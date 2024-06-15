День в истории 15 июня: учрежден УЕФА, основан ШОС, отмечается всероссийский Сабантуй
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 15 июня 2024 года
Сегодня в Пермском крае пройдет торжественное открытие XIV Всероссийского сельского Сабантуя, а в Татарстане отметят республиканский праздник марийской культуры Семык. В мире 15 июня отмечают День ветра и День жонглирования. Семь лет назад скончалась народная артистка ТАССР Альфия Авзалова, 23 года назад была основана Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), 70 лет назад был учрежден УЕФА, 357 лет назад было проведено первое в истории успешное переливание крови человеку. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Республиканский праздник марийской культуры Семык.
- Старт показов театральной лаборатории «Город Арт-подготовка». Они будут проходить 15 и 16 июня на трех площадках: театральной площадке Moñ, творческой лаборатории «Угол» и в экстрим-парке «Урам».
- Кубок Генконсульства КНР в Татарстане по игре го среди мужчин и женщин.
- Торжественное открытие XIV Всероссийского сельского Сабантуя в Пермском крае. Праздник будет длиться до 16 июня. Посетит его и раис Татарстана Рустам Минниханов.
Кто родился: Юрий Андропов и Си Цзиньпин
- 1867 — русский поэт-символист Константин Бальмонт (скончался 23 декабря 1942 года). Широкую известность поэту принесли сборники «Литургия красоты», «Горные вершины». После революции Бальмонт категорически не принял новую власть и эмигрировал в Европу, где и провел последние 20 лет жизни. В разных странах Константин публикует книги стихов «Дар Земле», «Светлый час», «Мое — ей. Стихи о России», а также свой известный перевод «Слова о полку Игореве».
- 1881 — французский механик-изобретатель и авиатор Поль Корню (скончался 6 июня 1944 года). Он стал первым в мире человеком, поднявшимся в воздух на вертолете. Это произошло 13 ноября 1907 года.
- 1902 — американский психоаналитик Эрик Эриксон (скончался 12 мая 1994 года). Его можно отнести к самым читаемым и влиятельным теоретикам постфрейдизма. Он расширил понимание психоанализа, изучив методы воспитания детей в разных культурах, создавая психологические биографии выдающихся мужчин и женщин и анализируя взаимодействие психологического и социального развития. Теория Эриксона о периодах развития эго серьезно повлияла на психологию и смежные области научного знания. Он является и основателем современной психоистории.
- 1914 — глава СССР в 1982—1984 годах Юрий Андропов (скончался 9 февраля 1984 года).
- 1920 — советская и российская актриса Алла Казанская (скончалась 24 июня 2008 года). Всю свою жизнь она посвятила театру имени Вахтангова. В кино Казанская снималась относительно немного. Алла Казанская была еще и педагогом. Среди ее учеников: Сергей Маковецкий, Владимир Симонов, Юлия Рутберг, Ирина Климова, Алексей Кравченко, Григорий Сиятвинда. Ее последние работы — фильмы «Утомленные солнцем», «Репетэ», «Адъютанты любви».
- 1953 — председатель КНР с 2013 года Си Цзиньпин. Его руководство страной сопровождалось начатыми еще ранее на уровне провинций антикоррупционными кампаниями, борьбой за укрепление внутрипартийной дисциплины и сплочению нации. Стремления Си Цзиньпина к укреплению государства осуществляются через дальнейшие рыночные экономические реформы в сочетании с национальными интересами и идеологией.
Кто скончался: Лев Гумилев и Альфия Авзалова
- 1453 — великая княгиня московская в 1425—1433 годах, жена Василия I Софья Литовская (родилась в 1371 году). Она принадлежала к числу немногих русских женщин-правительниц допетровской Руси, принимавших активное участие в государственных делах. Своей деятельностью княгиня значительно возвысила положение женщины в русской земле. Историки изображают ее умной, гордой и энергичной женщиной с твердым характером.
- 1849 — 11-й президент США в 1845–1849 годах Джеймс Нокс Полк (родился 2 ноября 1795 года). Он стал одним из самых деятельных президентов страны. Президентский срок Полка ознаменовался крупнейшими территориальными приобретениями США со времен покупки Луизианы: у Мексики были отвоеваны Нью-Мексико и Калифорния, Англия была вынуждена уступить Орегон. США получили выход ко второму океану и стали крупной тихоокеанской державой.
