«Сөннәтче бабай»: как исчезала татарская деревня

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 46-я

Фото: Скриншот realnoevremya.ru из видео «Г. Исхакый «Сөннәтче бабай» Сабир Өметбаев исемендәге Минзәлә татар дәүләт драма театры»/youtube.com, аккаунт «Мензеля-информ»

Смотрим спектакль Мензелинского театра 2004 года по повести Гаяза Исхаки о хранителе старой татарской деревни, который не смог пережить нарушения священных обрядов и ушел в могилу, успев передать традиции новому поколению. Нравоучительная, но без перегибов постановка, возможно, лучшая в разнообразной биографии Хафиза Хамматуллина, одна из удачных попыток сблизить театр и мусульманский мир.

Курбанкулый — человек эпохи

Суннат, он же хитан, он же хатна, обряд усечения крайней плоти символизирует у татар взросление. Но суть текста, конечно, не в описании обрядов. Повесть о суннатчи бабае Гаяз Исхаки написал в 33 года, в 1911 году (автор называл ее рассказом). Она была опубликована в восьмитомнике писателя в 1912-м. Исхаки в это время создает свои самые популярные произведения, рассказывая и о переменах в городской жизни татар, и о том, что происходит в деревне. Тот же 1911 год он проводит в бегах, сбежав из тюрьмы в Архангельске. Он живет в Финляндии, Турции, но в Петербурге его вновь ловят и отправляют обратно в Архангельск. Из заключения он вышел в апреле 1913-го.

Главный герой — дед по имени Курбанкулый (Хафиз Хамматуллин). Он очень важный человек в деревенском мире. Курбанкулый — оберегатель традиций, он насколько древний, что даже возраст его неизвестен. У суннатчи есть жена Гульйузум, его помощница, хранительница чистого, аккуратного дома. Исхаки подробно описывает и их жилище, и сад. Жизнь деда нарушается, когда жена умирает, а новая чистит его священным ножом картошку. Курбанкулый начинает копать себе могилу, а перед смертью передает нож ученику. Вся повесть насыщена символами чистоты, народности, праздника, при этом есть что-то гоголевское в главном образе. Курбанкулый — это «маленький человек» Исхаки.

Фиксация потери



В 2005-м за нее, а также за спектакль «Во имя любви» («Остазбикэ»), также по тексту Исхаки, театр получил премию Джалиля. Интересно, что оба ставил главный режиссер театра имени Кариева Ренат Аюпов. В 2021 году он поставил «Суннатчи-бабай» в родном театре, внеся в постановку еще несколько опусов Исхаки — ту же «Остазбикэ», а также «Он еще не был женат», «Девушка из шапочной мастерской» и даже «Вырождение двести лет спустя».

А оригинальный спектакль победил на фестивале театров малых городов в Москве, его возили на фестиваль «Тысяча дыханий и один голос» в турецкую Конью и на «Театр. Чехов. Ялта», наконец, в 2011-м он получил премию Гаяза Исхаки.

Аюпов также ставил в Мензелинске инсценировку повести «Дядюшкин сон» Достоевского. В обеих работах главную роль играет народный артист РТ Хафиз Хамматуллин. Это, конечно, очень разные персонажи, но в чем-то похожие. У Достоевского князь К. — человек добродушный и слабый здоровьем, которого все обманывают. У Исхаки бабай — луч света в царстве тьмы, которая сгущается вокруг деревни. Что-то важное теряется, уходит, исчезает именно в те годы, когда Исхаки пишет этот текст: он фиксирует эту потерю и как прозаик, и как историк.



Хамматуллин с Аюповым почти погодки. Актер старше режиссера почти на 3 года. Он всю жизнь работает в Мензелинском театре, начиная с 1985 года. А театр только в 1999-м получил здание (которое в прошлом году признали объектом культурного наследия). Роль в «Мусульманине» (с таким названием в русском переводе она шла) — образец нравственного чистого героя, лишенного суетности и обладающего безмерным уважением односельчан. Интересно, что потом он играл немало схожих образов — в той же «Остазбикэ», в «Мухаджирах» Махмуда Галяу, в «Мулле» Туфана Миннуллина.