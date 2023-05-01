Город встает на мирные рельсы: Татарстан оказывает помощь Лисичанску

Фото: Артем Дергунов

Специальный репортаж из Лисичанска — города, который татарстанцы восстанавливают в Луганской республике. Прощание с журналистом из Нижнекамска Александром Комаровым, геройски погибшем в Угледаре. Как Татарстан и Узбекистан укрепляют торгово-экономическое сотрудничество, а мотоотряд ГИБДД Казани борется с нарушителями ПДД. Об этом и не только шла речь в очередном выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» на телеканале ТНВ. Обзор свежего выпуска — в материале «Реального времени».

Татарстан приходит на помощь Лисичанску

Как сегодня живет город в Луганской республике, который, по поручению президента России, восстанавливают своими силами татарстанцы? Съемочная группа побывала в Лисичанске, где встретилась с теми, кто живет и работает в зоне проведения специальной военной операции, с жителями нашей республики, которые добровольно вызвались помогать налаживать мирную жизнь в новых российских регионах.

Возрождать разрушенный город татарстанцы начали с июля прошлого года — почти сразу после того, как он был освобожден российскими войсками. За это время из Татарстана в Лисичанск было отправлено более 80 грузовых машин с гуманитарной помощью суммарным весом свыше 1,1 тысячи тонн: туда везли продукты, бытовую химию, хозтовары и стройматериалы. В канун Дня Победы в ЛНР раздадут более 20 тысяч георгиевских ленточек.

В эти дни в Лисичанске по-прежнему еще слышны звуки боевых орудий, артиллерии — к ним здесь давно привыкли. По этим звукам местные жители научились определять, с какой стороны может прилететь опасность — ждать снаряда или же спокойно идти дальше, поняв, опять же по звуку, что сработала российская система ПВО.

Фото: Динар Фатыхов

Еще одна привычная картина для лисичанцев, но вызывающая шок и сожаление — могилы прямо на городских улицах, в сквере или во дворе дома. Погибших под обстрелами хоронили там же, где оборвалась их жизнь, порой даже не дожидаясь окончания обстрела.

Лисичанск расположен примерно в сотне километров от Луганска — небольшой промышленный, угледобывающий город. Раньше в нем проживали порядка 100 тысяч человек, которые трудились на местном НПЗ, стекольном, машиностроительном и еще нескольких заводах и фабриках.

Всю эту мощь теперь предстоит восстанавливать. Постепенно в родной город возвращаются его жители, даже несмотря на то, что здесь еще до конца не восстановлены коммунальные сети — в домах порой нет воды, тепла и электричества.

Вице-премьер Татарстана Евгений Варакин живет здесь с прошлого года. По его словам, город постепенно встает на мирные рельсы — уже видны большие изменения, к тому же продовольствием снабжает республика, гуманитарный конвой заходит в Лисичанск каждую неделю. В детской поликлинике трудится еще один житель республики — Кирилл Булатов из Альметьевска, где он возглавлял отделение детской хирургии. Сегодня в Лисичанске более 2,5 тысячи детей.

Вместе с казанским педиатром Виленой Маликовой и другими врачами из Татарстана они по поручению российского президента проводят диспансеризацию лисичанских детей и подростков — необходимый медосмотр они не проходили с 2014 года. В ходе осмотра у многих констатируют проблемы со зрением — есть территории, где по 8 месяцев из-за постоянных обстрелов дети сидели в подвалах, на втором месте — заболевания органов дыхания и ЖКТ из-за нарушенного питания, нередки у детей и психические расстройства.

Фото: предоставлено Кристиной Матвеевой

«Страна просит помочь — пошел в военкомат»

В Нижнекамске в эту субботу простились с известным журналистом, руководителем программного отдела медиахолдинга НТР, участником множества поисковых экспедиций к местам боевых сражений Великой Отечественной войны Александром Комаровым. В ноябре прошлого года он отправился добровольцем на СВО, в именной татарстанский батальон «Алга». В одном из боев в феврале пропал без вести — о гибели героя стало известно неделю назад. Проститься с Сашей и проводить его в последний путь пришли тысячи нижнекамцев, его коллеги из других городов, в числе которых были и журналисты телеканала «ТНВ».

— Это человек, который мог сделать все что угодно в кадре — с парашютом что-то, залезть куда-то. Его безумно любили телезрители — если он уходил в отпуск, начинался шквал звонков — где Саша? — вспоминает шеф-редактор информационных программ НТР Евгения Корбакова.

