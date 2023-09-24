Ильшат Шаймуратов: «Я всю жизнь посвятил этому городу, и город это оценил»

Жизнь и работа почетного гражданина Елабуги, первого руководителя ее исполкома и большого патриота своего города

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На АО «Эссен Продакшн АГ» работает человек с уникальной судьбой и уникальными компетенциями — Ильшат Шаймуратов, заместитель генерального директора по корпоративной политике, взаимодействию с органами государственной власти, связям с общественностью и СМИ. Он — из тех людей, которых называют «селф-мейд». Всего добивался своим умом, предприимчивостью и инициативностью. Работать он начинал школьным пионервожатым — и через много лет стал первым руководителем исполкома Елабуги. Всю жизнь посвятивший родному городу, отдавший много лет ее жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, Ильшат Габдулхаевич недавно получил звание почетного гражданина Елабуги. И это звание считает самым почетным и самым главным в своей жизни. Рассказ о нем — в нашем сегодняшнем портрете.

«Отец с детства научил меня уважительно относиться к людям труда»

Ильшат Габдулхаевич Шаймуратов называет себя патриотом Елабуги. Родился наш герой в Татарстане — в деревне Рысово Агрызского района. На тот момент родители его работали в Альметьевске, а в деревню приехали в отпуск — тут-то и случилось рождение сына. В Елабугу семья переехала из Альметьевска в 1961 году: отец нашего героя был буровиком, нефтеразведчиком, а мама много лет работала на стройке.

Нефть дала импульс развитию Елабуги — провинциальный город стал бурно развиваться в те годы. Здесь в одночасье выросло крупное управление буровых работ, в котором работали около 2 тысяч человек. Ильшат Габдулхаевич показывает нам фотографии своего отца и говорит:

— Отец, Габдулхай Гареевич Шаймуратов, был знаменитым буровым мастером, кавалером ордена Трудового Красного знамени. А еще он, единственный среди елабужан, получил звание почетного нефтяника СССР. Его бригада «гремела» на все нефтяное Прикамье — он умел работать с людьми, организовывать их и заботиться об их благополучии. Ведь буровой мастер — это, по сути, бригадир. Главный рабочий на буровой. Буровики работали в полях, и чувство локтя у них очень развито. Я видел, как тяжел труд нефтеразведчика, в каких условиях работал отец. Его не стало очень рано — он ушел в 47 лет. Наверное, это отпечаток тяжелейшей профессии, которой он отдал жизнь.

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Габдулхай Гареевич Шаймуратов был знаменитым буровым мастером, кавалером ордена Трудового Красного знамени. А еще он, единственный среди елабужан, получил звание почетного нефтяника СССР

Кстати, родители Леонида Барышева, генерального директора АО «Эссен Продакшн», тоже были нефтеразведчиками. Город маленький, нефтяники были в нем особой кастой. Анатолий Иванович с Габдулхаем Гареевичем дружили — так и вышло, что тонкая ниточка между двумя сегодняшними топ-менеджерами предприятия появилась еще с детства. Все детство нашего героя, как он фигурально выражается, прошло на буровой. Мальчик видел, что такое нефть и каких трудов стоит ее найти.

— Отец с детства приучил меня уважительно относиться к людям труда и к старшему поколению — ведь в его бригаде были в том числе и фронтовики. Я вырос в этой парадигме. Думаю, и Леонид Анатольевич тоже. И его маленького отец возил на буровую, и меня — думаю, в нашем детстве было много созвучного. Я вижу его уважительное, внимательное отношение к сотрудникам. Думаю, оно пришло от родителей. Анатолий Иванович ведь тоже был заслуженным буровым мастером. А буровой мастер для своей бригады — как родной папа для маленькой семьи. От него зависит и успех работы, и безопасность рабочих, и условия труда, которые ему удастся «выбить» у руководства для своих людей… — говорит наш герой.

