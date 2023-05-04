Гид по Лево-Булачной: технические студенты и обанкротившиеся реакционеры
Прогулка вдоль Булака, часть вторая
Продолжаем двигаться вдоль канала Булак и говорим о будущих студентах технических вузов, строителях-спонсорах мостов и противниках татарского театра. Все эти люди уживались на территории некогда полноводной протоки, соединявшей Казанку и Кабан. Верится, что когда-нибудь и по ней будут ходить туристические кораблики.
Дегтяревский мост
К этому мосту в 1847 год приплыла плоскодонная лодка с памятником Гавриилу Державину — его поставили у Анатомического театра, там он стоял до 1870 года. А новую, нынешнюю версию моста на месте деревянного ставят в 1927 году.
Дом купца Петра Дегтярева располагался тут же, на Право-Булачной, 45. О его дочери Марии писал Павел-Мельников Печерский в романе «В лесах». Печерский был в то время чиновником особых поручений министерства внутренних дел и разбирался в деле взаимоотношений Дегтяревой с ее женихом.
Дом Панфилова (Галиаскара Камала, 2)
Двухэтажный кирпичный дом построили в 1830—1832 годах по проекту Александра Шмидта. Был он в Казани архитектором университета, губернии, а в 1834-м уехал работать губернским архитектором в Новгороде, где, вероятно, и умер. Другой его известный проект — церковь Николы Ратного в Кремле. Во второй половине XIX века к дому пристроили одноэтажные службы. В здании размещалась типография «Баян эль-Хак» («Изложение истины») Мухаметзяна Ахметзянова Сайдашева, который занимался в 1906—1913 годы выпуском одноименной газеты (владельцем был его отец Ахметзян Яхьич). Газета была весьма реакционной. К примеру, когда прошла первая публичная театральная постановка с участием мусульманок, издание писало: «Мы этой вестью очень обеспокоены. В Уфе наше Духовное собрание, там наш муфтий, там же находятся казыи и ахуны. За это мы Уфу считаем центром ислама. Но вот из Уфы получено такое печальное сообщение. Как там это терпят?.. Роковой будет этому конец…» Дела в это время у старшего Сайдашева шли не очень. Ранее он был «чайным королем Казани», учредителем Торгово-промышленного товарищества с уставным капиталом в полмиллиона рублей, но в конце XIX века разорился, поскольку Казанское отделение Государственного банка прекратило кредитование его товарищества.
Реальное училище (Лево-Булачная, 44)
Училище на три класса открылось 1 июля 1875 года. После его окончания студенты могли поступить в высшие технические и сельскохозяйственные учебные заведения. Первоначально размещалось на Большой Проломной (Баумана) на месте гостиницы «Казань» в доме Тихонова, но в том же году гордума при поддержке городского головы, математика, профессора Казанского университета Эраста Янишевского купила участок наследников отставного майора Николая Ивановича Мосолова, а преподаватель рисования и черчения Христофор Пашковский создал проект нового здания (а до этого нарисовал один из домов Кекина на Горького, 3). Его построили в 1879 году. Деньги давал, к примеру, купец Иван Соболев (остатки его бани можно увидеть за отелем «Кристалл» у железнодорожного вокзала).
Обучение было платным, от 30 до 36 рублей. Кроме того, были и именные стипендии, работал Попечительский совет с участием богатых купцов, вроде строителя Лебедевского моста Александра Лебедева.
После революции и выпуска 2 тысяч студентов здесь размеcтилась казанская школа I ступени №18, потом — Педагогический техникум, эвакуационный госпиталь, наконец Казанский государственный педагогический институт, позже ставший Институтом психологии и образования КФУ.
Среди выпускников училища примечателен Александр Матвеевич Понятов, будущий житель США, изобретатель видеомагнитофона, основатель корпорации Ampex.
Романовский мост
Еще один благодетелем училища был Кузьма Романов, городской голова. Также дал имя деревянному мосту, связывающему Поперечно-Вознесенскую и Варламскую (Кави Наджми и Мартына Межлаука). Жил Романов напротив училища, так что о нем подробнее — в статьях о Право-Булачной. Скажем лишь, что деревянный мост стал железобетонным в 1950-е годы.
Дом железнодорожников (Лево-Булачная, 42)
Немного советской архитектуры в обзоре. Дом 1949—1952 года для работников железной дороги визуально рифмуется с домом жиркомбината имени Вахитова на противоположной стороне. Автор — Ахмед Муртазич Субаев, выпусник Казанского института инженеров коммунального строительства, командир саперного взвода 21-го Гвардейского воздушно-десантного стрелкового, Будапештского Ордена Кутузова полка, 7-й Гвардейской воздушно-десантной Черкасской Краснознаменной, ордена Богдана Хмельницкого дивизии. После работал сначала старшим архитектором «Дорпроекта» и Управления Казанской железной дороги, а потом — главным архитектором «Дорпроекта» и старшим архитектором проектно-строительного бюро при министерстве жилищно-коммунального хозяйства ТАССР. Проектировал дома на Маяковского, 29, Гаяза Исхаки, 8, Миславского, 17 и другие.
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