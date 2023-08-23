Гид по улице Кави Наджми: производители мыла и смыслов

Прогулка по Международной. Часть 1-я

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой казанского ТЮЗа. Вид на Романовский мост.

Пройдя Университетскую, мы удалимся чуть дальше в изучении поперечных улиц центра и возьмемся за Кави Наджми, бывшую Международную. Здесь находятся и одни из самых известных сталинок, и несколько образцов казанского конструктивизма, а также в этих местах расположен долгострой в процессе реконструкции.

Улица

Эта улица в центре появилась после того, как в конце XVIII века Казань начали застраивать по регулярному плану. В XVI веке здесь располагалась стрелецкая слобода Вешнякова, прямо у посадской стены, тянувшейся вдоль Булака. Одноименная церковь стояла на углу улиц Мусы Джалиля и Островского (сейчас там сталинка). В этой части улицы сначала строили деревянные дома, она называлась Поперечно-Вознесенской. Та часть, что ближе к Черному озеру, называлась Мергасовским переулком, по фамилии домовладельца Николая Мергасова. Здесь было больше домов каменных. Собственно, известный разрушающийся объект конструктивизма Мергасовским именуется по адресу, а не по владельцу. Также улица могла стать Стрекаловской (объединившись с нынешней ---) и Мининской, но дальше обсуждений и распоряжений дело не пошло. После революции она была Поперечно-Островской и Международной, а с 11 апреля 1957 года — Кави Наджми.

Начинается улица с Романовского моста, названного по имени городского головы Кузьмы Романова, который жил тут же на Право-Булачной. Железобетонным он стал в 1950-е годы.

скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Общежитие жиркомбината имени Мулланура Вахитова (Кави Наджми, 1)

Занявший в 1951—1952 гг. место склада «Торгового дома М. Корольковой и А. Барабановой с сыновьями» дом предназначался для работников жирового комбината. Это был национализированный завод Крестовниковых, первый стеариново-свечной в Казани, который потом прославился и мылом. Сначала он назывался «Государственный мыловаренный и свечной завод №1 бывших Крестовниковых», потом — Жиркомбинатом имени Мулланура Вахитова (погибший в Гражданскую войну большевик был одним из первых, чье имя начали увековечивать). Среди его товаров — порошок «Новость», декоративные свечи, а также туалетное мыло, олеиновая кислота, глицерин. Дом проектировал учившийся в Ленинградском и Казанском институтах инженеров коммунального строительства Рашид Муртазин. Его самый известный проект — переделка исторического здания на площади Свободы в учебный корпус КАИ.

скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Дом коммунальников (Кави Наджми, 3)

Построен в 1935—1939 гг. по проекту архитектора Афанасьева. Впрочем, есть данные, что его придумал Виктор Дубровин, один из авторов дома «Валтреста», возведенного на углу улиц Татарстан и Марджани.

Также как и дом для меховщиков поставили на месте храма Четырех Евангелистов, коммунальников поселили на месте Вознесенской церкви, которую начали строить в 1676 году. Здесь стояли три храма — в честь Вознесения Господня, иконы Пресвятой Богородицы «Знамение» и Иоанна Воина. Закрывать их начали в 1929 году, чтобы передать территорию клубу жилищно-арендного кооперативного товарищества. Будучи охраняемым памятником второй категории, церковь простояла до февраля 1932 года. Часть ее кирпичей была использована при постройке Дома печати на Баумана. Фундамент также остался церковным.

Здание — в стиле постконструктивизма и даже ар-деко, красной дорики. С одной стороны, здесь очень простые форма, с другой стороны — элементы классической архитектуры. Самая заметная часть — вынесенные на угол лоджии, словно демонстрирующие: советскому человеку нечего скрывать!

В эвакуации в 1941-м в 32-й квартире здесь жил Самуил Маршак. Здание также называют писательским домом — многие его жители работали в Доме печати. Также здесь обитал солист Татарского театра оперы и балета Усман Альмеев с сыном, мастером офорта Надиром Альмеевым. Он вспоминал, что дети, играя во дворе, который находился между двумя театрами, ТЮЗом и Качаловским, постоянно находили элементы актерской одежды.

скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Театр юного зрителя (Кави Наджми, 4)

Сложносочиненный объект. В 1824 году купец Кондратий Подуруев построил там, где сейчас находится зрительный зал, кирпичный дом, а со стороны улиц Вознесенской — Островского — лавку. Примерно в 1841-м возник флигель, а в 1848-м дом надстроили вторым этажом по проекту архитектора Безсонова. В 1852-м появилась еще одна лавка. В 1870-м все это купил Николай Журавлев, владелец мельницы в Усадах. Он в 1871-м собрал объекты в одно здание. В начале прошлого века оно обрело нынешний пышный декор, а в 1908-м сюда переехало Купеческое собрание. Появился зрительный зал, клубная сцена, танцевальный зал с музыкальной ложей, ресторан, фойе-бильярдная. Памятная доска сообщает, что 14 октября 1908 года Габдулла Тукай читал здесь стихотворение «Кызыклы гыйшык» и поэму «Печән базары, яхуд Яңа Кисекбаш».

В 1924-м обустроили театральную сцену (появилась возвышающаяся над зданием сценическая коробка, были заложены оконные проемы). В это время здесь работал «Театр Красного октября» под управлением Мухтара Мутина, бывшего режиссера оренбургской труппы «Ширкат». Потом его передали Дому театральной культуры. В 1940-м сюда въехал ТЮЗ, который уже 8 лет работал без сцены.

Театр требует кардинальной реконструкции, даже после восстановления от пожара 1995 года. К тому же многие его скрытые от массового взора помещения можно было бы использовать, превратив ТЮЗ в центр культуры.



скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

Больница Клячкина (Кави Наджми, 6)

О Клячкинской лечебнице мы подробно писали. Сначала это были торговые лавки Василия Романова 1853 года. Потом ими владел еще один Журавлев, Иван Николаевич, которому принадлежали также приют для бездомных в начале Баумана (снесен в 2003-м) и казармы в Адмиралтейской слободе (там, где сейчас находится бизнес-центр «Петрушкин двор».

В 1877 году дом перестроил архитектор Петр Тихомиров, в 1908 году его купил купец Зобнин. У Журавлевых и Зобнина с 1897 года помещение арендовал Гирш (Григорий) Клячкин. Здесь он открыл водолечебницу с кабинетом для лечения электричеством и массажем, она же — «Институт физических методов лечения».

Сюда в апреле 1913 года привезли Габдуллу Тукая. Клячкин лечил его тайно (поэт болел туберкулезом) и бесплатно. Но медицина была бессильна. Также здесь был сыгран спектакль на чувашском языке (тем самым был дан старт Чувашскому советскому передвижному театру), размещался Женский медицинский институт, Акушерско-гинекологическая клиника, 2-я кафедра акушерства и гинекологии казанского Государственного института для усовершенствования врачей. В 2018-м в здании уже Минздрава открылся музей, хотя кабинет продолжал работать — здесь трудился Ростислав Туишев, первый главный врач Межрегионального клинико-диагностического центра.

В мае 2023-го здесь начала обживаться резиденция республиканского отделения российского движения детей и молодежи «Движение первых» в Татарстане. А Министерство здравоохранения переехало на улицу Бутлерова, 40.

