Ядерная гонка, Гражданская война в Испании, японские винтовки и запретный плод

«Отряд отморозков» Сэма Кина и еще 13 исторических нон-фикшн книг

Фото: Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В центре истории Сэма Кина физики и солдаты. Физики, которые сотрудничали с французским Сопротивлением, возглавили американскую шпионскую организацию, участвовали в военных действиях, попадали в плен, общались с другими физиками через анаграммы и совершали ошибки. Вместе с ними солдаты — бывшие игроки в бейсбол, полиглоты, лауреаты Нобелевской премии, смелые летчики и лыжники, дети послов, решившие завоевать сердца отцов подвигами. Это настоящая драматическая история ядерной гонки, когда США были уверены, что научно-индустриальная Германия может создать атомную бомбу. Это история «Отряда отморозков», которая действовала секретно и полностью автономно, уполномоченная делать все, что необходимо. Абсолютно все.

Летом 1941 года британское правительство создало консультативный комитет по вопросам ядерной энергетики, который должен был изучить военное применение урана. Отчет этого комитета был крайне мрачным. Полагая, что для создания чудовищного ядерного взрыва хватит всего лишь 11 кг обогащенного урана, эксперты намекали на то, что немцы могут создать такое оружие к 1943 году. Все реальные данные указывали на это. Ядерное деление атома было открыто в Германии в 1939 году. У Германии была группа гениальных физиков начиная с Вернера Гейзенберга, лауреата Нобелевской премии 1932 года за исследования в области квантовой механики. Уже в сентябре 1939 года немецкие военные собрали восемь физиков и химиков для оценки возможности создания атомной бомбы, так называемого Уранового клуба. И это за три года до того, как в США был запущен Манхэттенский проект, который породил бомбы для Хиросимы и Нагасаки.

С момента аннексии части Чехословакии в 1939 году Гитлер располагал самыми богатыми урановыми шахтами в Европе, к которым затем добавились шахты в Бельгии. После оккупации Франции немцы могли воспользоваться парижской лабораторией, в которой находился циклотрон, мощное устройство, изобретенное в 1929 году французским физиком, лауреатом Нобелевской премии Фредериком Жолио-Кюри.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Манхэттенский проект начал набирать обороты только в конце 1942 года. Но в его успех мало кто верил, поэтому в качестве руководителя выбрали генерала Лесли Гровса, человека умного, но задиристого. Разработчики проекта надеялись, что неудача ослабит гордыню Гровса. Выбор главы лаборатории по созданию атомного оружия тоже не прибавлял оптимизма. Им стал профессор университета Беркли Роберт Оппенгеймер. Считалось, что он был, скорее, человеком размышлений, чем действий. Американские ученые знали, что у немцев было огромное преимущество. По предварительным расчетам, в декабре 1944 года немцы могут создать атомную бомбу. Смертоносные планы нацистов вызвали панику у американцев.

Книга «Отряд отморозков» находится где-то между историей науки и военной историей. Этот труд условно можно разделить на две части. В первой, до войны, главное — история того, как постепенно раскрывались возможности радиоактивности, атомов, их распада. Кин рассказывает о гонке за открытиями и о борьбе за научное признание. Среди главных героев тут Нильс Бор, Вернер Гейзенберг, Фредерик и Ирен Жолио-Кюри, Энрико Ферми, Курт Дибнер, Лиз Мейтнер, Отто Ган. Эта часть книги прекрасно рассказана, она сочетает человеческое видение персонажей, их дружбы и вражды, научных достижений.

Кин по образованию физик. Ему удалось не перегнуть с научной теорией, он прекрасно объясняет ритм открытий и то, что означает каждое из них, какие двери оно открывает. Постепенно повествование о научных открытиях переплетается с военными действиями. Перед читателем открываются картины великой миграции многих ученых из Европы в США, попытки избежать нацистского преследования, расставания с друзьями и прямое или косвенное участие некоторых из них в исключительно военных вопросах.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Меня всегда интересовали все аспекты Второй мировой войны, кроме самих боев и оружия. Военные действия, перемещения войск, сражения, огневая мощь кажутся менее привлекательными, чем истории о шпионах, науке, дипломатии, специальных операциях или как мы могли бы это назвать, о «закулисье» войны. Именно этим и занимается книга Сэма Кина.

Во второй части текста, уже во время войны, показаны действия и озабоченность союзников тем, чтобы узнать и предотвратить все, что связано с возможными немецкими ядерными бомбами. В этой части смесь шпионов, солдат и ученых составляют другую группу потрясающих персонажей. Звезда бейсбола Мо Берг, который стал шпионом, голландский физик Сэмюэл Гаудсмит, которому пришлось оказаться на передовой, американский полковник русского происхождения Борис Паш, возглавивший миссию «Алсос», целью которой было захватить ведущих немецких ученых по разработке атомной бомбы, а также старший брат будущего президента США Джона Кеннеди Джо. Именно их назвали «Отрядом отморозков», примерно по той же аналогии, что и героев фильма Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка».

Все они были в Европе, искали Гейзенберга и других ученых, пытаясь узнать, какие ресурсы в распоряжении нацистов. Они саботировали и совершали поистине невероятные вещи, такие как серия атак на завод по производству тяжелой воды в Норвегии.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

«Отряд отморозков» организовал невероятное количество сумасшедших миссий. Среди них попытка убить Гитлера и уничтожение бункеров на французском побережье, которые считались входом в большую атомную пещеру, где Гейзенберг создавал бомбу. Несмотря на провалы, «Отряд отморозков» все-таки добился полного успеха. В Шварцвальде была найдена настоящая атомная пещера. Гейзенберг был арестован, как и многие другие. Самые важные документы обнаружили в унитазе, в запечатанной бочке. Гаудсмит смог убедиться, что немцы были на годы позади своих коллег, работавших над делением атома для Манхэттенского проекта.

Наконец, были бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки. Вначале Гейзенберг не поверил в это. А потом обиделся на коллег. Ученого не сильно огорчало, что многие ассоциировали его с нацистами (кстати, он им не был). Гейзенберга больше расстраивали разговоры, что он не понял физику, необходимую для создания атомного оружия.

В итоге физика изменилась: она стала важной, богатой, уважаемой, страшной. Атомные бомбы должны были служить средством устрашения. Вместо этого их использовали как атакующее оружие. Война закончилась, но многие задались вопросом: разве сброс бомб на Хиросиму и Нагасаки не было преступлением против человечности?

Издательство: «Альпина нон-фикшн»

Перевод: Тамара Казакова

Количество страниц: 496

Год: 2023

Возрастное ограничение: 16+

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*Признана террористической организацией на территории РФ.

Екатерина Петрова — автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».