День в истории: заработал КАМАЗ, родился скульптор «Чаши»

Чем примечательна дата 16 февраля?

Сегодня, 16 февраля, в России — День разведки ВМФ и День архива Минэнерго. 16 февраля музей Горького стал музеем Горького и Шаляпина, с конвейера КАМАЗа сошел первый автомобиль — бортовой КамАЗ-5320, в Казани побывал премьер-министр Франции Ален Жюпе, Петр I издал «Указ о наследии престола», учредили медаль «За спасение утопающих», нашли саркофаг фараона Тутанхамона, вступил в силу Киотский протокол. Родились сатирик Фанзаман Баттал, скульптор Даши Намдаков, естествоиспытатель Эрнст Геккель, маршал Советского Союза Михаил Тухачевский, бывший лидер КНДР Ким Чен Ир. Умерли писатель Амирхан Еники, поэт и переводчик Эдуард Багрицкий. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Горький, подвинься

16 февраля 1939 года в деревне Урусово Мензелинского района родился писатель-сатирик Фанзаман Баттал. И в 9 лет остался сиротой: отца-муллу с семьей выслали из села, а Фанзамана отдали в Кузембетьевский детский дом, откуда родители забрали его после смерти Сталина. Баттал работал в районных газетах, был начальником отдела городского Совета народных депутатов, директором парка культуры и аттракционов и редактором многотиражки. С 1984 года жил в Казани, будучи корреспондентом Татарского радиокомитета и редактором Татарского книжного издательства. Выпустил восемь книг, множество сатирических и юмористических рассказов.

16 февраля 1967 года в селе Укурик Хилокского района Читинской области в семье кузнеца и художника родился скульптор Дашинима Намдаков. Учился на архитектурном факультете Новосибирского инженерно-строительного института и в Красноярском государственном художественном институте, начал работать скульптором в Улан-Удэ, используя технику художественного литья, ковку и смешанную технику, работая с бронзой, серебром, золотом, медью, драгоценными камнями, бивнями мамонта, конским волосом и деревом. В 2011-м в галерее «Хазинэ» прошла выставка «Вселенная кочевника». Автор концепции центра семьи «Казан» («Чаша»), создатель расположенных у его подножья скульптур «Зиланты» и «Барсы».

Даши Намдаков. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

16 февраля 1976 года в СССР с конвейера Камского автомобильного завода сошел первый автомобиль — бортовой КАМАЗ-5320. Этот автомобиль сохранился до наших дней, он долгое время работал в Башкирии, затем его выкупили для музея завода и восстановили, где он и хранится в качестве музейного экспоната. Всего за время работы КАМАЗ выпустил 2,3 млн грузовиков. Предприятие было образовано в 1969 году, власти страны изучили 70 вариантов для его размещения. Выбор пал на Набережные Челны, поскольку они были в самом центре бывшего Союза. Судоходные реки Кама и Волга, а также близость железной дороги решали все проблемы с обеспечением стройки материалами, сырьем, оборудованием, комплектующими, а в дальнейшем — с транспортировкой грузовиков потребителям.

16 февраля 1996 года в Казани побывал премьер-министр Франции Ален Жюпе. Он отметил два обстоятельства, котоpые опpеделили его интеpес к визиту в Татаpстан. Во-пеpвых, он был pад встpетиться с Василием Лихачевым, занимавшим тогда важный пост в Татаpстане и России (председатель Госсовета РТ, замглавы Совфеда, член российской делегации в Парламентской ассамблее и Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы, — прим. ред.) и сыгpавшим важную pоль в пеpеговоpах Татаpстана с федеpальным центpом. Жюппе подчеpкивал, что договоp мог бы послужить обpазцом пpи pазpаботке дpугих подобных документов. Во-втоpых, визит в Татаpстан стал для него возможностью познакомиться с pеспубликой с положительными pезультатами в пpоведении pефоpм. Гость из Франции встретился с первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым и премьер-министром республики Фаридом Мухаметшиным.

Фото: Михаил Козловский

16 февраля 2000 года в Казани умер Амирхан Еники. Потомок мурз Еникеевых, впервые он написал стихи в 15 лет, через год переехал в Казань, работал курьером в книжном магазине, учился в архитектурно-художественной мастерской, на рабфаке Казанского университета, вскоре был отчислен из-за фамилии, обучал в Донбассе шахтеров-татар, работал на Казанской меховой фабрике, а в 1929-м напечатал первую повесть «Дус кеше» («Друг»). Впрочем, вскоре он отказался от творчества, чтобы вернуться в 1941-м. В 1955 году в Москве вышел переведенный на русский сборник рассказов «Спасибо, товарищи!». Среди самых заметных его произведений — повести «Саз чәчәге» («Болотный цветок»), «Рәшә» («Марево», поставлена в прошлом году в Камаловском театре), «Вөҗдан» («Совесть»), «Гөләндәм туташ хатирәсе» («Воспоминания Гуляндам туташ») и автобиографическая повесть «Соңгы китап» («Последняя книга»).

