание Экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ прошло накануне — в преддверии подобной же встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым (состоится сегодня). Исследователи не заметили негативных тенденций в религиозной сфере или межэтнических отношениях. Даже споры о языке не сказались на общественных настроениях. Вероятно, об этом будут рассказывать сегодня эксперты и главе РТ. На встрече побывал корреспондент «Реального времени».

Население «переварило»

Накануне прошло заседание Экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при Казанском (Приволжском) федеральном университете. Примечательно, что эта встреча состоялась в преддверии мероприятия с похожим названием с другим акцентом – заседанием Совета при президенте Республики Татарстан по межнациональным и межконфессиональным отношениям на тему: «О развитии этнокультурной инфраструктуры в Республике Татарстан», которое проведет глава РТ Рустам Минниханов.

Руководитель Департамента президента РТ по вопросам внутренней политики Александр Терентьев сообщил, что результаты исследований нужны научному сообществу, органам государственной власти и населению, которому средства массовой информации должны «правильно осветить те тенденции, которые были вскрыты и выявлены».

Заседание Экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ прошло в преддверии подобной же встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым



Как рассказал журналистам перед началом заседания ответственный секретарь экспертного совета, заведующий кафедрой конфликтологии КФУ Андрей Большаков, событий в России и в Татарстане в 2017 году было много. Исследователи подготовили отчеты за последние 6 месяцев.

— Мнения населения оказались достаточно консервативными в Татарстане. Несмотря на многие события, определенные изменения, большинство населения настроено на позитив, связанный с личным социально-экономическим положением, — отметил Большаков.

По его словам, страна из экономического кризиса вышла. Но предполагаемый и рекламируемый в СМИ масштабный подъем экономики не состоялся, и граждане вынуждены с этим мириться.

— Что касается ситуации с «Татфондбанком», население ее «переварило». В большинстве своем люди об этой ситуации не вспоминают, — добавил он.

Банковский кризис, непродление Договора РТ с Москвой, споры о национальных языках изменили некоторые параметры общественного мнения в республике, но социальная стабильность по-прежнему обеспечивается. Во время своего выступления, эксперт сообщил, что результаты опросов говорят об оптимистичных настроениях татарстанцев. Доля тех, кто увидел, что ситуация в регионе улучшается, составляет 51% (против 10% пессимистов).

— Татарстан остается регионом-донором. Но из-за изменившейся российской финансовой экономической политики рост региональной экономики не очевиден для большинства, — поделился выводом ответсекретарь экспертного совета.

По словам Большакова, доля тех, кто увидел, что ситуация в регионе улучшается, составляет 51% (против 10% пессимистов)



Узнаваемые Путин и Собчак

Руководитель Управления социально-политических исследований ВЦИОМ Кирилл Родин остановился на электоральных предпочтениях татарстанских избирателей. Интерес к выборам президента РФ проявляет 53%. Точно примут участие 65% опрошенных (в РФ — 52%), скорее примут — 21%.

— Татарстан всегда показывал высокую явку, — заметил он.

Наиболее популярными потенциальными кандидатами, о которых слышали респонденты, стали Владимир Путин (опрос проводился до объявления Путиным о своем желании выдвигаться на выборах) и Ксения Собчак — 38% и 31% соответственно.

При этом если бы выборы проводились в ближайшее воскресенье, то Путина поддержали бы 63% (в РФ — 67%). Зюганову отдают предпочтение 6%, Жириновскому — 5%. Явлинский и Собчак набрали бы по 1%.

К слову, высокий уровень узнаваемости Ксении Анатольевны омрачается негативным характером этой известности. По мнению специалиста ВЦИОМ, электоральные шансы ее низки.

Интерес к выборам президента РФ проявляет 53% опрошенных татарстанцев



Татарский язык — не проблема?

Родин обратил внимание и на предвыборные настроения жителей республики. По его данным, половина татарстанцев (50%) считают, что живут лучше, чем представители других регионов России. 31% опрошенных — «как большинство». И 77% респондентов довольны положением дел в Татарстане.

Наиболее важными проблемами опрошенные назвали уровень жизни при отсутствии повышения зарплат (23%), труд и занятость при сокращениях и уменьшении рабочих мест (17%), дорожно-транспортную ситуацию, когда не строятся дороги и мосты (15%). Далее идут ЖКХ, пенсии, инфляция и медобслуживание. Лишь 7% назвали изучение и использование татарского языка.

— Проблема языка в сфере активного восприятия не фигурирует, — подчеркнул московский гость. — Несмотря на то, что в СМИ и telegram-каналах эта тема активно муссировалась, в глазах населения она не вышла на первый план.

Кирилл Родин в беседе с журналистами опроверг мнение, что существует некий «наезд» федерального центра на республику, который выражается в неподписании договора и языковой проблеме.

— Когда мы спрашиваем людей, выясняется, что они не видят проблематизации отношений между Москвой и Казанью, — продолжил он. — Для них понятия «договор» и другие — довольно сложные конструкции с точки зрения восприятия. Когда эти темы в информационном поле начинают инспирироваться, скорее всего, кто-то заинтересован в том, чтобы повлиять на взаимоотношения в своих манипулятивных политических целях. Из любой мухи можно раздуть такого слона, что нам и не снилось.

Проблему обучения родному языку обозначили 25% татар и 9% русских, сообщила Татьяна Титова



Этносы и религии

Немного о проблеме татарского языка (которая, по мнению присутствовавших экспертов, не такая уж и проблема) рассказала Татьяна Титова, профессор кафедры истории Татарстана, археологии и этнологии КФУ. Беспокойство по поводу использования родного языка выразили 21% татар и 7% русских. Зато проблему обучения родному языку обозначили уже 25% татар и 9% русских.

Вместе с тем она остановилась на других социологических выкладках о межнациональных отношениях. Так, 77,2% респондентов оценивают межнациональную ситуацию как спокойную и стабильную. По данным Фонда «Общественное мнение — Татарстан», 89,4% никогда не сталкивались с нарушениями или ущемлениями по национальному признаку. 65% положительно относятся к представителям других национальностей, проживающих в республике.

Глава Центра по изучению экстремизма, дискриминации и ксенофобии РТ Вадим Козлов отметил, что опрошенные оценили положительно ситуацию в межконфессиональной сфере. Причем мусульмане показывают бо́льшую удовлетворенность (более 90%), чем православные (около 80%).

— Мусульмане придают большее, чем православные, значение выполнению религиозных обрядов и практик, главным агентом религиозной социализации называют семью и чаще высказывают мнение о необходимости приобщения молодого поколения к знаниям о мировых религиях, — сообщил Козлов.

Вадим Козлов отметил, что опрошенные оценили положительно ситуацию в межконфессиональной сфере



Также он добавил, что более критично межэтнические и межконфессиональные отношения оценивают неверующие, которые апеллируют к сохранению светского характера жизни.

Вероятно, более подробную картину в сфере национальной политики и межконфессиональных отношениях эксперты покажут на сегодняшнем заседании президенту Минниханову.