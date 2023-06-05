В Бавлах благоустроят спальный микрорайон в центре города
Как будет выглядеть после благоустройства район, соединяющий две части населенного пункта
В Бавлах третью очередь благоустройства ждет 27 микрорайон «Соединяя Бавлы». Он расположен между историческим и административным центрами. При этом спальный район на сегодняшний день играет роль связующего звена. Верхние и Нижние Бавлы благоустроены, оснащены парками и зонами отдыха, а между ними — разрыв. Изменение территории необходимо для создания единого пешего маршрута и формирования зеленой среды. Как изменится микрорайон и почему его обновление важно для города — в материале фонда «Института развития городов РТ» и «Реального времени».
Отсутствие рекреационного и функционального наполнения
Бавлы находятся на пересечении трасс М-5 и Р-239, из-за чего их называют «восточными воротами Татарстана». Летом по Р-239 город ежедневно пересекают более 8 тысячи человек. 27-й спальный микрорайон расположен на этой трассе, являясь при этом одной из самых неблагоустроенных территорий Бавлов.
Спальный микрорайон является монофункциональным — здесь нет административных объектов, зон для отдыха и развлечений, парков и скверов. Здесь также не хватает деревьев и кустарников, декоративных насаждений. Авторы проекта хотят создать единый пеший маршрут, объединяющий спальную территорию с историческим и административным центрами города.
Что касается перспектив благоустройства, в 10-минутной пешей доступности от территории расположены река Бавлы и живописные холмы. Рельеф позволяет создать здесь смотровую площадку. Также напротив микрорайона находится крупный объект притяжения — ледовый дворец.
Здесь проживает 25% жителей населения, еще 30% — в зоне 10-минутной пешей доступности. Функциональное и событийное насыщение территории необходимо для повышения привлекательности микрорайона и города.
В начале марта «Реальное время» писало, что власти Татарстана выделят более 1,4 млрд рублей на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды. На 3-ю очередь каркаса общественных пространств 27-го микрорайона предусмотрели 19,3 миллиона рублей.
Безопасные дороги, зоны образования: чего хотят жители
Для организации работ по благоустройству и понимания, как территорию можно улучшить, организовали масштабные общественные обсуждения. В них приняли участие 192 человека, среди которых жители «Соединяя Бавлы», туристы, городские активисты, предприниматели, сотрудники городской администрации и другие.
В качестве основных проблем микрорайона жители назвали небезопасную организацию дорожного движения, дефицит парковок, недостаток зон для образования и общения. Безопасности среды не хватает и близлежащим учреждениям, экономическим субъектам и туристам. Сами авторы проекта выделили следующие проблемы:
- территория не благоустроена, нет функционального наполнения,
- недостаточная шумо- и газозащита территорий и домов при трассе,
- маргинальный характер бизнеса (алкосторы в пешей доступности от школы),
- отсутствие единого цветового решения фасадов, нет дизайн-кода,
- хаотичная парковка, небезопасная организация пешеходно-транспортного движения,
- локальное размытие границ между проезжей и пешей частями,
- нарушения пешеходных связей, ограждения мешают транзиту,
- износ покрытий проезжей и пешей частей.
Реорганизация дорожного движения стала одной из ключевых задач благоустройства территории. Из-за расположения микрорайона на трассе нередки ДТП. Кроме того, пешеходы зачастую переходят дорогу в неустановленных местах.
По итогам обсуждений сформированы тематические рабочие группы по проекту, найдены партнеры по всем важным направлениям, определены ключевые интересанты территории.
Смотровая площадка, новая схема освещения и озеленение
В первую очередь авторы проекта намерены решить функциональные проблемы микрорайона. Так, например, планируется установить дополнительное освещение и перенести надземную проводку под землю. Кроме того, проектом предусмотрена и реорганизация транспортной системы, велосипедных и пешеходных направлений. Будет переустроен перекресток по ул. Сайдашева в районе домов 27/2 и 29 и установлены новые пешеходные переходы.
Что касается визуальных решений, вдоль проезжей части высадят деревья, сменят покрытие тротуаров, дорожек и стоянок, оформят новые вывески магазинов. Планируется создать несколько инфраструктурных объектов:
- входную группу в микрорайон,
- придорожную торговую площадь,
- автобусные остановки,
- площадку при библиотеке,
- спортивные площадки,
- парк 27-го микрорайона,
- прогулочный бульвар,
- смотровую площадку,
- ярмарочную площадь,
- площадку для пикников,
- сквер тихого отдыха,
- площадку для животных,
- аллею цветущих деревьев,
- парковки при трассе.
По словам авторов проекта, территория 27-го микрорайона наиболее перспективна как локальный центр притяжения туристов и жителей: «Благоустройство поспособствует равномерному распределению качества среды по городу».
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