В нескончаемом потоке пришедших попрощаться с Сашей было сложно различить самых близких и тех, кому он когда-то помог, кто просто был знаком или видел его по телевизору. В последнее время он больше был за кадром — готовя репортаж к эфиру, по аналогии с гастрономией, основное внимание, как умелый репортер, Комаров уделял не основному блюду, а, как сам говорил, соусу. Считал, что события не достаточно просто пересказать — важно понять их суть.

Главе республиканского Агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдару Салимгараеву довелось знать Сашу не понаслышке: «Он мне запомнился открытым, инициативным, неусидчивым, его нельзя было не заметить. Он стал первым от нашей отрасли, кто пошел на СВО. Его слова никогда не расходились с делом — он пошел служить туда, где было сложнее всего».

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Последние 7 лет Александр Комаров ходил в экспедиции с поисковым отрядом «Нефтехимик» по боевым полям Великой Отечественной не просто как журналист, а как непосредственный участник движения. Искал, находил, снимал фильмы, пытался до каждого своего зрителя донести мысль, что ничто и никто не забыт. Некоторые удивленно спрашивали: «Ну сколько можно?», и он отвечал: «Столько, сколько еще безымянных солдат покоятся в этих безымянных болотах».

Может, именно поэтому он решил стать добровольцем и отправиться в зону СВО. Ему сказали ждать, но он настаивал. Решение было не спонтанным, скорее осознанным и прожитым внутри себя: «Всегда были мысли, что что-то там происходит, и хотелось внести свой вклад. Для победы. Когда была объявлена мобилизация, мысль была — вот момент, страна просит помочь — и пошел в военкомат», — признавался в последнем своем интервью родному телеканалу Комаров.

Со своей супругой Яной они были в браке всего несколько лет, он воспитывал приемную дочь. Но за это время они объездили пол-России. Саша был быстрым, резким авантюристом — мог собрать вещи за секунду и уехать на край света.

— На нашей кухне висят три фотографии, которые я сделала, на них написано — превосходный муж, лучший телеведущий, передовой поисковик. Он был другом, единомышленником, он был моей душой. Когда он уходил на СВО, он сказал мне: «Я хочу, чтобы у Евы был не просто папа, а папа — герой, чтобы она гордилась мной всегда». Так и будет, — поделилась Яна Енькова.

Глава республики встретился с первыми лицами Узбекистана, в городе Джизак «Химград» запустил свой второй в Узбекистане технопарк. Фото rais.tatarstan.ru

Татарстан усилил сотрудничество с Узбекистаном

Татарстан сегодня ведет активное торгово-экономическое сотрудничество с более чем 150 странами. Только в прошлом году Минпромторг республики совместно с ее Торговой-промышленной палатой и другими ведомствами организовали более 220 международных мероприятий. В этом году работа в этом направлении продолжается — стратегические инициативы и результативные проекты реализуются в содружестве со странами СНГ.

На этой неделе делегация промышленников и бизнесменов Татарстана, которую возглавил раис республики Рустам Минниханов, провела несколько плодотворных дней в Узбекистане. Глава республики встретился с первыми лицами Узбекистана, в городе Джизак «Химград» запустил свой второй в Узбекистане технопарк, а в Ташкенте делегация республики стала участницей международной выставки «Иннопром. Центральная Азия».

Татарстан готов работать с Узбекистаном по всем направлениям — КАМАЗы, бытовая химия, продукты питания и все, что касается нефтехимии и энергетики. Компания «Таткабель» уже открыла для себя рынки Центральной Азии. Его продукция используется при модернизации сетей Ташкента. В технопарке «Чирчик», который под кураторством татарстанского «Химграда» был открыт в Ташкентской области год назад, сегодня работают 34 компании-резидента, в том числе 9 — татарстанские, а их суммарный годовой оборот уже превысил 200 млн долларов. Сейчас к российско-узбекскому проекту намерены примкнуть даже немецкие и корейские компании.

«Чирчик» стал своеобразным пилотом для выхода татарстанского бизнеса на узбекский рынок. После него в довольно рекордные сроки был запущен новый проект «Химграда» в содружестве с узбекскими партнерами в городе Джизак. Решение о его строительстве принималось на самом высоком уровне. Была достигнута договоренность между Рустамом Миннихановым и президентом Узбекистана Шавкатом Мерзиёевым.

В филиале КФУ в узбекском городе Джизаке с участием Минниханова открыли «Центр симуляционной медицины». Фото rais.tatarstan.ru

Технопарк разместился на площади в 13,5 га, а площадь объектов реконструкции и нового строительства — 72 тыс. кв. метров. Во время его открытия было подписано соглашение между АО «Химград» и холдингом, объединяющим крупнейшие химические предприятия Узбекистана — АО «Узкимёсаноат» — вместе они выступают партнерами в проекте, а также договор между управляющей компанией технопарка и тремя потенциальными резидентами.

