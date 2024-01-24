Гид по улице Бутлерова: кино, Мулланур и финансы

Прогулка по Ново-Горшечной, часть 1-я

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой НБ РТ. 1936 год. начало Бутлерова и Некрасова

Улица Бутлерова до 1914 года называлась Ново-Горшечной, поскольку в этих краях, в районе улиц Щапова (Старо-Горшечная) и Маяковского (Поперечно-Горшечная), находилась слобода горшечников. После улицу назвали Виноградовской, в честь профессора и декана медицинского факультета Казанского университета Николая Андреевича, который жил в 34-м доме.

Кинотеатр «Вузовец»

На месте стоянки под памятником Вахитову долгое время был кинотеатр. Как пишет краевед Ильдар Алиев, в 1845 году Павел Павлович Зуев купил здесь землю у города и построил доходный дом. После дом (а также здание напротив, где ныне ТЦ «Кольцо», а раньше был дом купца Музурова) купила Елизавета Зуева, член Казанского отдела Российского Общества козоводства, ее муж Василий Иванович был заместителем председателя казанского отделения.



Елизавета дом продала в начале XX века Сергею и Ивану Николаевичам Садовниковым (первый занимался бакалеей и водочным производством, второй — лесом и строительством). Купили, что называется, в ипотеку, потому что до революции владелицей оставалась Зуева. В здании появились сцена, ресторан, фойе, а все это вместе называлось театром «Мулен Руж», где не только ставили пьесы, но и устраивали концерты, выступления иллюзионистов.

В 1916 году он стал кинотеатром «Народный театр», в 1926-м сменил имя на «Народный», в 1940-м — на «Рот Фронт». Во время Великой Отечественной войны здесь работал сборный пункт, куда привозили солдат после госпиталей. С 1944 по 1981 год здесь работал кинотеатр «Вузовец».

О нем часто вспоминает в интервью главный режиссер театра Камала Фарид Бикчантаев. Дело в том, что мама актрисы Наили Гараевой, его бабушка, работала здесь контролером: «И я все детство провел в кинотеатре: мама уходила на репетицию и отводила меня к бабушке. У меня было собственное кресло, я по десять раз смотрел одно и то же, знал наизусть. И я остался кино-наркоманом. Сварганил домашний кинотеатр, прихожу домой, сажусь в кресло, беру чай и смотрю. Иногда засыпаю», — говорил режиссер в интервью «Петербургскому театральному журналу».

Здание, как и соседние, снесли в 1981 году, когда город стал готовиться к возведению памятника Вахитову.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Памятник Вахитову

Мулланур Вахитов родился 10 (22) августа 1885 года в Казани, когда его мама по пути из Кунгурского уезда Пермской губернии на Макарьевскую ярмарку в Нижнем Новгороде на седьмом месяце беременности почувствовала себя плохо. В 1899-м Вахитов начал учиться в реальном училище (Межлаука, 1), тогда его родители разошлись.

Здесь он создал кружок по изучению марксистской литературы, отсюда уехал на четыре года в Петербургский политехнический институт, откуда перешел на юрфак психоневрологического института (впрочем, живет он в то время вновь в Казани, в номерах «Болгар»).

В апреле 1917 года по его инициативе возникает Мусульманский социалистический комитет, его здание на Московской, 37 в прошлом году отреставрировали и отремонтировали. Здесь работал рабочий клуб, курсы социальных наук, размешалась редакция газеты «Кызыл байрак» («Красное знамя»). Вахитов жил на Московской, 60.



Он работал в Казанском временном революционном комитете (Ревком), избирался членом Учредительного собрания, возглавил Комитет по делам мусульман Внутренней России, собирал 1-ю Всероссийскую конференцию рабочих-мусульман, руководил Центральным мусульманским социалистическим комитетом (в апреле 1918-го Вахитов возглавил и Военную коллегию при комитете)

Также отметим, что он занимался ликвидацией Забулачной республики, возникшей как попытка создания независимого Урало-Волжского Штата. И был чрезвычайным комиссаром по продовольствию в Поволжье.



Во время противостояния с белочехами в битве за Казань Вахитова взяли в плен в селе Богородское. Расстреляли его 19 августа 1918 года на гауптвахте пересыльной тюрьмы (сейчас здесь находятся Общественная палата и Институт истории).

В 1922-м в Казани появилась улица Вахитова. 1 марта на углу улиц Тукая и Фатиха Карима, у дома Беркутова, Муллануру поставили памятник. Его вскоре убрали, но пространство на Юнусовской площади какое-то время называлась садом имени Вахитова.

Открытие памятника Вахитову в 1922 году. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой НБ РТ

Новая скульптура, от Юрия Орехова, появилась в центре города на знаковом месте в 1985-м, в год столетия революционера. Орехов также занимался памятником Александру Бутлерову у Ленинского садика. Ландшафтом занимались Александр Степанов (он, к примеру, занимался комплексом в Орле, посвященном маршалу Жукову), заместитель комитета СССР по строительству Валентин Петербуржцев и, конечно, главный архитектор Казани Мунир Агишев: «...когда устанавливали монумент, сначала изготовили картонный макет для примерки, вдумчиво выбрали для него место и поворот, создав выраженную доминанту на площади, визуальное завершение холма».



За ним начинается открытая в 1986 году Аллея памяти в честь погибших в Афганистане казанских воинов-интернационалистов. Последние несколько лет ведутся разговоры о переезде памятника в связи со строительством крупных объектов на том же холме. К примеру, в 2007 году здесь собирались строить новое здание Национальной библиотеки — тогда Вахитова предлагали перевезти на одноименную площадь у «Нэфиса». А вот аллею, скорее всего, точно перенесут в парк Славы (до революции, кстати, здесь стояла пожарная каланча).

скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

КГФЭИ (Бутлерова, 4)

Казанский государственный финансово-экономический институт был создан в 1931 года на базе экономического факультета КГУ.



Со строительства главного корпуса, по сути, начиналась реализация проекта по созданию нового городского центра, «Большой Казани». Эскиз Юлия Савицкого утвердили в октябре 1936-го, а в марте 1937-го — технический проект. Будущий автор книги «Архитектура капиталистических стран» на козырьке собирался разместить шесть скульптур, еще две — на стилобате. Директор института Владимир Стам многое сумел отстоять в борьбе с Наркомфином.



А вот четыре светильника в виде капителей колонн придумал Анатолий Густов, также он занимался интерьерами Дома печати и проектировал здание 5-й больницы на Шарифа Камала и ФЗУ на Музыкальной, 5 (один из самых неприметных памятников архитектуры города).

Здание института начали строить, студенты в него въехали в 1941-м. Также в недострое тогда находились эвакуированные отделы того же Наркомфина и педагогический факультет Ленинградского финансово-экономического института (вместе с казанским вузом они назывались ФЭИ). Завершили объект после войны, в 1951-м. В 2009-м КГФЭИ вошел в состав Приволжского федерального университета, а в 2011-м стал называться Институтом экономики и финансов КФУ. Кстати, общежитие экономистов находится за основным зданием, на Бутлерова, 6.