- 1992 — советский историк-этнолог Лев Гумилев (родился 1 октября 1912 года). Его отцом был Николай Гумилев, а матерью — Анна Ахматова.
- 2001 — советский и российский актер Михаил Глузский (родился 21 ноября 1918 года). Первыми заметными работами стали роли в фильмах «Тихий Дон» и «Тайна двух океанов». В обоих случаях Глузский сыграл роли отрицательных персонажей. Это амплуа, как нередко бывает в кино, «прилипло» к Глузскому. Ему предлагались стереотипные роли, однако в каждой он находил лишь ему доступные черты, делая персонажи узнаваемыми и запоминающимися. Такой подход к профессии позволил актеру со временем переломить стереотипы, что удается далеко не каждому артисту.
- 2015 — российская эстрадная певица, актриса Жанна Фриске (родилась 8 июля 1974 года).
- 2017 — народная артистка ТАССР Альфия Авзалова (родилась 15 января 1933 года). Она была одной из лучших исполнительниц татарских народных песен. Альфия Авзалова работала солисткой Татарской филармонии. Более полувека была любимой певицей народа, его национальным достоянием, завоевавшим признание миллионов слушателей. Певица скончалась в ночь с 14 на 15 июня 2017 года. Похоронена на Ново-татарском кладбище Казани.
- 2017 — советский и российский актер Алексей Баталов (родился 20 ноября 1928 года). Снимался в таких фильмах, как «Мать», «Летят журавли», «Живой труп», «Бег», «Чисто английское убийство», «Звезда пленительного счастья», «Москва слезам не верит», «Скорость», «Зонтик для новобрачных» и др.
Праздники: День ветра и День образования ГИМС МЧС России
- Всемирный день ветра. Цель этого необычного праздника — привлечение внимания общественности, в первую очередь, представителей энергетических комплексов разных стран, к огромному потенциалу ветроэнергетики. Впервые День ветра отмечался в Европе в 2007 году. Уже в 2009 году он приобрел статус всемирного, к празднованию присоединились более 30 стран.
- Всемирный день жонглирования. Праздник неофициальный, но неизменно отмечаемый в кругу профессионалов и любителей этого жанра циркового искусства. Он приурочен к дате основания Международной ассоциации жонглеров, созданной в 1947 году.
- День образования ГИМС МЧС России. Свою историю эта инспекция, в задачу которой входит обеспечение безопасности человека на воде, контроль за маломерными судами и их эксплуатацией, надзор за базами стоянок для маломерных судов, пляжами, переправами, а также охрана не только жизни людей, но и окружающей среды, ведет с советских времен. Сейчас ГИМС входит в состав Министерства по чрезвычайным ситуациям России.
- Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей.
События в истории: «Великая хартия вольностей», первый полет «Боинга», зарождение юннатского движения
- 1215 — английский король Иоанн Безземельный подписал «Великую хартию вольностей». Ряд положений этого документа, гарантирующего королевским подданным определенные привилегии и права, сохраняют в Великобритании законную силу и по сей день. За три столетия после 1215 года «Великая хартия вольностей» сделалась символом ограничения королевской власти, а со временем стала рассматриваться как основополагающий закон страны.
- 1565 — Филиппо Бруно под именем Джордано принят в послушники доминиканского монастыря. Став монахом, он не стал останавливаться на достигнутом, и вскоре слава о его учености распространилась по Европе. Вскоре он навлек на себя подозрения и бежал. Однако в итоге он был заключен в тюрьму. После семилетнего заключения и тщетных попыток направить еретика на путь истинный 17 февраля 1600 года Бруно был сожжен на костре, а его книги занесены в Индекс запрещенных книг.
- 1667 — было проведено первое в истории успешное переливание крови человеку. В этот день профессор Сорбонны Жан-Батист Дени перелил страдающему лихорадкой 16-летнему юноше 9 унций (около 250 кубических сантиметров) крови ягненка, после чего больной быстро поправился. Этот факт по праву считается уникальным, поскольку о существующих группах человеческой крови узнали лишь 250 лет спустя.
- 1885 — в России приняли закон о запрещении ночной работы женщин и подростков до 17 лет на хлопчатобумажных, полотняных и шерстяных фабриках. Министр финансов России мог распространять действие закона и на другие отрасли, но это было сделано еще только для вредных работ в фарфоровом и спичечном производствах.
