День в истории 12 июня: Шаймиев избран первым президентом Татарстана, старт Игр БРИКС, праздник России
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 12 июня 2024 года
Сегодня, 12 июня, в Казани торжественно откроют Игры стран БРИКС и проведут праздничные мероприятия, посвященные Дню России. 27 лет назад в этот день скончался поэт Булат Окуджава, 33 года назад проходили выборы президента России и первого президента Татарстана, 104 года назад был официально открыт Панамский канал. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- В «Казань Экспо» пройдет церемония открытия Игр стран БРИКС 2024. Участие в ней примут помощник президента России Алексей Дюмин, министр спорта России Михаил Дегтярев и раис Татарстана Рустам Минниханов. Сами международные соревнования проведут в Казани с 12 по 23 июня.
- Тематическая программа ко Дню России в историческом парке «Россия — моя история».
- Праздничный концерт, посвященный Дню России, у Центра семьи «Казан».
- Традиционный Парад дружбы народов и этнофестиваль «Таба» на Кремлевской набережной.
- Гала-концерт участников фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» в Казанском кремле.
- Награждение победителей и призеров республиканской интеллектуальной игры «Яшь юлдаш — Молодой попутчик».
Кто родился: Вячеслав Полунин и Анна Франк
- 1915 — американский банкир, внук нефтяного магната Джона Рокфеллера Дэвид Рокфеллер (скончался 20 марта 2017 года). В 1946 году он стал у руля Chase National Bank, к 1980 году стал самым крупным индивидуальным акционером этого банка, собрав у себя в руках 1,7% акций. В 2004 году Дэвид возглавил семейство Рокфеллеров, контролируя его многочисленные бизнес-предприятия. Также он являлся почетным председателем внешнеполитического Совета США и видным политическим деятелем.
- 1924 — 41-й президент США в 1989—1993 годах Джордж Буш-старший (скончался 30 ноября 2018 года). Приоритет он отдавал решению внешнеполитических вопросов. Он раньше и энергичнее, чем другие партнеры ФРГ по НАТО, начал поддерживать немецкий процесс объединения. В 1989 отдал приказ о военном вторжении в Панаму для свержения диктата. Во время войны в Персидском заливе Буш содействовал введению одобренного ООН эмбарго против Ирака, а когда Ирак отказался вывести войска из оккупированного Кувейта, санкционировал военную операцию «Буря в пустыне».
- 1929 — еврейская девочка Анна Франк (скончалась в марте 1945 года, точная дата неизвестна). Анна Франк была одной из более чем миллиона еврейских детей, погибших в концлагере во время Холокоста. Находясь в убежище, Анна вела дневник, куда записывала свои опасения, надежды и переживания. Впоследствии он был опубликован на многих языках и введен в школьные программы разных стран мира.
- 1950 — советский и российский эстрадный клоун-мим Вячеслав Полунин. Западная пресса называла его лучшим клоуном мира. В 1981 году на новогоднем огоньке страна увидела знаменитейший номер «Асисяй», который сделал актера всенародно любимым. Помимо этой репризы, наибольшей известностью пользовались номера «Низзя» и «Блю-Блю-Блю-Канари…». В 1982 году Полунин организовал легендарный «Мим-парад», в котором приняли участие около 800 артистов. Также он снялся в ряде фильмов.
Кто скончался: поэт Булат Окуджава и дирижер Фуат Мансуров
- 1877 — русский поэт, публицист Николай Огарев (родился 6 декабря 1813 года). Он разработал социально-экономическую программу уничтожения крепостного права через организацию крестьянской революции и развил теорию «русского социализма», выдвинутую Герценом.
- 1937 — участница российского революционного движения, младшая сестра Владимира Ленина Мария Ульянова (родилась 18 февраля 1878 года). После Октябрьской революции 1917 года Мария была редактором женского журнала «Работница и крестьянка», издававшегося в Москве. Она стала и организатором, и редактором первых еженедельных «женских страничек» при «Правде» и «Коммунистическом труде» (орган Московского комитета партии). Была одним из организаторов рабкоровского и селькоровского движения.
- 1982 — австрийский специалист по поведению животных Карл Риттер фон Фриш (родился 20 ноября 1886 года). Много сил ученый посвятил изучению поведения пчел. Он первым разгадал язык пчел, обнаружил пчелиные феромоны, чувствительность к ультрафиолету, цветовое зрение. Фриш доказал, что пчелы могут различать более десятка разных запахов. За «открытия, связанные с созданием и установлением индивидуальной и групповой модели поведения пчел», был удостоен в 1973 году Нобелевской премии.
