День в истории: заработал КАМАЗ, родился скульптор «Чаши»
Чем примечательна дата 16 февраля?
Сегодня, 16 февраля, в России — День разведки ВМФ и День архива Минэнерго. 16 февраля музей Горького стал музеем Горького и Шаляпина, с конвейера КАМАЗа сошел первый автомобиль — бортовой КамАЗ-5320, в Казани побывал премьер-министр Франции Ален Жюпе, Петр I издал «Указ о наследии престола», учредили медаль «За спасение утопающих», нашли саркофаг фараона Тутанхамона, вступил в силу Киотский протокол. Родились сатирик Фанзаман Баттал, скульптор Даши Намдаков, естествоиспытатель Эрнст Геккель, маршал Советского Союза Михаил Тухачевский, бывший лидер КНДР Ким Чен Ир. Умерли писатель Амирхан Еники, поэт и переводчик Эдуард Багрицкий. Подробнее — в обзоре «Реального времени».
Горький, подвинься
16 февраля 1939 года в деревне Урусово Мензелинского района родился писатель-сатирик Фанзаман Баттал. И в 9 лет остался сиротой: отца-муллу с семьей выслали из села, а Фанзамана отдали в Кузембетьевский детский дом, откуда родители забрали его после смерти Сталина. Баттал работал в районных газетах, был начальником отдела городского Совета народных депутатов, директором парка культуры и аттракционов и редактором многотиражки. С 1984 года жил в Казани, будучи корреспондентом Татарского радиокомитета и редактором Татарского книжного издательства. Выпустил восемь книг, множество сатирических и юмористических рассказов.
16 февраля 1967 года в селе Укурик Хилокского района Читинской области в семье кузнеца и художника родился скульптор Дашинима Намдаков. Учился на архитектурном факультете Новосибирского инженерно-строительного института и в Красноярском государственном художественном институте, начал работать скульптором в Улан-Удэ, используя технику художественного литья, ковку и смешанную технику, работая с бронзой, серебром, золотом, медью, драгоценными камнями, бивнями мамонта, конским волосом и деревом. В 2011-м в галерее «Хазинэ» прошла выставка «Вселенная кочевника». Автор концепции центра семьи «Казан» («Чаша»), создатель расположенных у его подножья скульптур «Зиланты» и «Барсы».
16 февраля 1976 года в СССР с конвейера Камского автомобильного завода сошел первый автомобиль — бортовой КАМАЗ-5320. Этот автомобиль сохранился до наших дней, он долгое время работал в Башкирии, затем его выкупили для музея завода и восстановили, где он и хранится в качестве музейного экспоната. Всего за время работы КАМАЗ выпустил 2,3 млн грузовиков. Предприятие было образовано в 1969 году, власти страны изучили 70 вариантов для его размещения. Выбор пал на Набережные Челны, поскольку они были в самом центре бывшего Союза. Судоходные реки Кама и Волга, а также близость железной дороги решали все проблемы с обеспечением стройки материалами, сырьем, оборудованием, комплектующими, а в дальнейшем — с транспортировкой грузовиков потребителям.
16 февраля 1996 года в Казани побывал премьер-министр Франции Ален Жюпе. Он отметил два обстоятельства, котоpые опpеделили его интеpес к визиту в Татаpстан. Во-пеpвых, он был pад встpетиться с Василием Лихачевым, занимавшим тогда важный пост в Татаpстане и России (председатель Госсовета РТ, замглавы Совфеда, член российской делегации в Парламентской ассамблее и Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы, — прим. ред.) и сыгpавшим важную pоль в пеpеговоpах Татаpстана с федеpальным центpом. Жюппе подчеpкивал, что договоp мог бы послужить обpазцом пpи pазpаботке дpугих подобных документов. Во-втоpых, визит в Татаpстан стал для него возможностью познакомиться с pеспубликой с положительными pезультатами в пpоведении pефоpм. Гость из Франции встретился с первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым и премьер-министром республики Фаридом Мухаметшиным.
16 февраля 2000 года в Казани умер Амирхан Еники. Потомок мурз Еникеевых, впервые он написал стихи в 15 лет, через год переехал в Казань, работал курьером в книжном магазине, учился в архитектурно-художественной мастерской, на рабфаке Казанского университета, вскоре был отчислен из-за фамилии, обучал в Донбассе шахтеров-татар, работал на Казанской меховой фабрике, а в 1929-м напечатал первую повесть «Дус кеше» («Друг»). Впрочем, вскоре он отказался от творчества, чтобы вернуться в 1941-м. В 1955 году в Москве вышел переведенный на русский сборник рассказов «Спасибо, товарищи!». Среди самых заметных его произведений — повести «Саз чәчәге» («Болотный цветок»), «Рәшә» («Марево», поставлена в прошлом году в Камаловском театре), «Вөҗдан» («Совесть»), «Гөләндәм туташ хатирәсе» («Воспоминания Гуляндам туташ») и автобиографическая повесть «Соңгы китап» («Последняя книга»).