Учился наш герой хорошо, и общественником тоже стал с юных лет. предоставлено realnoevremya.ru героем материала

«Из «Артека» я вернулся совершенно другим человеком»

Ильшат окончил школу №3 в родной Елабуге — это была первая десятилетка в новой части города. В ней, как и во многих других школах Советского Союза тех лет, работали учителя-фронтовики. Историю преподавал Николай Павлович Лапшин, который с первого до последнего дня блокады жил в Ленинграде и защищал его. Николай Павлович привил мальчику жажду познания (которая, как мы еще увидим, сослужит хорошую службу впоследствии) и огромную любовь к истории. Его наш герой вспоминает как своего наставника по жизни в те годы.

Учился наш герой хорошо, и общественником тоже стал с юных лет: был председателем совета пионерской дружины, а потом — комсоргом школы. Одним из определяющих событий, послуживших развитию своей личности, Ильшат Габдулхаевич считает первую поездку в Артек. В 1975 году, когда юноша учился в 8 классе, проходила всесоюзная телевизионная викторина «Салют Победы» — ее проводили к тридцатилетию Победы в Великой Отечественной войне. Ее абсолютным победителем стал мальчишка с периферии, школьник из провинциальной Елабуги — Ильшат Шаймуратов. Юношу наградили заветной путевкой на два месяца в самый большой, самый знаменитый, самый престижный пионерский лагерь огромной страны. «Артек» объединял 10 лагерей, в которых одновременно отдыхали 5 000 человек.

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Старание, труд, усидчивость, умение коммуницировать с ребятами, лидерские качества — все это было заложено именно тогда

Попасть в «Артек» в те годы было великой честью. Там нужно было показать себя — и мальчик справился: его избрали членом штаба и назначили начальником Поста №1 — пионерского караула у Вечного огня лагеря. Это было очень почетно и запредельно ответственно.

— Из «Артека» я и вернулся совершенно другим человеком. Наверное, победа в викторине и эта поездка дали мне уверенность в том, что я могу ставить перед собой цели и достигать высот. Старание, труд, усидчивость, умение коммуницировать с ребятами, лидерские качества — все это было заложено именно тогда, — вспоминает Ильшат Габдулхаевич.

По приезде из лагеря, в 9—10 классах наш герой был комсоргом школы, развивая эти качества дальше. А в «Артек» он еще дважды вернется — проведет там несколько смен в качестве вожатого во время учебы в институте.

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«Если ты не знаешь прошлого — не увидишь будущего»

По окончании школы юноша не стал покидать родной город — в 1977 году поступил на факультет иностранных языков Елабужского педагогического института. Будучи студентом, он много занимался научно-исследовательской работой. Тематика этой работы оказалась в чем-то пророческой и «выстрелила» десятилетием позже, во времена «развода» советских социалистических республик — «Прогнозирование межнациональных отношений в Советском Союзе». Научным руководителем был доцент кафедры философии Асхадулла Сабиров.

— Это была аналитическая, прогностическая работа на стыке разных дисциплин: и исторического материализма, и социологии, и, собственно, истории. Аскадула Галимзянович заставлял очень много думать: мне приходилось много работать с первоисточниками, в библиотеках, читать специальную литературу. И впоследствии я видел: некие наши выкладки, выводы сбылись в начале девяностых (в той части, что касалась межэтнических конфликтов). Некоторые вещи мы предсказали. А мой наставник постоянно напоминал мне известную философскую максиму: «Ильшат, если ты не знаешь прошлого — ты не увидишь будущего», — рассказывает Ильшат Габдулхаевич.

Наш герой признается: и в вузе ему очень повезло с преподавателями: на кафедре немецкого и английского языков работали несколько фронтовиков, которые были сильными педагогами. В институте Ильшат продолжил вырабатывать усидчивость: часами сидел в лаборатории, тренируя произношение; много времени проводил в библиотеке. А еще продолжал общественную работу: был старостой группы, входил в комитет факультетского бюро комсомола, работал старшим вожатым в методическом лагере вуза — преподавал будущим педагогам секреты работы с подростками.

