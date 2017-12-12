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«Проблема татарского языка в глазах населения не вышла на первый план»

07:00, 12.12.2017 32 Сюжет: Уроки татарского

Как татарстанцы «переварили» банковский кризис, споры о Договоре и дебаты о языке. И за кого они проголосовали бы на президентских выборах?

«Проблема татарского языка в глазах населения не вышла на первый план» Фото: Тимур Рахматуллин (на фото Кирилл Родин)

Заседание Экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ прошло накануне — в преддверии подобной же встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым (состоится сегодня). Исследователи не заметили негативных тенденций в религиозной сфере или межэтнических отношениях. Даже споры о языке не сказались на общественных настроениях. Вероятно, об этом будут рассказывать сегодня эксперты и главе РТ. На встрече побывал корреспондент «Реального времени».

Население «переварило»

Накануне прошло заседание Экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при Казанском (Приволжском) федеральном университете. Примечательно, что эта встреча состоялась в преддверии мероприятия с похожим названием с другим акцентом – заседанием Совета при президенте Республики Татарстан по межнациональным и межконфессиональным отношениям на тему: «О развитии этнокультурной инфраструктуры в Республике Татарстан», которое проведет глава РТ Рустам Минниханов.

Руководитель Департамента президента РТ по вопросам внутренней политики Александр Терентьев сообщил, что результаты исследований нужны научному сообществу, органам государственной власти и населению, которому средства массовой информации должны «правильно осветить те тенденции, которые были вскрыты и выявлены».

Заседание Экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ прошло в преддверии подобной же встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым

Как рассказал журналистам перед началом заседания ответственный секретарь экспертного совета, заведующий кафедрой конфликтологии КФУ Андрей Большаков, событий в России и в Татарстане в 2017 году было много. Исследователи подготовили отчеты за последние 6 месяцев.

— Мнения населения оказались достаточно консервативными в Татарстане. Несмотря на многие события, определенные изменения, большинство населения настроено на позитив, связанный с личным социально-экономическим положением, — отметил Большаков.

По его словам, страна из экономического кризиса вышла. Но предполагаемый и рекламируемый в СМИ масштабный подъем экономики не состоялся, и граждане вынуждены с этим мириться.

— Что касается ситуации с «Татфондбанком», население ее «переварило». В большинстве своем люди об этой ситуации не вспоминают, — добавил он.

Банковский кризис, непродление Договора РТ с Москвой, споры о национальных языках изменили некоторые параметры общественного мнения в республике, но социальная стабильность по-прежнему обеспечивается. Во время своего выступления, эксперт сообщил, что результаты опросов говорят об оптимистичных настроениях татарстанцев. Доля тех, кто увидел, что ситуация в регионе улучшается, составляет 51% (против 10% пессимистов).

— Татарстан остается регионом-донором. Но из-за изменившейся российской финансовой экономической политики рост региональной экономики не очевиден для большинства, — поделился выводом ответсекретарь экспертного совета.

По словам Большакова, доля тех, кто увидел, что ситуация в регионе улучшается, составляет 51% (против 10% пессимистов)

Узнаваемые Путин и Собчак

Руководитель Управления социально-политических исследований ВЦИОМ Кирилл Родин остановился на электоральных предпочтениях татарстанских избирателей. Интерес к выборам президента РФ проявляет 53%. Точно примут участие 65% опрошенных (в РФ — 52%), скорее примут — 21%.

— Татарстан всегда показывал высокую явку, — заметил он.

Наиболее популярными потенциальными кандидатами, о которых слышали респонденты, стали Владимир Путин (опрос проводился до объявления Путиным о своем желании выдвигаться на выборах) и Ксения Собчак — 38% и 31% соответственно.

При этом если бы выборы проводились в ближайшее воскресенье, то Путина поддержали бы 63% (в РФ — 67%). Зюганову отдают предпочтение 6%, Жириновскому — 5%. Явлинский и Собчак набрали бы по 1%.

К слову, высокий уровень узнаваемости Ксении Анатольевны омрачается негативным характером этой известности. По мнению специалиста ВЦИОМ, электоральные шансы ее низки.

Интерес к выборам президента РФ проявляет 53% опрошенных татарстанцев

Татарский язык — не проблема?

Родин обратил внимание и на предвыборные настроения жителей республики. По его данным, половина татарстанцев (50%) считают, что живут лучше, чем представители других регионов России. 31% опрошенных — «как большинство». И 77% респондентов довольны положением дел в Татарстане.