- 1997 — советский и российский поэт Булат Окуджава (родился 9 мая 1924 года). Один из известнейших представителей жанра авторской песни. Его песни и песни на его стихи прозвучали более чем в 80 фильмах, среди которых — «Белое солнце пустыни», «Звезда пленительного счастья», «Белорусский вокзал», «Ключ без права передачи». Среди наиболее известных его песен — «Ваше благородие», «Полночный троллейбус», «Бери шинель, пошли домой», «Мы за ценой не постоим», «Надежды маленький оркестрик», «Дежурный по апрелю», «Песня об Арбате», «Грузинская песня» и многие другие.
- 2010 — главный дирижер Государственного симфонического оркестра РТ Фуат Мансуров (родился 10 января 1928 года). Долгое время он работал в родном Казахстане, а в 1968-м начал дирижировать в Татарском театре оперы и балета. В 1989 году Мансуров возглавил ГСО. Мансуров — автор новой методики воспитания оркестровых музыкантов и системы упражнений для адаптации к игре в симфоническом оркестре.
- 2022 — советский и российский журналист Игорь Дудинский (родился 31 марта 1947 года). Помимо основной профессии, он был художником, писателем, арт-критиком, редактором и издателем. В 2022-м вышла пятая по счету книга Дудинского «Четыре сестры». Она представляет собой текст для спектакля.
Праздники: День России и День борьбы с детским трудом
- День России. До 2002 года он назывался День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.
- Всемирный день борьбы с детским трудом. Впервые он прошел в 2002 году. Его цель — привлечь внимание к этой проблеме и необходимости мер по ее ликвидации. Каждый год 12 июня правительства, организации работодателей и работников, представители гражданского общества, а также миллионы людей по всему миру объединяют свои усилия по борьбе с детским трудом.
События в истории: открытие Панамского канала, выборы президента России, переименование Ленинграда
- 1798 — в Санкт-Петербурге был учрежден институт Святой Екатерины для благородных девиц. Это было второе по счету в городе специализированное учебное заведение для девочек после Смольного института. Первая покровительница института — супруга Павла I Мария Федоровна считала, что из воспитанниц необходимо готовить «добрых и полезных матерей семейств». Позже институт стал давать желающим и профессию — гувернанток и домашних учительниц.
- 1849 — американское патентное бюро выдало Льюису Хаслетту первый патент на устройство противогаза. Изобретение называлось «легочным протектором» и состояло из блока с клапанами на вдох-выдох и войлочного фильтра, подсоединяемого непосредственно или через трубку к этому блоку. Последний мог крепиться к носу или ко рту.
- 1920 — состоялось официальное открытие Панамского канала, искусственного водного пути на территории Панамы в Центральной Америке, пересекающего Панамский перешеек в его наиболее низкой части и связывающего Атлантический и Тихий океаны. Его длина — 81,6 км. Среднее время прохода судна по каналу — 9 часов.
- 1964 — Нельсон Мандела был приговорен к пожизненному тюремному заключению. На суде он заявил, что его судят за стремление построить в Южной Африке демократическое общество, где все расы и народы жили бы в мире и гармонии. Тюремное заключение Манделы вызвало возмущение демократической общественности по всему миру, кампания в его защиту превратилась в международную борьбу. В 1990 году Мандела вышел на свободу и спустя четыре года, победив на первых в ЮАР нерасовых выборах, стал первым темнокожим президентом Южно-Африканской Республики.
- 1990 — Верховным Советом СССР был принят закон «О печати и других средствах массовой информации». Его первые строки гласили: «Печать и другие средства массовой информации свободны. Цензура отменяется». Таким образом, авторы законопроекта заложили юридическую основу формирования в стране свободных СМИ. Сам же закон действовал вплоть до распада СССР — всего полтора года.
- 1991 — в России впервые в истории состоялись президентские выборы. В голосовании приняли участие 79 498 240 человек. На пост президента страны баллотировались шесть кандидатов: Борис Ельцин, Вадим Бакатин, Владимир Жириновский, Альберт Макашов, Николай Рыжков, Аман-гельды Тулеев. Большинство избирателей проголосовало за Бориса Ельцина.
- 1991 — татарстанцы впервые в истории самостоятельно избрали высшее должностное лицо республики — первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. За кандидата (он был единственным в бюллетене) был подан 1 131 091 голос, что составляло 70,6% от числа принявших участие в голосовании. Против проголосовало 470 670 человек, или 29,3%. Сам Минтимер Шарипович в интервью «Реальному времени» вспоминал: «В Центризбирком были предоставлены подписи в поддержку четырех кандидатов, но трое из них не смогли набрать нужное количество подписей. Я тогда в избирком принес 200 с лишним тысяч подписей и получил необходимую по закону поддержку для участия в выборах. Во всяком случае, было не просто так: взяли и избрали».
- 1991 — на референдуме жители Ленинграда проголосовали за возвращение городу первоначального названия — Санкт-Петербург.
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