«Решили, что мне нужно уйти на КамТЗ»

Окончив институт в 1982 году, Ильшат Габдулхаевич, дипломированный педагог, уехал по распределению работать в Менделеевск — там была школа-интернат для сирот. В ней жили в том числе и подростки из неблагополучных семей, чьи родители были лишены родительских прав. Наш герой вспоминает, что это была своеобразная «республика ШКИД». Понадобилось много труда, чтобы наладить отношения со сложными подростками. Но все сложилось, и с некоторыми из воспитанников Ильшат Габдулхаевич в контакте до сегодняшних дней.

Через год, в 1983-м, он вернулся в Елабугу — работать пионервожатым в своей родной школе. Через два года наш герой стал завучем по воспитательной работе, а еще к его работе прибавилось преподавание истории. Он признается, что в то время его заветной мечтой было стать директором этой школы.

предоставлено realnoevremya.ru из фондов Елабужского государственного музея-заповедника

Мы долго это обсуждали и решили, что ненадолго мне нужно уйти на КамТЗ. Тогда была возможность получить служебное жилье, работая в системе ЖКХ, — а на КамТЗ было свое жилищно-коммунальное управление

А в 1986 году на елабужской земле затеяли грандиозную стройку, последнюю Всесоюзную стройку уходившей в прошлое страны — Камский тракторный завод (КамТЗ). И перед молодым специалистом встал вопрос — что делать дальше? Дело в том, что уже была семья, родилась дочка, жена работала учительницей в музыкальной школе — а какими были шансы получить квартиру у двух учителей в позднее советское время? Практически никаких. И Ильшат Габдулхаевич ушел из школы.

— Это решение далось мне очень непросто, после долгих колебаний. Представьте себе — я получил образование, работал, у меня неплохо получалось, были карьерные перспективы, и тут приходится уйти, — вспоминает то сложное время наш герой. — Мы долго это обсуждали и решили, что ненадолго мне нужно уйти на КамТЗ. Тогда была возможность получить служебное жилье, работая в системе ЖКХ, — а на КамТЗ было свое жилищно-коммунальное управление, они ведь строили новые микрорайоны в Елабуге и обслуживали их. В те годы практически все жилье было ведомственным.

Но «ненадолго» не получилось.

«Карьеристом я никогда не был»

Так в 1986 году наш герой, чистый гуманитарий, перешел в техническую сферу — в систему ЖКХ, диспетчером аварийно-диспетчерской службы ЖКУ Камского тракторного завода. Принимал заявки от населения на аварийно-техническое обслуживание — по всем возникающим вопросам, от текущей крыши до отключенной воды.

И первым делом новоиспеченный специалист жилищно-коммунальной сферы отправился в техническую библиотеку нефтяников, чтобы изучить матчасть. Набрал учебников для профтехучилищ — по сантехнике, слесарному делу, малярно-штукатурным работам, электрике и другим прикладным рабочим специальностям — и ночами их читал. Делал выписки, пометки на полях.

— Потому что, не зная сути, ты не сможешь качественно работать. Диспетчер ведь выписывает наряды сантехникам, слесарям, электрикам. Значит, нужно во всем разбираться, — объясняет Ильшат Габдулхаевич.

Вдумчивый подход к работе принес свои плоды. Инициативного молодого диспетчера заметили, начался карьерный рост. Через год он стал мастером, потом — начальником ЖЭУ-2 ЕлАЗа (к тому моменту КамТЗ уже стал ЕлАЗом). В его ведении находились два микрорайона, порядка 200 тысяч «квадратов» жилья.

Строительство 10-го микрорайона в Елабуге, 1987 год. предоставлено realnoevremya.ru из фондов Елабужского государственного музея-заповедника

В 1992 году наш герой занял должность директора Центра социального обслуживания и эксплуатации общественных зданий и сооружений ЕлАЗа. Это был крупный департамент, в ведении которого находилась вся рабочая инфраструктура зданий завода: общежития, гостиницы, база отдыха, административные здания и сооружения. В подчинении у Ильшата Габдулхаевича было 800 человек, и вся эта огромная структура занималась содержанием и эксплуатацией огромного количества зданий.