Наиболее важными проблемами опрошенные назвали уровень жизни при отсутствии повышения зарплат (23%), труд и занятость при сокращениях и уменьшении рабочих мест (17%), дорожно-транспортную ситуацию, когда не строятся дороги и мосты (15%). Далее идут ЖКХ, пенсии, инфляция и медобслуживание. Лишь 7% назвали изучение и использование татарского языка.

— Проблема языка в сфере активного восприятия не фигурирует, — подчеркнул московский гость. — Несмотря на то, что в СМИ и telegram-каналах эта тема активно муссировалась, в глазах населения она не вышла на первый план.

Кирилл Родин в беседе с журналистами опроверг мнение, что существует некий «наезд» федерального центра на республику, который выражается в неподписании договора и языковой проблеме.

— Когда мы спрашиваем людей, выясняется, что они не видят проблематизации отношений между Москвой и Казанью, — продолжил он. — Для них понятия «договор» и другие — довольно сложные конструкции с точки зрения восприятия. Когда эти темы в информационном поле начинают инспирироваться, скорее всего, кто-то заинтересован в том, чтобы повлиять на взаимоотношения в своих манипулятивных политических целях. Из любой мухи можно раздуть такого слона, что нам и не снилось.

Проблему обучения родному языку обозначили 25% татар и 9% русских, сообщила Татьяна Титова

Этносы и религии

Немного о проблеме татарского языка (которая, по мнению присутствовавших экспертов, не такая уж и проблема) рассказала Татьяна Титова, профессор кафедры истории Татарстана, археологии и этнологии КФУ. Беспокойство по поводу использования родного языка выразили 21% татар и 7% русских. Зато проблему обучения родному языку обозначили уже 25% татар и 9% русских.

Вместе с тем она остановилась на других социологических выкладках о межнациональных отношениях. Так, 77,2% респондентов оценивают межнациональную ситуацию как спокойную и стабильную. По данным Фонда «Общественное мнение — Татарстан», 89,4% никогда не сталкивались с нарушениями или ущемлениями по национальному признаку. 65% положительно относятся к представителям других национальностей, проживающих в республике.

Глава Центра по изучению экстремизма, дискриминации и ксенофобии РТ Вадим Козлов отметил, что опрошенные оценили положительно ситуацию в межконфессиональной сфере. Причем мусульмане показывают бо́льшую удовлетворенность (более 90%), чем православные (около 80%).

— Мусульмане придают большее, чем православные, значение выполнению религиозных обрядов и практик, главным агентом религиозной социализации называют семью и чаще высказывают мнение о необходимости приобщения молодого поколения к знаниям о мировых религиях, — сообщил Козлов.

Вадим Козлов отметил, что опрошенные оценили положительно ситуацию в межконфессиональной сфере

Также он добавил, что более критично межэтнические и межконфессиональные отношения оценивают неверующие, которые апеллируют к сохранению светского характера жизни.

Вероятно, более подробную картину в сфере национальной политики и межконфессиональных отношениях эксперты покажут на сегодняшнем заседании президенту Минниханову.