- 1894 — между Казанью и Москвой на участке Казань — Зеленый Дол было открыто железнодорожное сообщение. 15 июня в Казани торжественно открыли движение на левобережном участке дороги. Здесь пустили две пары товарно-пассажирских поездов. Две пары стали курсировать и на линии Свияжск — Москва. Тогда пассажиры пересаживались на пароход, левобережье еще не было станцией — функционировали только разъезды с обслугой и присутствием жандармов.
- 1896 — в Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 7,2 балла. Это привело к образованию цунами, которое уничтожило порядка 10 тысяч домов. Погибли 27 тысяч человек. Ущерб от воды был особенно велик, поскольку цунами совпало со временем прилива. Высота волн в тот день достигала 38 метров. Тела погибших часто были с раздробленными костями или без конечностей — так сильна была стихия. Большая часть разрушений и смертей пришлась на префектуру Иватэ, жертвы были зарегистрированы в префектурах Мияги, Аомори и на острове Хоккайдо. Отголоски цунами ощущались даже на Гавайских островах. Там тоже не обошлось без разрушений — стихия смыла несколько домов и разрушила пристани. Высота волн там достигала девяти метров.
- 1916 — в воздух поднялся первый самолет «Боинг». Этот самолет, именуемый еще как Модель 1, имел полотняно-деревянную конструкцию типа биплан с крыльями разного размаха и элеронами на верхнем крыле. Уже 15 июля 1916 года создатель самолета, американский инженер Уильям Эдвард Боинг, зарегистрировал свою компанию. Годом позже она получила название Boeing Airplane Company. Уже через два года 50 гидросамолетов для военно-морского флота строились в цехах, где работало более 300 человек.
- 1917 — Казанский мусульманский социалистический комитет начал издавать газету «Кызыл байрак» («Красное знамя»). Она выходила три раза в неделю на татарском языке и пропагандировала идеи социализма и интернационализма. В газете публиковались антивоенные статьи, письма солдат с фронта, а также перепечатки из газет «Рабочий» и «Социал-демократ».
- 1918 — сотрудники Станции юных любителей природы в Сокольниках провели первую организованную экскурсию. Этот день стал официальной датой создания первого внешкольного учреждения — Станции юных любителей природы. Позднее она сменила название и стала Центральной биостанцией юных натуралистов имени Тимирязева. Именно здесь зародилось юннатское движение страны.
- 1928 — в Казани открылся V Менделеевский съезд по чистой прикладной химии. Его главным событием стало решение о создании научно-исследовательского химического института имени Александра Бутлерова при Казанском университете, он начал работать в 1929 году.
- 1931 — на Пленуме ЦК ВКП(б) после доклада первого секретаря Московского горкома партии Лазаря Кагановича было принято решение о строительстве Московского метрополитена. Положение о строительстве 13 сентября утвердил Совнарком РСФСР, а 2 октября — Совнарком СССР. Первый участок начали строить в ноябре 1931-го на Русаковской улице.
- 1954 — учреждение УЕФА. На встрече в Базеле представители европейских национальных ассоциаций обсудили устав будущей структуры. Так началось строительство футбольной Европы.
- 1984 — по указу Президиума Верховного Совета СССР 1 сентября стало всенародным праздником — Днем знаний. При этом в СССР до середины 1935 года точной даты начала учебного года не было, после 1 сентября начинали учиться первые три класса. 4—7-е классы приходили в школу 10 июня, а 8—10-е классы — 20 июня.
- 1985 — мир чуть не потерял полотно Рембрандта «Даная», которое хранилось в Эрмитаже. Фарцовщик Бронюс Майгис облил картину серной кислотой и дважды полоснул ее ножом. Позже вандал дал объяснения своего поступка: и политические убеждения, и женоненавистничество, и желание привлечь к себе внимание. Это не возымело успеха: нарушитель был признан невменяемым и отправлен на лечение.
- 2001 — лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана была основана Шанхайская организация сотрудничества. С 2004 года ШОС является наблюдателем при Генеральной Ассамблее ООН.
- 2022 — стало известно, что IKEA избавится от производственных активов в России и продаст все четыре принадлежащих ей фабрики.
- 2023 — Казань возглавила региональное отделение «Евразия и Ближний Восток» международной организации «Метрополис». Выборы прошли в Брюсселе во время 14-го Всемирного конгресса «Метрополиса» с 12 по 15 июня. Теперь Казань входит в состав президиума организации наряду с такими городами, как Сеул, Тегеран, Монреаль, Сан-Паулу, Монтевидео, Рабат.
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