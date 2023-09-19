Кто такие барабусы? Не можешь усмирить коня — зови татарина!

Фото: Барабусы. Казань, начало ХХ века/предоставлено realnoevremya.ru Институтом истории/ татаровед.рф

Татарские конники славились во все времена, а при царе их считали самыми скоростными извозчиками. В Казани их называли «барабусы» (от татарского «барабыз» — поедем). Подробнее об этом необычном культурно-историческом явлении рассказывает в своем блоге доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ Лилия Габдрафикова.

Любовь к быстрой езде, невероятное чувство скорости у татар в крови. Они были храбрыми наездниками, а вот в имперское время стали скоростными извозчиками... В Казани для них придумали даже специальный термин — барабусы.

«Как выпал снег, в городе появились «барабусы». Барабус — извозчик на розвальнях, на которые положена набитая соломой подушка. Хозяева этих «выездов» в большинстве случаев татары, наезжающие в город на зимний промысел», — писал о них автор газеты «Волжский вестник» в 1905 году.

Интересно, что не только на страницах местных газет, но даже в официальной переписке городских учреждений их называли именно так — барабусы. Под этим названием они зафиксированы и на дореволюционных фотографиях. В общем, культурно-историческое явление.

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Татары — потомки славных кочевников, дети Великой Степи. Поэтому любовь к быстрой езде, невероятное чувство скорости в крови. А еще у татарского народа всегда наблюдалось особое отношение к коням. Они всегда были храбрыми наездниками, а в имперское время стали скоростными извозчиками... В Казани для них придумали даже специальный термин — барабусы.

Кстати, в большинстве тюркских языков слово «ат» (лошадь) имеет и другое значение — «имя человека». Двойное значение одного слова, в том числе и в татарском языке, наверно, не просто совпадение. Скорее всего, здесь ярко проявлялась историческая память: в кочевом прошлом лошади играли огромную роль.

«Атың кем?» ил «Син кем атлы?» — спросят тюрки. И речь не о лошади... предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/татаровед.рф

В повседневной жизни татар и в первой половине XX столетия сохранялось трепетное отношение к этим животным.

Например, ленинградский старожил Дауд Аминов (1923 г.р.) приводит в книге «Татары в Санкт-Петербурге» одно из первых своих воспоминаний. В детском сознании навсегда осталась картина, где перед зданием городского цирка хозяева никак не могли успокоить и распрячь из фургона коня. Кто-то из толпы посоветовал, что «татарина надо». Тут же появился некий «бабай» в валенках и «черном каляпуше на бритой голове» и сумел быстро успокоить коня, а потом спокойно повел в конюшню. Изумленная толпа лишь молча наблюдала за этим татарским «фокусом».

Скорее всего, этот пожилой человек был из тех татар, которые еще на рубеже XIX—XX веков трудились извозчиками, конюхами.

Житель деревни Балан-Буляк в советское время. Азнакаевский краеведческий музей РТ, предоставлено realnoevremya.ru

Например, в середине XIX века в Казани большой популярностью пользовались услуги так называемых татар-катальщиков. Во время Масленицы они катали желающих по городу на большой скорости на своих маленьких санях, в которые запрягались сразу две лошади. Любители экстрима выстраивались в очередь за этой городской забавой. Всех клиентов привлекала быстрая езда.



Извозчиков-татар особенно много было в Казани. К примеру, в 1897 году в этом городе извозным промыслом занимались 824 татарина. Это составляло 2,8% от общего количества татарского населения Казани.

Казанских извозчиков даже называли по особому «барабус» (от татарского слова «барабыз» — поедем). «Как выпал снег, в городе появились «барабусы». Барабус — извозчик на розвальнях, на которые положена набитая соломой подушка. Хозяева этих «выездов» в большинстве случаев татары, наезжающие в город на зимний промысел», — писал о них автор газеты «Волжский вестник» в 1905 году.

Интересно, что не только на страницах местных газет, но даже в официальной переписке городских учреждений их называли именно так — барабусы. Под этим названием они зафиксированы и на дореволюционных фотографиях. В общем, культурно-историческое явление.

Сегодня в Казани тоже не забывают о барабусах. Вот, например, парковка «Барабус». Лилия Габдрафикова, предоставлено realnoevremya.ru

Много было татар-извозчиков и в других городах. Большинство недавних переселенцев-мужчин занималось ломовым извозом. Это был самый тяжелый вид перевозных работ.



Вес нагруженной телеги доходил до 40 пудов, т.е. больше 6 центнеров. Отличительной чертой татар-извозчиков было то, что они не боялись самой тяжелой работы и сами могли погрузить товар для перевозки. Татарская сила!

Гумер Тулумбайский (1900—1939). предоставлено realnoevremya.ru Институтом истории/татаровед.рф

Пожалуй, самый известный бывший извозчик — это советский писатель, литературовед Гумер Тулумбайский (Габдулхак Шагиахметов).

Он родился в деревне Адав-Тулумбаево Буинского уезда Симбирской губернии. После окончания Буинского медресе отправился в Петроград, где в 1916—1917 годах работал извозчиком. Уже после Гражданской войны занялся учительским и писательским трудом, собирал фольклор, преподавал в Восточном институте, стал профессором. Стоял у истоков Союза писателей Татарской АССР. К сожалению, в 1939 году писателя Тулумбайского репрессировали, реабилитирован он уже посмертно.

Такова наша история, полна трудностей и испытаний, человеческих потерь...

Удачи всем на дорогах, соблюдайте правила безопасности, берегите себя и других!