Тимур Рахматуллин, фото автора
ОбществоВластьОбразование
комментарии 32

комментарии

  • Анонимно 12 дек
    А насколько объективны данные этого ручного экспертного совета?
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  • Анонимно 12 дек
    Тогда понятно, почему они говорят, что все хорошо. Перед президентом репетировали
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  • Анонимно 12 дек
    По результатам выборов увидим, что на первом плане у избирателей
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  • Анонимно 12 дек
    У людей нет времени поднять голову и думать о том ,что в Татарстане перестали изучать свой Родной язык. 99% населения поуши в кредитах и все мысли только об этом
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  • Анонимно 12 дек
    Удивительно! Недовольство по поводу ...уровня жизни при отсутствия повышения зарплат... Смешно. За идиотов, видимо, людей считают. Люди не хотят повышения зарплат, не это самацель. Пусть зарплата будетнеизменной, или если совсем проще, одинаковой, и вообще не растет. Главное, чтобы при этом хватало на жилье, еду, образование, отдых и так далее. И это разные вещи, а не ньансы стилистики!
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  • Анонимно 12 дек
    Москвичи приехали успокаивать. Жить стало лучше, жить стало веселее.
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  • Анонимно 12 дек
    — Для них понятия «договор» и другие — довольно сложные конструкции с точки зрения восприятия.
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/authorities/83844-eksperty---o-vyborah-i-etnokonfessionalnym-voprosah. Они что за дураков нас держат. Что элементарное понятие договор для людей абстрактная, непонятная конструкция.
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    Анонимно 12 дек
    держат, конечно
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  • Анонимно 12 дек
    надеялись, что москвичи скажут правду? наивные
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  • Анонимно 12 дек
    Молодцы. Показали красивые цифры друг другу, порадовались. Репетиция прошла успешно. И пошли хвастаться большому начальству, надеясь, что их по головке погладят.
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  • Анонимно 12 дек
    И ни одного татарина среди "экспертов"
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    Анонимно 12 дек
    там в совете есть татары: Фарид Салман, Ринат Патеев...
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  • Анонимно 12 дек
    Обсуждают татар без татар
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    Анонимно 13 дек
    Мельдоний "наглотался",смотри , чемпионат на "носу"!
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    Анонимно 13 дек
    Какой мельдоний, какой чемпионат? Иди опохмелись
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  • Анонимно 12 дек
    После вопроса зачем русским детям татарской язык, неизбежно встанет вопрос зачем татарским детям русский язык
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  • Анонимно 12 дек
    Татары учите родной язык + арабский и китайский
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    Анонимно 12 дек
    Русский- только добровольно и с письменного согласия
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  • Анонимно 12 дек
    Конечно за 2 часа татары ой как довольны... спасибо отцы родные утешили неразумных татар..., короче все это липа..
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  • Анонимно 12 дек
    Конечно, масса не может думать о культурных вопросах постоянно, но и с первого плана такие вещи не уходят так просто как эти ручные эксперты говорят.
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  • Анонимно 12 дек
    Очередная промывка мозгов. Типа нет никаких проблем у нас (т.е. у них). А вы со своими проблемами разбирайтесь сами.
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  • Анонимно 12 дек
    Конечно проблем нет. 10 комментариев в региональном издании это указывает на актуальность проблемы. Ага, очень актуально. Ещё и прочитать текст надо. Это никому не интересно, проблема надуманная. Социологи правы.
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  • Анонимно 12 дек
    Прочтите статью Юрия Шевчука, вот тогда и поймете к чему может привести унижения и запрет Москвы к нац. языкам!
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    Анонимно 12 дек
    Боюсь, что уже слишком поздно
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  • Анонимно 12 дек
    Запрета нет. Он в головах. Всё привели в соответствие с законом. Если вы читаете и пишете на русском, то значит вам хочется общаться на русском языке в этом издании. Тогда причем запрет татарского?
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    Анонимно 12 дек
    Предпочёл бы, чтобы мои дети говорили только на родном татарском и английском
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    Анонимно 12 дек
    Предпочитайте. Занимайтесь детьми. Пусть говорят на родном татарском и английском. Что вы для этого делаете? Пишите в Реальное время о желаниях или реально сидите и учите с детьми языки?
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    Анонимно 13 дек
    Стараемся как можно меньше общаться на русском
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  • Анонимно 12 дек
    Амин булсын.
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  • Анонимно 12 дек
    С 1 сентября 1992 года по 1 четверть 2017 года учили русскоязычные и татарские дети три часа татарский язык и два часа татарскую литературу , поэтому 5 часов. Есть А татарские классы по желанию родителей и Б и т. д. классы где русскоязычные и татарские дети учатся вместе. Когда урок татарского языка они делятся татарские дети отдельно учат татарский язык, а русскоязычные дети отдельно. 25 лет учили три часа татарский язык и два часа татарскую литературу. Со второй четверти 2017 года учат два часа татарский язык и один час татарскую литературу - три часа. Вопрос стоял об изменении методики обучения татарского языка русскоязычным детям. Учили татарских детей и русскоязычных детей по одинаково. Поэтому русскоязычные дети не то там разговаривать и не понимали. А 5 часов в неделю сидели и учили татарский язык и литературу до окончания школы. Им сейчас от 17 лет по 32 года которые учили три часа татарский язык и два часа татарскую литературу по Татарстану. Результат обучения должно быть. А чувашские , мордовские дети кроме 5 часов татарского языка и литературы учили свой родной язык, русский язык, иностранный - 4 языка в неделю. У них в голове что должно было твориться.
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  • Manur Bakirov 12 дек
    говорить , выступать ,это далеко не делать, если народ молчит это не означает его согласие или покорность .
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  • Анонимно 13 дек
    — Татарстан всегда показывал высокую явку, — заметил он.
    большинство населения настроено на позитив, связанный с личным социально-экономическим положением, — отметил Большаков.

    Высокая явка , особенно в деревнях.Там народ , вообще очень сознательный,всегда настроен на позитив , связанный со своим социально-экономическим положением, как всегда!
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