— И здесь, в системе ЖКХ, мне тоже очень везло с наставниками! — говорит наш собеседник. — Карьеристом я никогда не был — мама была простой рабочей на стройке, папа умер рано, и мне приходилось самому строить свою жизнь. И поэтому я всегда много занимался самообразованием, но если бы не наставники, которые щедро давали мне знания и советы, — я не стал бы тем, кем стал. Получалось так, что они вели меня по жизни — возможно, видя во мне потенциал и готовность работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Из ЖКХ — в страховой бизнес

Начало девяностых было тяжелым временем по всему СССР, и Елабуга не стала исключением. Что будет с ЕлАЗом — было непонятно. Обсуждалась перспектива того, что жилье завода передадут муниципалитету. Начались задержки по зарплате, а семью нужно было кормить. Наш собеседник вспоминает:

— Конечно же, период ЕлАЗа был для меня определяющим, важным временем. Там произошло мое становление как руководителя, как администратора высшего звена, специалиста в городском хозяйстве, — говорит Ильшат Габдулхаевич. — Ведь ЕлАЗ был интегрирован в город со своим хозяйством. И это был ценнейший опыт работы. Мне приходилось участвовать в штабах, где обсуждали строительство городских сооружений и инфраструктуры. И кто обсуждал! Это были такие маститые специалисты, люди-легенды — например, Евгений Батенчук, гендиректор КамГЭС, человек-легенда, который строил КамАЗ и ГЭС в Челнах…

Но, пройдя восьмилетний путь в системе ЖКХ, в 1993 году наш герой резко изменил траекторию — ушел в страховой бизнес, сначала заместителем генерального директора, а потом и директором елабужского отделения страховой компании «Зилант». В 1995 перешел в другой крупный страховой бизнес, уже федерального масштаба — стал исполнительным директором елабужского филиала страховой компании «Лукойл», которая в то время динамично заходила в Татарстан. Здесь пригодились ключевые навыки нашего героя: умение коммуницировать с людьми, ведь это один из китов, на которых стоит страховой бизнес.

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Конечно же, период ЕлАЗа был для меня определяющим, важным временем. Там произошло мое становление как руководителя, как администратора высшего звена, специалиста в городском хозяйстве

— А тогда еще не было новой культуры страхования, она только развивалась. Мы должны были предлагать руководителям предприятий гибкие пакеты, новые виды страхования, объяснять, зачем это надо, сделать так, чтобы нам доверяли! — объясняет Ильшат Габдулхаевич.

Страховая компания, которую организовал в своей структуре «Лукойл», занималась страхованием активно строившихся объектов нефтепереработки и заправок. На позиции директора филиала наш герой страховал самые разнообразные объекты нефтегазового сектора, поставляющиеся нефтепродукты, дорогостоящее оборудование для строительства заправок. В ту пору он объездил всю страну: ездил на север и на запад на объекты «Лукойла», работал и на них. Занимались страховщики и вопросами промышленной безопасности — например, участвовали в подготовке первого паспорта промбезопасности «Нижнекамскнефтехима»…

Система ЖКХ Елабуги — с чистого листа

В 1998 году — новый крутой вираж в карьере нашего героя. Ильшата Габдулхаевича пригласили вернуться в структуру ЖКХ, но на этот раз — уже в муниципалитет города. С этого момента началась плодотворная работа Ильшата Шаймуратова в государственной системе. Он стал заместителем директора по эксплуатации жилого фонда МПО ЖхиБ:

— Мы с чистого листа создавали новое предприятие, в котором объединили два городских треста — жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. К тому времени я уже был состоявшимся руководителем, профессиональным управленцем. И мне предложили после пятилетнего перерыва вернуться в систему ЖКХ. Это было сразу после дефолта. Ни зарплаты, ни пенсии, ни материально-технического обеспечения, кругом условные деньги — каждое предприятие выпускало свои чеки… И вот в эти времена я вновь пришел работать в ЖКХ.

