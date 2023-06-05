В Бавлах благоустроят спальный микрорайон в центре города

Как будет выглядеть после благоустройства район, соединяющий две части населенного пункта

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

В Бавлах третью очередь благоустройства ждет 27 микрорайон «Соединяя Бавлы». Он расположен между историческим и административным центрами. При этом спальный район на сегодняшний день играет роль связующего звена. Верхние и Нижние Бавлы благоустроены, оснащены парками и зонами отдыха, а между ними — разрыв. Изменение территории необходимо для создания единого пешего маршрута и формирования зеленой среды. Как изменится микрорайон и почему его обновление важно для города — в материале фонда «Института развития городов РТ» и «Реального времени».

Отсутствие рекреационного и функционального наполнения

Бавлы находятся на пересечении трасс М-5 и Р-239, из-за чего их называют «восточными воротами Татарстана». Летом по Р-239 город ежедневно пересекают более 8 тысячи человек. 27-й спальный микрорайон расположен на этой трассе, являясь при этом одной из самых неблагоустроенных территорий Бавлов.

Спальный микрорайон является монофункциональным — здесь нет административных объектов, зон для отдыха и развлечений, парков и скверов. Здесь также не хватает деревьев и кустарников, декоративных насаждений. Авторы проекта хотят создать единый пеший маршрут, объединяющий спальную территорию с историческим и административным центрами города.

Что касается перспектив благоустройства, в 10-минутной пешей доступности от территории расположены река Бавлы и живописные холмы. Рельеф позволяет создать здесь смотровую площадку. Также напротив микрорайона находится крупный объект притяжения — ледовый дворец.



Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

Здесь проживает 25% жителей населения, еще 30% — в зоне 10-минутной пешей доступности. Функциональное и событийное насыщение территории необходимо для повышения привлекательности микрорайона и города.

В начале марта «Реальное время» писало, что власти Татарстана выделят более 1,4 млрд рублей на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды. На 3-ю очередь каркаса общественных пространств 27-го микрорайона предусмотрели 19,3 миллиона рублей.

Безопасные дороги, зоны образования: чего хотят жители

Для организации работ по благоустройству и понимания, как территорию можно улучшить, организовали масштабные общественные обсуждения. В них приняли участие 192 человека, среди которых жители «Соединяя Бавлы», туристы, городские активисты, предприниматели, сотрудники городской администрации и другие.

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

В качестве основных проблем микрорайона жители назвали небезопасную организацию дорожного движения, дефицит парковок, недостаток зон для образования и общения. Безопасности среды не хватает и близлежащим учреждениям, экономическим субъектам и туристам. Сами авторы проекта выделили следующие проблемы:

территория не благоустроена, нет функционального наполнения,

недостаточная шумо- и газозащита территорий и домов при трассе,

маргинальный характер бизнеса (алкосторы в пешей доступности от школы),

отсутствие единого цветового решения фасадов, нет дизайн-кода,

хаотичная парковка, небезопасная организация пешеходно-транспортного движения,

локальное размытие границ между проезжей и пешей частями,

нарушения пешеходных связей, ограждения мешают транзиту,

износ покрытий проезжей и пешей частей.

Реорганизация дорожного движения стала одной из ключевых задач благоустройства территории. Из-за расположения микрорайона на трассе нередки ДТП. Кроме того, пешеходы зачастую переходят дорогу в неустановленных местах.

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

По итогам обсуждений сформированы тематические рабочие группы по проекту, найдены партнеры по всем важным направлениям, определены ключевые интересанты территории.



Смотровая площадка, новая схема освещения и озеленение

В первую очередь авторы проекта намерены решить функциональные проблемы микрорайона. Так, например, планируется установить дополнительное освещение и перенести надземную проводку под землю. Кроме того, проектом предусмотрена и реорганизация транспортной системы, велосипедных и пешеходных направлений. Будет переустроен перекресток по ул. Сайдашева в районе домов 27/2 и 29 и установлены новые пешеходные переходы.

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

Что касается визуальных решений, вдоль проезжей части высадят деревья, сменят покрытие тротуаров, дорожек и стоянок, оформят новые вывески магазинов. Планируется создать несколько инфраструктурных объектов:

входную группу в микрорайон,

придорожную торговую площадь,

автобусные остановки,

площадку при библиотеке,

спортивные площадки,

парк 27-го микрорайона,

прогулочный бульвар,

смотровую площадку,

ярмарочную площадь,

площадку для пикников,

сквер тихого отдыха,

площадку для животных,

аллею цветущих деревьев,

парковки при трассе.

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

По словам авторов проекта, территория 27-го микрорайона наиболее перспективна как локальный центр притяжения туристов и жителей: «Благоустройство поспособствует равномерному распределению качества среды по городу».

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