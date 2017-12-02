Опрос предпринимателей: как избежать махинаций со стороны франчайзи

Надо разобраться, почему франчайзи так поступил. Возможно, он просто принадлежит к категории людей, которые привыкли на всем экономить. Такие всегда хотят перехитрить и государство, и франчайзера, и даже родителей. Второй вариант, когда партнер считает, что франчайзер недорабатывает. С таким франчайзи я предлагаю ничего не делать. Я бы собрал скайп-конференцию со всеми франчайзи и вынес вопрос на повестку дня. Открыто сказал бы, что один из партнеров считает уровень роялти несправедливым, и пояснил, что собираюсь сделать в ближайший месяц на полученные отчисления. Если партнеры не согласны, пусть озвучивают. Но если франчайзи искусственно занижает прибыль, значит, механизм финансового регулирования в сети непрозрачный. Это серьезная недоработка. И надо этот вопрос решать.



Нам встречались нечестные партнеры. Однажды мы хотели запустить франшизу в Уфе. Но у ребят не было денег на паушальный взнос, и мы дали им рассрочку. Было оговорено, что деньги они начнут вносить с первой выручки. Два раза мы ездили в Уфу за свой счет, сделали их проект «от» и «до», но, запустившись, ребята просто нас кинули: переименовали компанию, создали полный аналог нашего проекта и начали сами продавать франшизы. Правда, через полтора года их проект закрылся. А мы с тех пор больше не запускаем франшизы без оплаты паушального взноса.