Пора была и в самом деле тяжелая, система ЖКХ переживала депрессию. Нужно было заново перестраивать систему управления коммунальным хозяйством. Да еще и в условиях практически «пересохшего» финансирования, коммуникации в городе были изношены до предела, из-за одного порыва трубы нужно было закрывать стояки по всему микрорайону… Работа была адская, но команда новых управленцев с ней справилась — в городе не осталось «белых пятен», и условия жизни елабужан планомерно начали улучшаться. Конечно, не сразу, конечно же, до полного благополучия оставались еще долгие годы. Но начало было заложено именно тогда.

В 2001 году правительство РТ приняло решение создавать территориальные отделы каждого министерства по всей республике. Ильшату Габдулхаевичу предложили организовать и взять под управление такой орган в Елабуге для Министерства строительства и ЖКХ РТ. С 2003 года наш герой руководил департаментом ЖКХ и энергетики Елабужского района и города Елабуги, а в 2005 возглавил Прикамский межрайонный отдел строительства и ЖКХ Минстроя.

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У Марата Шакирзяновича я прошел прекрасную школу. У него была очень динамичная команда. Мы все учились друг у друга

«Ильшата выгоняешь в дверь — он лезет в окошко. Выгоняешь в окошко — он в замочную скважину»

Министром строительства РТ в то время был Марат Хуснуллин, в его прямом подчинении, на правах чиновника министерства, и находился Ильшат Габдулхаевич. Это, по словам нашего героя, была удобная форма организации работы:

— Я был подотчетен министерству, а с городскими властями находился в горизонтальной плоскости иерархии. Как чиновник министерства я мог зайти в любую дверь, в любой кабинет, чтобы организовать что-то для своего города. Однажды Марат Шакирзянович сказал: «Ильшата выгоняешь в дверь — он лезет в окошко. Выгоняешь в окошко — он лезет в замочную скважину». Потому что я старался принести в Елабугу все, что только можно было: и финансы, и материально-техническое обеспечение, и участие в конкурсах и программах финансирования. Занимался развитием своего родного города. Именно тогда, в 2001 году, Елабуга защитила паспорт социально-экономического развития, и эта программа давала нам некий ориентир по всем векторам развития города. Мы разрабатывали ее все совместно, в разработке помогали разные министерства и ведомства. Она дала нам право защищаться в республиканских и федеральных программах финансирования.

В те годы команда, в которой трудился Ильшат Шаймуратов, поставила перед собой задачу отпраздновать тысячелетие Елабуги. И это стало новым импульсом к дальнейшему развитию города. При подготовке к ней были благоустроены, построены и реконструированы многие объекты, которые и поныне верно служат елабужанам и гостям города: комплекс Елабужского городища, Шишкинские пруды, спортивные объекты, транспортные развязки и даже дома в новых микрорайонах, новые коммунальные сети…

— У Марата Шакирзяновича я прошел прекрасную школу. У него была очень динамичная команда. Мы все учились друг у друга. Я благодарен судьбе, которая подарила мне общение с профессионалами высочайшего уровня: это и Марат Шакирзянович Хуснуллин, и Ирек Энварович Файзуллин, и многие заместители министров, и другие профессионалы… Нас, начальников территориальных управлений, не ограничивали в свободе действий — мы были вхожи в любой кабинет власти. Мы могли выступить на любой коллегии (я, кстати, не раз выступал на коллегии Минстроя с разными предложениями). Столько вместе сделали! Это был ценнейший управленческий опыт, опыт приобретения профессиональных знаний в системе ЖКХ, — вспоминает наш собеседник.

В конце 2005 года, опять-таки по рекомендации Марата Хуснуллина, которую поддержал аппарат президента, Ильшату Габдулхаевичу предложили поучаствовать в конкурсе на замещение должности руководителя исполкома города.

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Тогда моим руководителем был Фарит Мударисович Ханифов — нынешний глава Миндортранса Татарстана. Сильнейший лидер, сильнейший профессионал

«Я был первым руководителем исполкома Елабуги»

2006 год Ильшат Шаймуратов встретил в новой должности, причем стал первым человеком, который ее занял. Дело в том, что как раз тогда муниципальные органы исполнительной власти вновь пережили реформу — разделены были администрации города и района, появились мэрии и городские исполкомы. Елабужский исполком возглавил наш герой.