16 февраля 2018 года Министерство культуры Татарстана решило переименовать литературный музей Горького в музей Горького и Шаляпина. Такое решение приняли неслучайно: судьбы двух великих представителей отечественной культуры тесно пересекались и были связаны с Казанью в начале творческого и жизненного пути. Теперь на первом этаже посетители знакомятся с жизнью пролетарского писателя, а на втором — певца и уроженца столицы республики.



16 февраля 2022 года «Реальное время» рассказало, что на острове-граде Свияжске эксперты рекомендуют включить в реестр памятников дом одной из самых известных благотворительниц Казанской губернии Надежды Саврасовой. Здание, по результатам экспертизы, является частью «сохранившегося историко-архитектурного ансамбля застройки исторического поселения». Впрочем, в советское время особняк сильно изуродовали, лишив его главной ценности — мезонина. Как сообщил «Реальному времени» директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин, в здании после реставрации можно разместить музей, поскольку фондов и экспонатов для этого достаточно.



Фото: Акт государственной историко-культурной экспертизы. Дата сьемки: декабрь 2021 г.

Преемников — по желанию

16 февраля 1722 года Петр I издал «Указ о наследии престола», согласно которому император назначал преемника по своему усмотрению, не считаясь с традициями «старшинства и крови». Но указ этот остался только на бумаге. Никаких распоряжений относительно своего преемника Петр I не сделал до самой своей кончины. Возможно, их уничтожило ближайшее окружение. Вдовствующая императрица Екатерина I утвердила своим наследником Петра II, который взошел на престол на следующий день после ее смерти, в 11 лет. Вскоре он женился на дочери светлейшего князя Меншикова Марии. Регентами были объявлены дочери Петра I — Анна и Елизавета.



16 февраля 1957 года Верховный Совет СССР учредил медаль «За спасение утопающих», которой награждались работники спасательной службы и другие граждане СССР, а также лица, не являющиеся гражданами СССР, за смелость и самоотверженность, проявленные при спасении людей на воде; за высокую бдительность и находчивость, в результате чего были предупреждены несчастные случаи с людьми на воде; за образцовую организацию спасательной службы на воде. Последнее награждение медалью состоялось 20 мая 1991 года. А 2 марта 1992 года надпись на реверсе «СССР» заменили на надпись «РОССИЯ». В соответствии с Указом президента РФ от 2 марта 1994 года медаль отсутствует в системе государственных наград России. Вместо советской медали ввели российскую медаль «За спасение погибавших».

Фото: wikipedia.org

Нашли саркофаг Тутанхамона



16 февраля 1923 года британская экспедиция под руководством археолога Говарда Картера нашла главное сокровище пирамиды: каменный саркофаг фараона Тутанхамона. Когда в феврале саркофаг вскрыли, внутри оказался золотой гроб с его мумией. Саркофаг был золотым и содержал более 100 кг чистого золота, а тело фараона в нем было мумифицировано. Комната, где находился саркофаг, была наполнена таким множеством драгоценных предметов, что для их разборки понадобилось целых 5 лет. Саркофаг с мумией Тутанхамона оставлен в своей гробнице в долине царей. Все найденные там сокровища хранятся в Каирском музее. Поиски гробницы велись в течение долгого времени — археологи провели множество экспедиций до Картера. Примечательно, что гробница Тутанхамона — единственная неразграбленная гробница, дошедшая до ученых почти в первозданном виде.

16 февраля 2005 года вступил в силу Киотский протокол — международный документ, принятый в Киото (Япония) в декабре 1997 года в дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Протокол обязывает развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов в 2008—2012 годах по сравнению с 1990 годом. Период подписания протокола открылся 16 марта 1998 года и завершился 15 марта 1999 года. Киотский протокол подписали 159 государств. Срок действия договора ограничивался 2012 годом, поэтому в 2011 году на конференции ООН по изменению климата в Дурбане была достигнута договоренность о продлении действия Киотского протокола до принятия нового соглашения. В 2012 году был согласован второй период действия обязательств, так называемая Дохинская поправка к Киотскому протоколу. По состоянию на октябрь 2019 года 134 государства приняли Дохинскую поправку, тогда как для вступления поправки в силу требуется ее принятие 144 государствами. Киотский протокол — первый международный документ, использующий рыночный механизм для решения глобальных экологических проблем. Это так называемая торговля квотами — разрешениями на выбросы. Если страна не расходует свою квоту полностью, она может переуступить или продать «свободную» часть другой стране.