Помимо этого в филиале КФУ в узбекском городе Джизаке с участием Минниханова открыли «Центр симуляционной медицины». Он создан по аналогии с казанским центром при поддержке Минздрава Узбекистана и хокимията Джизакской области.

«До недавних пор занятия в лечебных учреждениях были единственной возможностью для наших студентов отработать клинические навыки, но теперь, когда на базе филиала КФУ в Джизаке открыт центр симуляционной медицины, они могут расширить свои познания в медицине и отточить практические навыки», — сообщили программе «7 дней» в пресс-службе КФУ.

С Узбекистаном Татарстан связывают и прочные культурные связи — в этой восточной стране проживает более 300 тысяч татар, а в вузах Казани учатся более 4 тысяч студентов из Узбекистана. Экономические показатели сотрудничества, товарооборот тоже растут, и эксперты больше обращают внимание не на фактические цифры, которые измеряются сотнями миллионов долларов, а на динамику.

Актуальная тема и проблема для многих городов — заполонившие автомагистрали любители двухколесного транспорта. Фото: Олег Тихонов

Мотоотряд ГИБДД вышел на «охоту» на нарушителей

Актуальная тема и проблема для многих городов — заполонившие автомагистрали любители двухколесного транспорта. Если для велосипедистов в каких-то населенных пунктах еще обустроены специальные дорожки, то мотоциклисты движутся наравне с автомобилями, автобусами, грузовиками. Согласно статистике, в России ежегодно происходит более 12 тысяч аварий с участием водителей двухколесного транспорта.

В прошлом году в Казани было зарегистрировано 43 ДТП с участием мотоциклистов, в 2021-м их было на два десятка больше. Выросло и число погибших: если в 2021 году жертвами дорожных аварий стали три мотоциклиста, то в 2022-м — четыре. По оценке сотрудников ДПС, виновниками ДТП чаще всего становятся водители мототранспорта, а автомобилисты в свою очередь не всегда воспринимают их как полноценных участников движения. Статистика профессионалов-инструкторов тоже неутешительная: почти 75% мотоциклистов не умеют экстренно тормозить, порядка 80% не знают, как удержаться на мокром асфальте, больше 85% не умеют поворачивать.

ГАИ Татарстана ведет патрулирование городских магистралей тоже с помощью патрульных мотоциклов, выявляя нарушителей не только среди владельцев двухколесных «коней». Говорят, что попытки скрыться от такого маневренного патруля ДПС чаще всего безуспешны. Съемочная группа «7 дней» решила провести один день с патрульным мотоотрядом.

Область задач мотобата довольно обширна — весной и летом в основном приходится следить за тем, чтобы гражданские мотоциклисты соблюдали ПДД и скоростной режим. Самые распространенные нарушения среди мотоциклистов — превышение скорости и езда без номеров.

ГАИ Татарстана ведет патрулирование городских магистралей тоже с помощью патрульных мотоциклов. Фото: Олег Тихонов

— Зачастую они не имеют категории на управление транспортным средством, не имеют прав, страховых полисов. Очень много тех, кто не имеет нужной категории прав, и тех, кто очень любит превышать скорость, — констатирует наиболее частые нарушения замначальника отдела ДПС и взаимодействия с правоохранительными органами Управления Госавтоинспекции МВД РТ Павел Иванов.

По данным казанских инспекторов ДПС, в столице республике с приходом весны начался рост аварий с участием мотоциклистов — за текущий период этого года уже зафиксированы 20 ДТП с участием мотовладельцев, в которых пострадал 21 человек. В ходе совместных с мотопатрулем рейдов было задержано 250 человек, нарушивших ПДД, на которых составлены протоколы.

Впрочем, при очевидных минусах, связанных в первую очередь с личным комфортом, у мотоцикла есть ряд неоспоримых преимуществ — бесплатная парковка, маневренность, а значит, не придется стоять в многочасовых пробках. А вот для настоящих байкеров, для которых езда на отменном чопере — состояние души, бешеные скорости уже не так волнуют. От своих мотоциклов они ждут ощущения свободы — того, что невозможно измерить ни в каких единицах.

Подробнее об этом, а также о деревне, основанной Тукаем в начале XVIII столетия на землях Башкирии, в чем суть «Доброй Казани» и как она помогает с социализацией особенным детям и подросткам, можно узнать из свежего выпуска программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 1 мая ровно в 13.00, или на сайте телеканала.