— Я был первым руководителем исполкома Елабуги, — подчеркивает он. — А через полтора года меня рекомендовали в исполком муниципального района, первым заместителем руководителя. И тогда моим руководителем был Фарит Мударисович Ханифов — нынешний глава Миндортранса Татарстана. Сильнейший лидер, сильнейший профессионал, трудоголик, человек, который видит цель и знает, как ее добиться. Видите, мне снова повезло работать в такой сильной команде.

В органах исполнительной власти Ильшат Шаймуратов проработал до 2011 года. Курировал сферу ЖКХ, инфраструктурное развитие в Елабуге и Елабужском районе. Задачи перед ним стояли масштабнейшие, и сделано было очень много. Как патриот, горячо влюбленный в свой город, Ильшат Габдулхаевич много лет неустанно трудился на его благо.

Нужно было вывести из анабиоза систему ЖКХ — многие программы по реновации ЖКХ города и района были заложены еще в девяностых. В нулевых была выстроена четкая управленческая структура. Заменили и модернизировали отопительные сети, котельное оборудование, объекты водоснабжения и канализационные сети. Ильшат Габдулхаевич и его команда доказали необходимость строительства транспортных развязок в приросшей новыми микрорайонами Елабуге — это был знаковый шаг и большое достижение. С нуля построили инженерную инфраструктуру в новые микрорайоны. Наш герой был одним из тех, кто стоял у истоков концепции развития ОЭЗ «Алабуга» — решение о ее организации было принято в начале нулевых. А еще в тот период город удалось сделать узнаваемым, он стал яркой звездочкой на туристической карте — и не только республики, но и страны…

— Я был одним из членов боеспособной, дружной команды того периода. И уже когда я ушел, в Елабуге еще некоторое время реализовывались мои предложения, развивались наши наброски и черновики, которые я оставил своим коллегам, — подытоживает свою работу в госорганах на благо города Ильшат Габдулхаевич.

В АО «Эссен Продакшн АГ» очень нужен был специалист такого высокого уровня, который знает нужды города и умеет довести до воплощения любую идею. предоставлено realnoevremya.ru героем материала

«Мне должностей и званий не надо, у меня уже все это было»

А в 2011 году, на взлете карьеры, наш герой совершил новый крутой вираж — ушел с работы, практически в никуда. Это было отчасти продиктовано семейными обстоятельствами, отчасти — все той же «тягой к перемене мест», которая вела Ильшата Шаймуратова по жизни.

Немного отдохнув от бесконечной управленческой круговерти и работы в режиме 24/7, наш герой встретился с Леонидом Барышевым — и с тех пор работает в АО «Эссен Продакшн АГ». Здесь очень нужен был специалист такого высокого уровня, который знает нужды города и умеет довести до воплощения любую идею.

— Становление «Эссен Продакшн АГ» проходило на моих глазах, — объясняет свой выбор наш герой. — Вадима [Махеева, — прим. ред.] я знал с детства, преподавал ему историю, когда он учился в 5 классе. Леонид ребенком был у меня в пионерском лагере. Здесь, на «Эссен», работала моя дочка — она была первым руководителем развлекательного комплекса «Манхэттен», который собственники построили для Елабуги. Кстати, я и как чиновник к ребятам обращался с просьбой о спонсорской поддержке (например, одаренных детей или спортивных мероприятий). И они никогда не отказывали. Как-то органично получилось, что я решил прийти сюда работать, когда Леонид Анатольевич мне предложил. И я ему тогда сказал: «Мне должностей и званий не надо, у меня все это уже было»…

«Аналогов «Инициативе Елабуги» в России не так много»

Несколько представителей компании еще осенью 2010 года были избраны депутатами Городского совета Елабуги и создали депутатское объединение «Инициатива Елабуги». Эта группа начала заниматься общественными и социальными делами, которые были объединены под крылом общественного проекта «Инициатива Елабуги». И когда Ильшат Шаймуратов пришел на «Эссен», ему предложили заняться координацией общественно-социального взаимодействия между предприятием, обществом, властью. Кроме того, он вплотную начал помогать депутатской группе, курировал социальную работу проекта «Инициатива Елабуги». Сделано было огромное количество добрых и полезных дел в Елабуге, и огромную роль в их реализации сыграл наш герой, как человек, который не понаслышке знал особенности городского хозяйства и точно понимал, как решать те или иные вопросы.