16 февраля 2018 года Министерство культуры Татарстана решило переименовать литературный музей Горького в музей Горького и Шаляпина. Такое решение приняли неслучайно: судьбы двух великих представителей отечественной культуры тесно пересекались и были связаны с Казанью в начале творческого и жизненного пути. Теперь на первом этаже посетители знакомятся с жизнью пролетарского писателя, а на втором — певца и уроженца столицы республики.
16 февраля 2022 года «Реальное время» рассказало, что на острове-граде Свияжске эксперты рекомендуют включить в реестр памятников дом одной из самых известных благотворительниц Казанской губернии Надежды Саврасовой. Здание, по результатам экспертизы, является частью «сохранившегося историко-архитектурного ансамбля застройки исторического поселения». Впрочем, в советское время особняк сильно изуродовали, лишив его главной ценности — мезонина. Как сообщил «Реальному времени» директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин, в здании после реставрации можно разместить музей, поскольку фондов и экспонатов для этого достаточно.
Преемников — по желанию
16 февраля 1722 года Петр I издал «Указ о наследии престола», согласно которому император назначал преемника по своему усмотрению, не считаясь с традициями «старшинства и крови». Но указ этот остался только на бумаге. Никаких распоряжений относительно своего преемника Петр I не сделал до самой своей кончины. Возможно, их уничтожило ближайшее окружение. Вдовствующая императрица Екатерина I утвердила своим наследником Петра II, который взошел на престол на следующий день после ее смерти, в 11 лет. Вскоре он женился на дочери светлейшего князя Меншикова Марии. Регентами были объявлены дочери Петра I — Анна и Елизавета.
16 февраля 1957 года Верховный Совет СССР учредил медаль «За спасение утопающих», которой награждались работники спасательной службы и другие граждане СССР, а также лица, не являющиеся гражданами СССР, за смелость и самоотверженность, проявленные при спасении людей на воде; за высокую бдительность и находчивость, в результате чего были предупреждены несчастные случаи с людьми на воде; за образцовую организацию спасательной службы на воде. Последнее награждение медалью состоялось 20 мая 1991 года. А 2 марта 1992 года надпись на реверсе «СССР» заменили на надпись «РОССИЯ». В соответствии с Указом президента РФ от 2 марта 1994 года медаль отсутствует в системе государственных наград России. Вместо советской медали ввели российскую медаль «За спасение погибавших».
Нашли саркофаг Тутанхамона
16 февраля 1923 года британская экспедиция под руководством археолога Говарда Картера нашла главное сокровище пирамиды: каменный саркофаг фараона Тутанхамона. Когда в феврале саркофаг вскрыли, внутри оказался золотой гроб с его мумией. Саркофаг был золотым и содержал более 100 кг чистого золота, а тело фараона в нем было мумифицировано. Комната, где находился саркофаг, была наполнена таким множеством драгоценных предметов, что для их разборки понадобилось целых 5 лет. Саркофаг с мумией Тутанхамона оставлен в своей гробнице в долине царей. Все найденные там сокровища хранятся в Каирском музее. Поиски гробницы велись в течение долгого времени — археологи провели множество экспедиций до Картера. Примечательно, что гробница Тутанхамона — единственная неразграбленная гробница, дошедшая до ученых почти в первозданном виде.
16 февраля 2005 года вступил в силу Киотский протокол — международный документ, принятый в Киото (Япония) в декабре 1997 года в дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Протокол обязывает развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов в 2008—2012 годах по сравнению с 1990 годом. Период подписания протокола открылся 16 марта 1998 года и завершился 15 марта 1999 года. Киотский протокол подписали 159 государств. Срок действия договора ограничивался 2012 годом, поэтому в 2011 году на конференции ООН по изменению климата в Дурбане была достигнута договоренность о продлении действия Киотского протокола до принятия нового соглашения. В 2012 году был согласован второй период действия обязательств, так называемая Дохинская поправка к Киотскому протоколу. По состоянию на октябрь 2019 года 134 государства приняли Дохинскую поправку, тогда как для вступления поправки в силу требуется ее принятие 144 государствами. Киотский протокол — первый международный документ, использующий рыночный механизм для решения глобальных экологических проблем. Это так называемая торговля квотами — разрешениями на выбросы. Если страна не расходует свою квоту полностью, она может переуступить или продать «свободную» часть другой стране.
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