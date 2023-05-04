Гид по Лево-Булачной: технические студенты и обанкротившиеся реакционеры

Прогулка вдоль Булака, часть вторая

Фото: pastvu.com Начало XX века

Продолжаем двигаться вдоль канала Булак и говорим о будущих студентах технических вузов, строителях-спонсорах мостов и противниках татарского театра. Все эти люди уживались на территории некогда полноводной протоки, соединявшей Казанку и Кабан. Верится, что когда-нибудь и по ней будут ходить туристические кораблики.

Дегтяревский мост

К этому мосту в 1847 год приплыла плоскодонная лодка с памятником Гавриилу Державину — его поставили у Анатомического театра, там он стоял до 1870 года. А новую, нынешнюю версию моста на месте деревянного ставят в 1927 году.

Дом купца Петра Дегтярева располагался тут же, на Право-Булачной, 45. О его дочери Марии писал Павел-Мельников Печерский в романе «В лесах». Печерский был в то время чиновником особых поручений министерства внутренних дел и разбирался в деле взаимоотношений Дегтяревой с ее женихом.

Мосты Булака. Фото: pastvu.com

Дом Панфилова (Галиаскара Камала, 2)

Двухэтажный кирпичный дом построили в 1830—1832 годах по проекту Александра Шмидта. Был он в Казани архитектором университета, губернии, а в 1834-м уехал работать губернским архитектором в Новгороде, где, вероятно, и умер. Другой его известный проект — церковь Николы Ратного в Кремле. Во второй половине XIX века к дому пристроили одноэтажные службы. В здании размещалась типография «Баян эль-Хак» («Изложение истины») Мухаметзяна Ахметзянова Сайдашева, который занимался в 1906—1913 годы выпуском одноименной газеты (владельцем был его отец Ахметзян Яхьич). Газета была весьма реакционной. К примеру, когда прошла первая публичная театральная постановка с участием мусульманок, издание писало: «Мы этой вестью очень обеспокоены. В Уфе наше Духовное собрание, там наш муфтий, там же находятся казыи и ахуны. За это мы Уфу считаем центром ислама. Но вот из Уфы получено такое печальное сообщение. Как там это терпят?.. Роковой будет этому конец…» Дела в это время у старшего Сайдашева шли не очень. Ранее он был «чайным королем Казани», учредителем Торгово-промышленного товарищества с уставным капиталом в полмиллиона рублей, но в конце XIX века разорился, поскольку Казанское отделение Государственного банка прекратило кредитование его товарищества.

Фото: google.ru/maps

Реальное училище (Лево-Булачная, 44)

Училище на три класса открылось 1 июля 1875 года. После его окончания студенты могли поступить в высшие технические и сельскохозяйственные учебные заведения. Первоначально размещалось на Большой Проломной (Баумана) на месте гостиницы «Казань» в доме Тихонова, но в том же году гордума при поддержке городского головы, математика, профессора Казанского университета Эраста Янишевского купила участок наследников отставного майора Николая Ивановича Мосолова, а преподаватель рисования и черчения Христофор Пашковский создал проект нового здания (а до этого нарисовал один из домов Кекина на Горького, 3). Его построили в 1879 году. Деньги давал, к примеру, купец Иван Соболев (остатки его бани можно увидеть за отелем «Кристалл» у железнодорожного вокзала).

Обучение было платным, от 30 до 36 рублей. Кроме того, были и именные стипендии, работал Попечительский совет с участием богатых купцов, вроде строителя Лебедевского моста Александра Лебедева.



После революции и выпуска 2 тысяч студентов здесь размеcтилась казанская школа I ступени №18, потом — Педагогический техникум, эвакуационный госпиталь, наконец Казанский государственный педагогический институт, позже ставший Институтом психологии и образования КФУ.

Среди выпускников училища примечателен Александр Матвеевич Понятов, будущий житель США, изобретатель видеомагнитофона, основатель корпорации Ampex.

Конец XIX века. Фото: pastvu.com

Романовский мост

Еще один благодетелем училища был Кузьма Романов, городской голова. Также дал имя деревянному мосту, связывающему Поперечно-Вознесенскую и Варламскую (Кави Наджми и Мартына Межлаука). Жил Романов напротив училища, так что о нем подробнее — в статьях о Право-Булачной. Скажем лишь, что деревянный мост стал железобетонным в 1950-е годы.

Фото: pastvu.com

Дом железнодорожников (Лево-Булачная, 42)

Немного советской архитектуры в обзоре. Дом 1949—1952 года для работников железной дороги визуально рифмуется с домом жиркомбината имени Вахитова на противоположной стороне. Автор — Ахмед Муртазич Субаев, выпусник Казанского института инженеров коммунального строительства, командир саперного взвода 21-го Гвардейского воздушно-десантного стрелкового, Будапештского Ордена Кутузова полка, 7-й Гвардейской воздушно-десантной Черкасской Краснознаменной, ордена Богдана Хмельницкого дивизии. После работал сначала старшим архитектором «Дорпроекта» и Управления Казанской железной дороги, а потом — главным архитектором «Дорпроекта» и старшим архитектором проектно-строительного бюро при министерстве жилищно-коммунального хозяйства ТАССР. Проектировал дома на Маяковского, 29, Гаяза Исхаки, 8, Миславского, 17 и другие.



Фото: google.ru/maps