— Аналогов «Инициативе Елабуги» в России не так много. Да и не многий частный бизнес несет такую большую социальную нагрузку. Леонид Анатольевич и Вадим Евгеньевич — большие меценаты. Это идет у них от сердца и души. Когда создавался благотворительный фонд «Махеевъ», все начиналось с помощи детям с ОВЗ (им оплачивали инвалидные коляски, лечение, реабилитацию, операции…). Потом добавилась помощь одаренным детям (финансирование стажировок, поездок, конкурсов). Много лет фонд поддерживает спортсменов в Елабуге и Челнах, в том числе и детский спорт. Меня поражает, как легко Леонид Анатольевич принимает решения о помощи: к нему ведь очень много приходят просить. Наверное, это семьей его заложено. Он не жалеет денег для людей и для своего города… Наверное, нет такой сферы социальной жизни, где мы бы не помогали. Помогли мы и в 2020 году, когда в поддержке нуждалось здравоохранение. Поддерживаем и религиозные конфессии — это совсем отдельная тема. Мы делаем очень многое, и я очень рад быть внутри этой работы, помогать ее планировать и организовывать, — говорит наш герой.

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Не многий частный бизнес несет такую большую социальную нагрузку

«То, чем я сейчас занимаюсь, — симбиоз всей моей предыдущей деятельности»

За пять лет Ильшат Габдулхаевич прошел путь от менеджера до заместителя генерального директора — с 2016 года он курирует вопросы корпоративной политики, взаимодействия с органами государственной власти, связей с общественностью и СМИ. Является общественным помощником и руководителем приемной Леонида Барышева как депутата Госсовета Татарстана. Ведет и корординирует множество благотворительных проектов, которые финансирует АО «Эссен Продакшн АГ» — снова работает на благо родного города! Вот уже в течение третьего созыва наш герой и сам является депутатом Городского совета Елабуги.

— То, чем я сейчас занимаюсь, — некая квинтэссенция, симбиоз всей моей предыдущей деятельности. Здесь пригождается весь мой опыт работы педагогом, в системе ЖКХ, в органах исполнительной власти. Я всегда работал с людьми, и счастлив это делать сейчас, — говорит он.

Еще один важный акцент, проходящий через всю жизнь нашего героя: во всем, что он делал, всегда чувствовал огромную поддержку своих близких. Жена и дети Ильшата Габдулхаевича — его надежная опора во всех делах. Он гордится дочерью Дилярой и сыном Тимуром, который служит добровольцем в именном татарстанском батальоне «Тимер».

За всю свою большую, интересную карьеру Ильшат Габдулхаевич никогда не уезжал надолго из Елабуги. Он всегда работал здесь, на благо города. Не счесть деревьев, которые он собственноручно посадил в елабужских скверах. Не счесть километров коммунальных сетей, прокладку которых он инициировал. Не счесть людей, жизнь которых становилась лучше и комфортнее благодаря его работе.

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Я всю жизнь посвятил этому городу, и город это оценил

И город умеет благодарить. Не так давно Ильшат Габдулхаевич получил звание почетного гражданина Елабуги. Государственных наград, званий и почестей у нашего героя и до сих пор было достаточно — он заслуженный работник ЖКХ Республики Татарстан у него есть и медали, и десятки благодарностей самого высокого уровня. Но этот знак уважения от города, которому отдана вся его жизнь и карьера, — самый важный для него. Он говорит:

— Самая высокая оценка моей работы — это звание. Сейчас, когда за плечами много лет, я понимаю это особенно отчетливо. Эта награда для меня — самая важная и самая дорогая. Она выше, чем все, что у меня было до сих пор. Потому что я всю жизнь посвятил этому городу, и город это оценил.

